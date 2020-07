PÅGREPET: Ghislaine Maxwell ble torsdag pågrepet av FBI. Foto: UNTV / X80001

Påtalemyndigheten: Slik rekrutterte Maxwell mindreårige ofre for Epstein

Amerikansk påtalemyndighet har offentliggjort tiltalen mot Jeffrey Epsteins tidligere kjæreste og partner Ghislaine Maxwell.

Ghislaine Maxwell spilte en kritisk rolle i å rekruttere unge ofre til Jeffrey Epstein, opplyste påtalemyndigheten i New York på en pressekonferanse der de offentliggjorde den siste utviklingen i saken torsdag ettermiddag.

– Maxwell lokket unge jenter, vant tilliten deres og lurte dem inn i fellen hun og Epstein satt opp for dem, sier Audrey Strauss.

Amerikansk politi har i hemmelighet fulgt Maxwells bevegelser og valgte å pågripe henne på en luksuseiendom i New Hampshire.

– Hun var en av hans nærmeste allierte, og hjalp ham utnytte jenter, den yngste av dem 14 år gammel. I noen tilfeller deltok hun selv i misbruket, sa Strauss.

Tiltalen belyser flere detaljer rundt det amerikansk påtalemyndighet mener er Maxwells rolle i Epsteins påståtte misbruk av en rekke mindreårige jenter.

Maxwell er tiltalt for seks ulike punkter:

Medvirkning til rekruttering av mindreårige til å reise og delta i ulovlige seksuell aktivitet,

medvirkning til å transportere mindreårige for å delta i ulovlige seksuell aktivitet,

rekruttering av en mindreårig til å delta i ulovlig seksuell aktivitet,

transportering av en mindreårig for å delta i ulovlig seksuell aktivitet,

to tilfeller av falsk forklaring,

for å ha hatt en rolle i å «seksuell utnyttelse og misbruk av flere mindreårige jenter av Epstein».

– Normaliserte overgrep

«Maxwell forsøkte først å bli venn med noen av Epsteins mindreårige ofre før de ble misbrukt», ifølge tiltalen, som blant andre er publisert av The New York Times.

Hun skal ha spurt om ofrenes liv, skoler og familier. Maxwell og Epstein skal ha brukt tid på å bygge opp vennskap med de mindreårige ofrene, gjennom å for eksempel ta dem med på shopping.

TILTALT: Ghislaine Maxwell er tiltalt for å ha tilrettelagt tilgangen på unge ofre som Epstein forgrep seg på. Foto: Patrick McMullan / Patrick McMullan

Enkelte av utfluktene skal ha involvert både Epstein og Maxwell, andre ganger var kun en av dem til stede, ifølge tiltalen.

«Etter å ha etablert et forhold med et offer, ville Maxwell forsøke å normalisere seksuelle overgrep», heter det i tiltalen.

Hun skal blant annet ha diskutert seksuelle temear, kledd av seg foran dem, vært nær ofrene når de ikke hadde på seg klær og/eller vært til stede under de seksuelle handlingene.

Til stede under overgrep

Ifølge tiltalen ble flere av de mindreårige ofrene beroliget av å ha en voksen kvinne til stede under overgrepene.

Maxwell skal ha massert Epstein foran ofrene og oppfordret dem til å gi ham massasjer. Ifølge tiltalen dreide det seg også om «seksuelle massasjer» der ofrene var helt eller delvis nakne.

«Mange av disse massasjene endte med at Epstein forgrep seg på de mindreårige ofrene», mener påtalemyndigheten.

I tillegg tilbød Epstein å betale for reiser og utdanning for de mindreårige ofrene, ifølge tiltalen. Maxwell skal ha oppfordret ofreren til å takke ja til disse tilbudene.

«Som et resultat følte ofrene at de sto i gjeld til Epstein og trodde at Maxwell og Epstein forsøkte å hjelpe dem».

Ifølge tiltalen lokket Maxwell ofrene til å delta i seksuelle handlinger med Epstein.

«Ved enkelte tilfeller var hun til stede og aktiv i det seksuelle misbruket av mindreårige ofre. Disse hendelsene fant sted etter massasjer som utviklet seg til seksuelle handlinger».

Maxwell skal ha tilrettelagt Jeffrey Epsteins tilgang til mindreårige ofre vel vitende om at hans interesse for unge jenter og at han hadde som intensjon å delta i seksuelle handlinger med dem, ifølge tiltalen.

Maxwell må møte i en føderal domstol senere i dag.

Publisert: 02.07.20 kl. 18:41

