MANGE DØDE: Flere ofre for corona er blitt gravlagt daglig i Bergamo i Nord-Italia. På det meste én avdød hver halvtime. Bildet er tatt 16. mars. Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP

Han er lege i «dødens by»: Advarer mot ny smittebølge

Professor Giuseppe Remuzzi (71) fra «dødens by» Bergamo i Italia oppfordrer til stengte byer og 20 dagers selvpålagt karantene for å hindre en ny bølge med coronasmitte.

For mindre enn 10 minutter siden

Mer enn noe annet sted i verden lider Italia av det dødelige coronaviruset. 7503 menneskeliv er gått tapt. Over 74.000 er bekreftet smittet.

Og verst av alt er det i alpebyen Bergamo.

Byen er blitt omdøpt til «dødens by». Krematoriene klarer ikke holde tritt. Likkistene kjøres i kolonne av militære kjøretøy. Flere blir begravet uten at slekt får være til stede.

Den Bergamo-baserte professoren Giuseppe Remuzzi, sjef for Mario Negri-instituttet for farmakologisk forskning, er en av Italias fremste medisinere og internasjonalt merittert for sin forskning.

Nå studerer han corona på aller nærmeste hold.

PROFESSOR: Giuseppe Remuzzi fra Bergamo i Nord-Italia er professor i medisin og forsker på corona. Foto: Privat

– Vi forventer en smittetopp i Italia rundt 30. mars. Etter dette vil det trolig bli færre og færre smittede, sier Remuzzi på telefon til VG.

– Så det er håp?

– Kanskje blir situasjonen bedre, ja, svarer professoren forsiktig.

De siste dagene er det blitt registrert færre nye tilfeller av corona i Italia, noe Remuzzi forutså i sin artikkel publisert i The Lancet 13. mars. Men han varsler at totalmengden coronapasienter samtidig ikke har nådd toppen helt ennå.

«Steng byene»

Professor Remuzzi har lært mye om corona som han gjerne skulle ha visst før. Nå vil den italienske medisineren dele viktig kunnskap med verden:

– Det viktigste tiltaket mot corona er å stenge byene. Ingen kan reise noe sted med mindre det er en god grunn. Det kan være å dra på en viktig jobb, eller kjøpe mat. Alt annet må være stengt. Mesteparten av fabrikker og industrien må stenge.

– Anbefaler du land som Norge, eller Sverige, mer isolasjon?

– Ja. Isolasjon er det aller viktigste tiltaket. Det så vi i Sør-Korea og Wuhan i Kina. I Wuhan resulterte streng isolasjon i nesten ingen nye smittetilfeller på flere måneder. Isolasjon er nøkkelen.

SISTE REISE: Militære kjøretøy frakter de døde til gravlunden i Bergamo 21. mars. Foto: Massimo Paolone / LaPresse

Maner til smittejakt

Italienske Remuzzi er også svært opptatt av smitteoppsporing.

– Ideelt sett må vi identifisere alle kontakter som de smittede har hatt, og sette alle disse i karantene. Det er svært effektivt. Da trenger man ikke å teste hele befolkningen, noe som vil være svært komplisert. Vi må isolere de som har symptomer og som kan spre viruset.

Ny forskning fra Kina viser at 80 prosent av coronasmitten spres av personer som har få eller ingen symptomer, ifølge Remuzzi.

– Den store utfordringen er å identifisere disse smittebærerne.

BERGAMO: Byen i Lombardia-regionen i Nord-Italia er blitt Europas corona-episenter. Foto: Luca Bruno / AP

«Folk må være hjemme i 20 dager»

Land verden over stenger ned og ber folk om å holde avstand til hverandre i håp om å bekjempe coronaviruset. Men hvordan skal verden gjenåpne?

Remuzzi er bekymret for at en ny bølge med corona vil slå inn over verden når vi trer ut av isolasjonen.

Han kommer med en oppfordring han vet ikke vil være spesielt populær:

– Vi må be folk være hjemme i 20 dager etter at de er symptomfrie. Funn fra Kina viser at du kan være smittsom i syv til 29 dager etter at feberen og hosten er borte, trolig mest rundt 14 dager etterpå. Det er solid dokumentert at de som føler seg helt friske kan spre smitte og skape en ny bølge coronasmitte, advarer Remuzzi.

Han vet at en slik anmodning i praksis vil få store konsekvenser i samfunnet.

– Men i Norge vil det være mer gjennomførbart: Dere er færre mennesker, bedre organisert, har mer penger ... Dere har alt vi ikke har. Mens i Italia vil det bli riktig ille.

Immunitet en x-faktor

Professoren sier at han og kolleger verden over håper at viruset nå sirkulerer og muterer for øyeblikket, og at det ender som en mild forkjølelse. Men de vet ikke.

– Hva med immunitet: Kan man bli immun mot coronaviruset etter å ha vært smittet?

– Det er et godt spørsmål. Vi vet om noen tilfeller i Kina der de smittede er blitt immune. Det er logisk at det er mulig å oppnå immunitet, men det er samtidig høyst usikkert. Vi har ingen definitive svar ennå.

Publisert: 27.03.20 kl. 15:35

