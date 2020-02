OVERTAK: Bernie Sanders ligger godt an til å vinne Demokratenes primærvalg i Nevada. Foto: Mike Segar / Reuters

Tidlig Sanders-ledelse i Nevada

Valget i Nevada er i gang, og de første målingene av folk som skulle avgi stemme, tyder på at Bernie Sanders ligger godt an.

Ved over 200 stemmelokaler rundt om i delstaten, deriblant i sju av de store kasinoene på berømte «The Strip» i Las Vegas, kunne Nevadas velgere avgi sin stemme lørdag.

Det blir en kamp om stemmene fra USAs minoriteter i den hittil mest mangfoldige staten i Demokratenes nominasjonskamp, og Bernie Sanders ventes å sitte med de sterkeste kortene på hånden.

Flere i Nevada har benyttet seg av tilbudet om å forhåndsstemme. Ifølge Demokratene har 75.000 personer allerede avgitt sine stemmer. Til sammenligning stemte totalt 84.000 velgere i demokratenes Nevada-valg i 2016.

Noe av spenningen ved Nevada-valget er knyttet til om Demokratene klarer å unngå kaoset i opptellingen som skjedde i Iowa. Valget i Nevada er nemlig også et caucus-valg, det vil si folkemøter. Resultatene er neppe klar før utpå søndag.

Pekepinn på det som kommer

– Nevada gir kandidatene en mulighet til å vise hvordan de kan tiltrekke seg en større del av landet vårt, sier statsadvokat Aaron Ford. Han er demokrat, men har ikke gitt sin tilslutning til noen av kandidatene.

Etter de to foregående valgene i Iowa og New Hampshire, hvor befolkningen i stor grad består av hvite amerikanere, kan stemmene fra Nevadas mangfoldige velgergruppe gi en pekepinn på resultatene fra de 14 ulike delstatene som holder valg på den såkalte supertirsdagen 3. mars.

Nevada er nemlig en av delstatene i USA med flest minoritetsinnbyggere, blant dem 29 prosent latinos, 10 prosent afroamerikanere og 9 prosent asiater og folk fra stillehavsøyene.

Dette er imidlertid bare fjerde gangen det holdes primærvalg i Nevada, og fordi delstaten preges av hyppig til- og fraflytting, finnes det ingen pålitelige meningsmålinger som kan si hvordan de ulike befolkningsgruppene vil stemme.

FAKTA: Demokratenes nominasjonsvalg 3. november 2020 holdes det presidentvalg i USA. Donald Trump stiller til gjenvalg for Republikanerne, mens en rekke demokrater kjemper om å bli hans hovedutfordrer.

Demokratenes nominasjonsprosess startet i delstaten Iowa mandag 3. februar og fortsatte i New Hampshire tirsdag 11. februar. Lørdag 22. februar står Nevada for tur. Fram til 7. juni skal det holdes nominasjonsvalg i alle USAs 50 delstater, samt i Washington D.C. og flere territorier.

Nominasjonsvalgene skjer på flere ulike måter. Mange delstater holder primærvalg, som enten er åpne for alle eller kun for dem som er registrert som partiets velgere. Andre steder holdes det velgerforsamlinger, eller caucus, som er en form for politiske allmøter.

Over 30 personer meldte seg på i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat, det er historisk mange. Antallet er nå redusert til elleve. I front ligger senator Bernie Sanders (78), tidligere ordfører i South Bend Pete Buttigieg (38), senator Elizabeth Warren (70) og tidligere visepresident Joe Biden (77).

New Yorks tidligere borgermester Michael Bloomberg (77) deltar ikke i de fire første nominasjonsvalgene i februar, men sparer seg til supertirsdagen 3. mars, da 14 delstater holder primærvalg, blant dem California og Texas.

Valgene avgjør hvor mange delegater den enkelte får med seg til Demokratenes landsmøte i Milwaukee 13. -16. juli. I alt 3.768 valgmenn og delegater velger partiets presidentkandidat.

En femdel av Demokratenes delegater er såkalte superdelegater. De er ikke valgt og bestemmer selv hvilken kandidat de vil stemme på. Kilde: NTB, RealClearPolitics

Trolig suksess for Sanders

Senator Bernie Sanders er forhåndsfavoritt i Nevada. Her snakker han på et arrangement i Springs Preserve i Las Vegas. Foto: AP / Patrick Semansky / NTB scanpix

Bernie Sanders er likevel den klare favoritten og har blant annet klart å begeistre latinamerikanere og fagforeningsmedlemmer med sine oppfordringer om å endre det politiske og økonomiske systemet i USA for å hjelpe arbeiderklassen.

Det kan imidlertid komme overraskelser.

Det var klare forventninger om at Sanders skulle vinne stort i New Hampshire etter brakseieren i delstaten i 2016. I forrige ukes valg måtte han imidlertid nøye seg med en knepen seier foran Pete Buttigieg.

Sanders og Biden kjemper om arbeiderne

Tidligere visepresident Joe Biden er blant dem som kjemper om å bli Demokratenes presidentkandidat. Her snakker han på et valgkamparrangement i Las Vegas fredag. Foto: AP / John Locher / NTB scanpix

Paradoksalt nok er det nettopp dette som gjør at flere anser Buttigiegs sjanser som små i Nevada. Flere er skeptiske til om Buttigieg også kan vinne fram hos minoritetene etter de sterke resultatene i de hovedsakelig hvite statene Iowa og New Hampshire.

I likhet med Sanders har Joe Biden erklært seg selv som en forkjemper for fagorganiserte arbeidere. Resultatet i Nevada vil vise hvor godt de to har lyktes med å få med seg velgerne.

Biden slet i både Iowa og New Hampshire og trenger et godt resultat i Nevada, og særlig i South Carolina neste uke, for å bevise at han fortsatt har noe å gjøre i kampen om å bli partiets presidentkandidat.

Amy Klobuchar har slitt med å tiltrekke seg minoritetsvelgere. Hun var fredag på rundtur i Nevada og var innom Elko, Reno og Las Vegas i innspurten til valgkampen.

De tre nevnte moderate kandidatene – Buttigieg, Biden og Klobuchar, splitter stemmene til de moderate og kjemper for å komme overpå før den fjerde moderate kandidaten, mangemilliardæren Mike Bloomberg, for alvor er med når supertirsdagen kommer 3. mars.

For sent for Warren?

Elizabeth Waren fikk et klart oppsving onsdag da hun i den demokratiske debatten gikk hardt ut mot Bloomberg. Hun kunne i etterkant høste både oppmerksomhet og pengesummer.

Spørsmålet er om debatten kom for sent for å ha noe å si for Nevada. Mange velgere hadde nemlig allerede forhåndsstemt.

Bloomberg stiller ikke til valg i Nevada, men satser alt på en rekke delstater med mange delegater som har valg i neste måned.

Publisert: 22.02.20 kl. 20:14 Oppdatert: 22.02.20 kl. 23:59

