FLOKKET TIL VANNET: Titusener av briter fylte strendene på årets varmeste dag torsdag, her i Bournemouth. Foto: GLYN KIRK / AFP

Britiske lokalmyndigheter om badegjester: – Rett og slett sjokkerende

Opp mot en halv million mennesker fylte britiske strender torsdag på årets varmeste dag, da målestokken nådde 33 grader.

NTB-AFP-Ritzau

Oppdatert nå nettopp

Myndighetene i Bournemouth på sørkysten av England var oppbrakt over at så mange tusen mennesker trosset alle smittevernsråd og solte seg tett i tett på stranden.

– Den uansvarlige opptredenen og handlingene til så mange mennesker er rett og slett sjokkerende, og våre tjenester er strukket til det maksimale for å sikre at alle er trygge, sier Vikki Slade, leder av lokalrådet for Bournemouth Christchurch og Poole, i en uttalelse.

Den store tilstrømmingen av badegjester førte til trafikkork, ulovlig parkering, hauger med søppel og fylleslagsmål, ifølge det lokale politiet.

Som følge av kaoset ga lokalmyndighetene politi og andre tjenester ekstra fullmakter, og ba folk bli hjemme.

– Antallet mennesker ligner det vi ser i ferier. Vi er imidlertid ikke klare til å ta i mot så mange gjester nå, og til å håndtere problemene dette medfører, sier Slade, og kommer med en bønn:

– Vær så snill og ikke kom.

Selv om antall smittede fortsetter å stige, vil Storbritannia 4. juli lempe ytterligere på restriksjonene som ble innført for å bremse coronaviruset.

Det er hittil registrert 309.000 smittede og over 43.000 døde av covid-19 i landet.

Publisert: 26.06.20 kl. 03:57 Oppdatert: 26.06.20 kl. 04:07

