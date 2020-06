forrige







fullskjerm neste READING: Politi tilstede lørdag kveld ved Forbury Gardens i Reading i Storbritannia.

Stor politiaksjon etter meldinger om knivangrep

Britisk politi har rykket ut etter meldinger om at flere personer skal være knivstukket i parken Forbury Gardens i byen Reading i Storbritannia.

For mindre enn 10 minutter siden

Bilder og videoer på sosiale medier viser politi og helsepersonell som skal være i parken i tillegg til minst ett helikopter i luften.

Den første meldingene om hendelsen kom på sosiale medier rundt klokken 21.00 i kveld.

Politiet skrev på Twitter klokken 21.20 at de er klar over en hendelse i Forbury Gardens og at politibetjenter er på stedet.

Minst to personer blir behandlet ved Royal Berkshire Hospital, skriver BBC.

Byrådsleder Jason Brock ber i en Twitter-melding om at folk «må holde seg unna området ettersom politiet jobber med en alvorlig hendelse».

Innenriksminister Priti Patel skriver på Twitter at hun er dypt bekymret over å ha hørt om hendelsen i Reading.

– Mine tanker går til alle involverte, inkludert politi og redningspersonell på stedet, skriver hun.

Publisert: 20.06.20 kl. 22:29

