fullskjerm neste READING: Politi tilstede lørdag kveld ved Forbury Gardens i Reading i Storbritannia.

Minst tre personer drept etter knivangrepet i Reading

Britisk politi bekrefter at minst tre personer er drept etter et knivangrep i parken Forbury Gardens i Reading. En mann er pågrepet på stedet.

Bilder og videoer på sosiale medier viser politi og helsepersonell som skal være i parken i tillegg til minst ett helikopter i luften.

Nødetater var på stedet rundt klokken åtte lørdag kveld norsk tid. Klokken 22.49 meldte politiet på Twitter at de har pågrepet en gjerningsmann.

Området rundt Forbury Gardens er stengt av, og politiet driver etterforskning på stedet. De ber folk om å holde avstand til parken.

– Thames Valley-politiet har satt i gang drapsetterforskning etter at tre personer ble drept i Reading, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet skriver videre at ytterligere tre personer har fått alvorlige skader etter angrepet.

Gjerningsmannen er en 25 år gammel man fra Reading.

– Vi har arrestert én person, og for øyeblikket ser vi ikke etter flere gjerningspersoner i forbindelse med hendelsen, sier politisjef Ian Hunter.

FORBURY GARDENS: To luftambulanser sto lørdag kveld i Forbury Gardens i Reading etter meldinger om et knivangrep. Minst to personer ble fraktet til sykehus. Foto: @COGP79 / AP

Flere medier siterer sent lørdag kveld kilder på at politiet etterforsker knivangrepet som terrorrelatert.

– Vi ser ikke på dette som et terrorangrep for øyeblikket, men vi holder alle dører åpne for hva som var motivet for angrepet, og får bistand fra antiterrorpolitiet, sier politisjef Hunter.

Statsminister Boris Johnson skriver på Twitter at tankene går til de berørte.

– Tankene mine går til alle de som er berørt av den avskyelig hendelsen i Reading, og jeg vil takke nødetatene på stedet, skriver han.

Det var en fredfull Black Lives Matter-demonstrasjon i parken tidligere på lørdag, skriver den britiske avisen. Politiet melder at det ikke er noe som tyder på at hendelsen kan knyttes til demonstrasjonen.

– Det har vært spekulasjoner om at hendelsen skjedde i forbindelse med demonstrasjonen som fant sted tidligere i dag. Jeg kan bekrefte at disse hendelsene ikke har noen sammenheng. Angrepet skjedde tre timer etter at demonstrasjonen var avsluttet, sier Hunter.

Innenriksminister Priti Patel skriver på Twitter at hun er dypt bekymret over å ha hørt om hendelsen i Reading.

– Mine tanker går til alle involverte, inkludert politi og redningspersonell på stedet, skriver hun.

Politiet oppfordrer til at folk ikke deler bilder eller videoer av hendelsen på sosiale medier. Den samme oppfordringen kommer fra nestleder for Labour, Angela Rayner, på Twitter.

– Vi er klar over at hendelsen ble filmet på mobiltelefoner, og ønsker å komme i kontakt med alle som har videoer. Av respekt for de døde, skadede og pårørende, ikke del dette i sosiale medier.

Farid Qureshi, en journalist VG har vært i kontakt med i Reading, sier at det er helikopter og store politistyrker på stedet.

– Jeg var der for å treffe noen venner, da helikopter og politi kom, forteller han.

Ifølge øyenvitner han har snakket med skal det være mange personer som har blitt knivstukket i parken.

Publisert: 20.06.20 kl. 22:29 Oppdatert: 21.06.20 kl. 02:36

