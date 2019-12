OVERRASKELSES-BESØK: President Donald Trump kom på et ikke varslet besøk til den amerikanske Baghram-basen utenfor Kabul på Thanksgiving Day 28. november. Da fortalte han at USA og Taliban har gjenopptatt samtaler om våpenhvile. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Frigitte papirer: USA-ledere løy om Afghanistan-suksess. De visste bedre, ifølge Kai Eide.

Frigitte dokumenter om krigen i Afghanistan viser at amerikanske myndigheter løy åpenlyst om hvor bra krigen gikk, mens virkeligheten var den motsatte. Langt inne i Det hvite hus visste man at krigen ikke kunne vinnes.

Den amerikanske avisen Washington Post har fått innsyn i flere tusen sider med dokumentasjon som viser at selv topprådgiverne i USA tidlig skjønte at felttoget i Afghanistan var mislykket.

– Omtrent hvert eneste år sa amerikanerne at nå var de nært et gjennombrudd, nå var krigen snart vunnet. Amerikanerne definerte rammene for operasjonen, men mange av oss som var tett på, så at bildet de tegnet ikke stemte, sier Kai Eide, som var FNs spesialutsending til Afghanistan fra 2008 til 2010.

Norge var med hele veien

Norge har vært med USA og andre NATO-allierte i Afghanistan helt fra starten i 2002, etter at passasjerfly-angrepet mot New York og Washington 11. september 2001 utløste en såkalt artikkel fem-operasjon, som et angrep mot hele NATO.

17 år står senere står internasjonale styrker, 13000 amerikanske soldater og en gruppe norske spesialsoldater, fortsatt i Afghanistan. 115 000 mistet livet i konflikten, deriblant 2300 amerikanske og 10 norske soldater.

Ble løyet til

– Det amerikanske folket ble løyet til kontinuerlig, sier John Sopko til Washington Post. Han leder etaten som Kongressen etablerte for å granske amerikansk krigføring i Afghanistan.

Etter tre års venting og flere runder i rettssalene, har den amerikanske avisen lyktes i å få innsyn i rapporter og intervjuer med en rekke personer involvert i en USA-ledede militæraksjonen i Afghanistan.

En av dem er Douglas Lute, pensjonert generalløytnant og tidligere topprådgiver om Afghanistan for presidentene George W. Bush og Barack Obama, og deretter USAs NATO-ambassadør:

– Vi hadde ingen fundamental forståelse av Afghanistan. Vi visste ikke hva vi gjorde, sa Lute i et intervju med Kongressens granskere i 2015.

SPESIALUTSENDING: VG reiste med Kai Eide til Jalalabad i Afghanistan, i 2009. Foto: Bjørn Thunæs

Narko-markedet fungerte

Han forteller at utad var kommunikasjonen at de skulle de skape et moderne land med markedsøkonomi – men det eneste markedet som blomstret var en narkotikatrafikk utenfor enhver kontroll.

«Så dette er nå dommen fra fremtredende amerikanske generaler og politikere, mens de av oss som har sagt det samme i årevis ble sett på som illojale. Vi ble ignorert og brakt til taushet», skrev Kai Eide på Twitter tirsdag morgen.

Halleluja-stemning

Overfor VG utdyper han:

– Dette var ikke bare budskapet overfor den amerikanske opinionen, men også fortellingen de kjørte overfor sine nærmeste allierte, for å holde koalisjonen samlet, sier Eide.

– Jeg var på forsvarsministermøter i NATO tidlig i 2010, hvor det ble skapt «halleluja-stemning» fra amerikansk side: Nå var krigen snart vunnet. Etter at jeg tillot meg å opponere mot denne optimismen, kom en forsvarsminister bort til meg og beskyldte meg for å «ødelegge den gode stemningen», minnes Kai Eide.

Blåste opp tall

Han sier at det ikke var bare militære, men også medlemmer av den amerikanske regjeringen som bevisst brukte oppblåste tall, blant annet over hvor mange afghanske barn som nå var i skole.

– Vi dokumenterte enorme tapstall, spesielt da oppdraget skiftet fra et militært felttog og til opplæring og trening av afghanske soldater, men det gjorde ikke inntrykk. Og vi opplevde at strategien stadig endret seg, samtidig som Taliban tok økt kontroll over deler av landet, sier Eide.

RAPPORTSKRIVER: 6. juni 2016 avleverte Bjørn Tore Godal sin rapport om Norges engasjement i Afghanistan, til regjeringen. Foto: Harald Henden

Gransket norske bidrag

Den norske innsatsen i Afghanistan ble gransket av et utvalg ledet av den tidligere utenriks- og forsvarsministeren Bjørn Tore Godal.

Rapporten som kom i 2016, og konkluderte med at man hadde mislyktes med å bygge en stabil og demokratisk afghansk stat gjennom langsiktig bistand og fredsdiplomati.

Krigen mot terror hadde bare delvis lyktes, men Norge hadde lyktes i å fremstå som en god alliert med USA i kampen mot internasjonal terror, ifølge rapporten.

Større åpenhet enn i Oslo

– Det overrasker ikke meg at det finnes kritiske røster også i den amerikanske administrasjonen. Allerede i 2007 så man i Norge at man ikke lyktes, da Norge stilte seg til disposisjon for samtaler med Taliban. Det fikk ytterligere tre år før amerikanerne kjøpte dette konseptet og ville være med på fredsforhandlinger, sier Godal til VG.

I arbeidet med rapporten møtte Godal og hans utvalg også amerikanske nøkkelpersoner:

– Vi følte at det var større åpenhet om dette i Washington og Brussel, enn det var i Oslo. Det var ikke vanskelig å få tilgang til kritiske vurderinger. Så det vi skrev i rapporten, samsvarer godt med det som nå kommer fram i Washington Post, sier Godal.

Den store misforståelsen

Allerede seks måneder etter innmarsjen i Afghanistan i 2002, var egentlig målet for aksjonen nådd: Lederne i al-Qaida og Taliban var døde, tatt til fange eller hadde gått under jorden.

Ifølge Washington Post er det stor enighet blant dem som ble intervjuet i Afghanistan-dokumentene at da skulle man trukket seg ut.

Men det skjedde ikke.

– Det var riktig å starte en artikkel fem-aksjon etter 11. september 2011. Men sommeren 2013 burde budskapet vært: Ikke gjør det igjen, i så fall kommer vi tilbake. Mange amerikanske republikanere delte dette synet, men det fikk ikke gjennomslag. Da var Europa, Norge og FN aktive og ville starte nasjonsbygging. Det var den store misforståelsen. Nasjonsbygging og krig er etter min oppfatning to uforenlige størrelser, sier Bjørn Tore Godal til VG.

