INSPEKSJON: Trump besøkte en del av grensemuren mot Mexico i Otay Mesa i California i september i fjor. Tirsdag inspiserer han et nytt strekk av muren. Foto: Tom Brenner / Reuters

Trump lovet mur mot Mexico – nå feirer han at ti prosent står ferdig

Donald Trumps største løfte ved forrige valgkamp var en «stor» og «vakker» mur langs hele grensen mot Mexico – som skulle betales av meksikanerne. Slik gikk det ikke.

Det var sommeren 2015, da Donald Trump kunngjorde at han stilte som kandidat i presidentvalget mot Demokratenes Hillary Clinton, at han kom med et løfte som fikk enorm oppmerksomhet:

«Jeg skal bygge en stor mur, og ingen bygger murer bedre enn meg, tro meg, og jeg kommer til å bygge den rimelig, jeg vil bygge en stor, stor mur på vår sørlige grense. Og jeg vil få Mexico til å betale for muren».

«Merk dere mine ord», avsluttet han.

Fem år er gått, tre og et halvt av dem med Trump som regjerende president. Hvordan har han levert på et av sine viktigste valgløfter?

Hevder muren «snart er ferdig»

Tirsdag reiser Donald Trump til Yuma i Arizona for å markere at drøye 320 kilometer (200 miles) av den omdiskuterte muren mellom USA og Mexico er ferdigstilt. Dette utgjør kun ti prosent av hele grensen, som er 3200 kilometer lang og går gjennom fire delstater.

fullskjerm neste BYGGEPLASS: I Yuma i Arizona har byggearbeidere erstattet allerede eksisterende grensegjerde med en ny type barriere sponset av Pentagon. Bildet er tatt i september 2019.

Det eksisterte riktignok allerede et grensegjerde på en 1000 kilometer lang strekning før Trumps tid. Presidenten har presisert at han vil bygge over 1600 kilometer (1000 miles) ny mur – resten vil naturlige hindringer i terrenget ta seg av. Muren skal være både «ugjennomtrengelig», «høy», «kraftig» og «vakker», har Trump uttalt.

Med 320 av 1600 kilometer mur i boks, skriver Trump på Twitter at den «snart er ferdig», og at den er «fullt finansiert»:

Tatt milliarder fra forsvaret

Den meksikanske regjeringen har nektet å betale en eneste dollar for grensemuren. Trump har senere hevdet at han aldri mente at Mexico skulle skrive ut en sjekk, men finansiere muren indirekte ved blant annet økte tollsatser og visumgebyrer.

I stedet er Trumps ni meter høye betong- og stålbarriere blitt finansiert av amerikanske skattebetalerne, eller mer konkret det amerikanske forsvaret.

De siste to årene har Pentagon bevilget 9,9 milliarder dollar (35 milliarder kroner) til grensemuren. Dette er penger som egentlig skulle gått til innkjøp av taktiske kjøretøy og fartøy i forsvaret, ifølge NTB.

Trump og Pentagon er uenige om hva den storslåtte summen faktisk går til: Trump bygger grensemuren mot Mexico for å hindre ulovlig innvandring fra Mellom- og Sør-Amerika. Pentagon sier på sin side at departementet bidrar i kampen mot narkotikatrafikk.

LANDEGRENSE: Deler av grensen mellom USA og Mexico var markert med grensegjerde lenge før Trump. Bildet er tatt fra meksikansk side, i Sasabe i delstaten Sonora i 2017. Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Hard kamp for kilometer med gjerder

Det var på ingen måte gitt at Trump skulle få pengene til ny mur. Kampen har vært lang og tøff for presidenten.

I februar i fjor erklærte han nasjonal krisetilstand på grunn av situasjonen på grensen, og håpet på å bruke de utvidede fullmaktene til å flytte penger fra forsvarsbudsjettet til byggingen av muren. Etter en lang strid i rettssystemet ga til slutt USAs høyesterett Trump grønt lys.

Sluttregningen for hele grensemuren er blitt anslått å komme på alt fra 66 til 400 milliarder kroner. Det er høyst uklart om prosjektet blir fullført. Kongressen har nektet å finansiere hele grensemuren, og dette har ført til at Trumps valgkampløfte om å bygge en «stor, stor mur» i praksis er blitt redusert til å reparere deler av det gamle grensegjerdet, samt bygge enkelte nye strekninger.

MOTSTAND: «Trump, vi vil ikke betale for muren din», står det på en plakat som ble hengt opp på grensegjerdet i Playas de Tijuana i Baja California under en demonstrasjon i februar. Foto: GUILLERMO ARIAS / AFP

Det demokratiske partiet er generelt imot Trumps Mexico-mur, men den høyst sannsynlige presidentkandidaten Joe Biden har ikke uttalt seg spesifikt om hva han mener om muren hittil i valgkampen, viser en kartlegging Washington Post har gjort.

Sendte 62.000 migranter tilbake

Selv om muren ikke står ferdig slik Trump lovet tilbake i 2015, har tøffere krav til å komme inn i USA gjort at titusener er blitt stanset på grensen.

I fjor ble over 62.000 migranter sendt tilbake over grensen til Mexico, som følge av Trumps «Bli i Mexico»-program for å redusere innvandringen til USA. Mange av dem som ble returnert er fra land som Guatemala og Honduras, men måtte vente i Mexico til asylsøknaden ble behandlet.

De tusenvis av meksikanske soldatene som er utplassert på grensen har dessuten hindret mange i å ta seg inn i USA. I mai 2019 ble 144.000 mennesker stanset, mens i desember samme år var tallet redusert til 40.620 personer, ifølge NTB.

Publisert: 23.06.20 kl. 18:06

