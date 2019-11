Australske skogbranner truer med utrydde koalaen

Over 1000 koalaer har blitt drept i skogbrannene som herjer i Australia, ifølge The Australian Koala Foundation.

Nå nettopp

Tørke og skogbranner rammer Australia med rekordstyrke, og truer koalaens overlevelse. Det skriver Forbes.

The Australian Koala Foundation anslår at over 1000 koalaer er drept, og at 80 prosent av habitatet deres er ødelagt.

Allerede i sommer varslet organisasjonen at de mener arten er «funksjonelt utdødd», og at det er lite sannsynlig at koala-bestanden vil kunne gi liv til en ny generasjon.

TØRST: En koala blir reddet fra en skogbrann i New South Wales i Australia. Foto: Paul Sudmals / NTB scanpix

Koalaen lever hovedsakelig på en eukalyptus-diett, og spiser nesten en kilo eukalyptusblader hver dag. Frykten er at koalaer kan sulte, for det kan ta måneder før eukalyptusplantene vokser opp igjen.

Koalaen er dessuten sårbare for biltrafikk og bakterieinfeksjoner, som kan gjøre dem blinde og ufruktbare, ifølge Jyllands-Posten.

Nå ønsker mange australiere seg statlige tiltak, og samler inn penger til de brannskadede koalaene – som er pungdyr, ikke bjørner.

Publisert: 24.11.19 kl. 11:36

Mer om