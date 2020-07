REDD: Natalie Henry-Berry sier hun aldri kommer til å glemme hvordan det var å se moren dø av covid-19. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mistet moren til covid-19: – Vi blir omringet av viruset

SAN FRANCISCO (VG) Nye tall viser at fargede i USA blir langt hardere rammet av coronavirus enn hvite. Natalie Henry-Berry mistet moren og ser med gru på hvordan smittetallene nå øker.

Hun holder en grønn mappe i armene. Den inneholder nøyaktige instruksjoner fra moren Tessie Henry om hvordan hun ønsket at begravelsen hennes skulle gjennomføres.

Hvilke sanger som skulle bli sunget og hvem som skulle synge dem. Hva hun skulle ha på seg og hvilken farge blomstene skulle være.

– Mamma elsket begravelser. Jeg tror det var fordi hun likte å trøste andre, sier Henry-Berry til VG.

Men hun fikk aldri organisert noen ordentlig gravferd for moren. Da 83 år gamle Tessie Henry døde av covid-19 i slutten av mars, var hele delstaten California nedstengt for å hindre spredningen av viruset. Bare et fåtall fikk være til stede da familiens overhode ble stedt til hvile.

– Vi kjøpte ikke blomster, ikke en krans til kisten, engang. Ingenting, sier Henry-Berry.

fullskjerm neste MISTET LIVET: Tessie Henry (83) bodde i et afroamerikansk nabolag i San Francisco som ble tidlig rammet i pandemien.

Smittet i kirken

Ironisk nok var det i en begravelse at Tessie Henry pådro seg coronaviruset, like før det ble satt en stopper for sosiale sammenkomster. Totalt åtte personer ble smittet i kirken den dagen.

Alle var fra Bayview, et afroamerikansk nabolag i San Francisco, som ble hardt rammet tidlig i pandemien.

– Vi kjenner minst tre personer som har dødd, sier Henry-Berry.

En av dem var Clifton Ned (82). Han deltok i samme begravelse som Tessie Henry, og han ble enten smittet der eller i en 75-årsdag noen dager tidligere. I slutten av mars ble han lagt på respirator, og derfra gikk det bare nedover.

Datteren Stacey Ned fikk se ham for siste gang noen timer før han døde.

– Jeg savner ham fryktelig. Jeg vet han var 82 år gammel, men han hadde fortsatt så mye liv i seg, sier hun.

Natalie Henry-Berry forteller at hun stadig møter mennesker som fortsatt ikke tror at viruset er virkelig, selv om smittetallene stadig øker i USA.

Lørdag ble det satt nok en dyster rekord, med over 66.000 nye tilfeller på ett døgn, ifølge VGs oversikt.

California hadde lenge kontroll på grunn av strenge tiltak, men den siste tiden har tallene skutt i været: Med over 336.000 registrerte tilfeller, er California nå den delstaten med flest registrerte smittede etter New York.

Den siste uken er det registrert i snitt over 8.600 nye tilfeller hver dag, ifølge databasen til Los Angeles Times. Så langt har over 7000 mistet livet.

– Jeg føler vi blir omringet av viruset. Det er så intenst. Jeg kan ikke få bildet av moren min med covid-19 ut av hodet, sier Henry-Berry.

fullskjerm neste MISTET FAREN: Faren til Stacey Ned var del av samme kirkesamfunn som Tessie Henry. Han døde av Covid-19 i mars.

Mer utsatt

Nylig publiserte New York Times en stor gjennomgang av 1,5 millioner smittede i USA. Gjennomgangen gir et enda klarere bilde av hvordan coronaviruset rammer ulikt: For afroamerikanere og latinamerikanere er sannsynligheten for å bli smittet tre ganger høyere enn for hvite. Dødsraten er dobbelt så høy.

Bydelen Fruitvale i Oakland, hvor over 50 prosent av innbyggerne er latinamerikanere, er nå et av de hardest rammede stedene i San Francisco-området.

VG besøkte en av klinikkene hvor de gjennomfører gratis tester. Her øker pågangen daglig, ifølge daglig leder Francisco Valadez.

– Vi tester rundt 200 pasienter hver dag, og mellom 25 og 40 prosent tester positivt, sier han.

fullskjerm neste MANGE SMITTEDE: Mellom 25 og 40 prosent tester positivt på denne teststasjonen i Oakland.

Dødsraten hos fargede kan skyldes at en høyere andel har underliggende risikofaktorer. Men ifølge eksperter New York Times har snakket med, spiller det faktum at langt flere smittes også en vesentlig rolle.

Hovedårsakene til dette er at afroamerikanere og latinamerikanere generelt bor tettere og jobber i mer utsatte yrker.

Richard Garay (27) ble smittet av viruset i mai, og er nylig blitt frisk igjen. Han har mild astma og ble alvorlig syk da han fikk covid-19.

– Etter at jeg hadde vært dårlig i ni dager, våknet jeg med store pusteproblemer. Jeg klarte omtrent ikke å trekke pusten og fikk fullstendig panikk, sier han på telefon fra Los Angeles.

På dette tidspunktet delte 27-åringen rom med faren Vidal. Han hadde også fått viruset og var omtrent like medtatt som sønnen.

– Han så på meg og spurte: «Sønn, er du OK?», og jeg svarte at jeg ikke trodde jeg kom til å klare meg.

ALVORLIG SYKE: Både Richard Garay og faren Vidal ble smittet av coronaviruset. Bare sønnen overlevde. Foto: Privat

Hele familien syke

Richard Garay ble fraktet til sykehus, og etter noen dager med oksygentilførsel begynte han å friskne til. Faren Vidal var ikke like heldig.

Han hadde en blodsykdom, og etter to uker på sykehus begynte organene hans å kollapse. Familien fikk beskjed om at han bare hadde timer igjen.

– Alt skjedde så plutselig. Vi feiret 60-årsdagen hans for en måned siden, sier Garay.

Han forteller at over 20 medlemmer av storfamilien ble smittet.

– En tante og en onkel var innom oss før vi fikk symptomer, og de brakte sykdommen videre til sine familier, sier han.

27-åringen håper USAs befolkning i større grad vil følge retningslinjene, så det kan bli en slutt på de høye smittetallene.

– Folk er nødt til å ta denne sykdommen på alvor.

