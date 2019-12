MASSEVAKSINASJON: Folk samler seg utenfor et helsesenter i Apio, Samoa for å bli vaksinert mot meslinger torsdag. Foto: TVNZ/AP

Full meslingkrise på Samoa – alle skal vaksineres

All virksomhet som ikke er livsnødvendig er beordret stengt i to dager på Samoa, i et forsøk på å stanse spredningen av meslinger. Utbruddet har krevd 62 liv.

Myndighetene i landet har iverksatt flere tiltak som aldri tidligere har vært tatt i bruk for å hanskes med det omfattende meslingutbruddet i stillehavsnasjonen med under 200.000 innbyggere.

Torsdag morgen var status at 4.217 personer er registrert smittet siden midten av oktober, 62 personer er døde og av dem er 54 barn som var fire år eller yngre.

Massevaksinasjon

Ifølge UNICEF var bare mellom 28 og 40 prosent av befolkningen vaksinert mot meslinger før utbruddet, nå skal rundt 55 prosent være vaksinert etter at obligatorisk vaksinasjon ble innført for to uker siden.

Statsminister Tuilaepa Sailele Malielegaoi sier regjeringen torsdag og fredag stenger virksomheten og drift ved virksomheter for at alle offentlige ansatte skal kunne hjelpe til med massevaksinasjonskampanjen som pågår i landet.

Kun elektrisitets- og vannforsyningsarbeidere er unntatt driftsstansen. Målet er å komme over 90 prosent vaksinasjonsgrad etter de to dagene med intens vaksineringsinnsats.

Husstander der noen ikke er vaksinert er instruert om å plassere et rødt flagg utenfor, så vaksinasjonslag kan stoppe der og få jobben gjort de neste dagene.

VAKSINERES: Barn beskyttet med masker venter på å bli vaksinert ved en klinikk i november. Siden da har vaksinering også begynt å skje ved hjemmebesøk. Foto: TVNZ / AP / NTB scanpix

Også statsministeren

Til og med utenfor statsministerens hus vaiet et rødt flagg torsdag, der nevøen hans nylig hadde ankommet – uvaksinert – fra Australia og ventet på å få sprøyten med beskyttelse mot meslinger.

I hovedstaden Apia var gatene nærmest tomme, verken biler eller mennesker var ute, og kun lydene av bjeffende hunder kunne høres.

Norge er blant flere land som har sendt et helseteam til Samoa for å bistå i arbeidet med å bekjempe meslingutbruddet.

Det ble erklært unntakstilstand i midten av november, og skoler og universiteter er stengt. Alle under 19 år har forbud mot å samles offentlig, for å unngå spredning av den svært smittsomme sykdommen.

Publisert: 05.12.19 kl. 05:23