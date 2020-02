BØNN: En mann holder blomster i en bønn for dem som omkom ved kjøpesenteret Terminal 21 Korat søndag. Foto: Wason Wanichakorn / AP

Korat i sorg etter den blodige massakren

Etter massakren på et kjøpesenter i provinshovedstaden Nakhon Ratchasima nordøst for Bangkok lørdag, begynte myndighetene mandag å returnere kroppene til dem som omkom til sørgende familier.

Angrepet der soldaten Jakrapanth Thomma (32) gikk løs på sivile med automatvåpen inne på kjøpesenteret Terminal 21 har rystet Thailand.

Søndag kveld samlet mer enn 1000 mennesker seg i sorg på torget i byen til en seremoni ledet av buddhistiske munker. Det ble tent lys og sunget for de 29 menneskene som ble drept og de 57 som er skadet etter det blodige angrepet, som varte i nesten 17 timer.

– Vi er her i dag for å be, slik at sjelene til dem som døde kan sendes til himmelen. Vi ber åndene om å ta imot dem, så sjelene forblir hellige og i himmelen med godhet og skjønnhet, sa kunstneren Suwanee Natewong til AP.

MINTES DE DØDE: Mennesker legger mandag ned blomster for å minnes de som døde i angrepet på Terminal 21 kjøpesenter i Korat i Thailand. Foto: SOE ZEYA TUN / Reuters

Drepte ni ved kloster

Gjerningsmannen åpnet først ild på en militærbase og skjøt og drepte en offiser, en medsoldat, og en sivil på militærbasen der han var stasjonert.

På veien til kjøpesenteret skjøt han også flere forbipasserende.

Nonnen Amornrat Putta-ariyawong forteller til Bangkok Post at hun sto og vasket opp til forberedelser av en buddhistisk seremoni da en militær Humvee stoppet ved portene til Wat Pa Sattharuam-klosteret og en mann begynte å skyte ved bilveien.

Lørdag var Makha Bucha Day - en høytid i den Theravada buddhistiske tradisjonen som hedrer Buddha. Dagen regnes som en helligdag i Thailand, og markeres vanligvis gjennom seremonier hvor befolkningen tenner levende lys i klostrene.

Men denne lørdagen overskygget blodbadet i Korat markeringen.

– Da den første runden med skudd ble avfyrt trodde alle at det var kinaputter, forteller Amornrat Putta-ariyawong.

– Han skjøt mot alle kjøretøy han så, forteller hun videre.

Ni personer, inkludert to politifolk, ble drept ved det ellers så fredelige klosteret, skriver avisen.

HØRTE SKUDD: Nonnen Amornrat Putta-ariyawong var ved klosteret da gjerningsmannen parkerte like ved og skjøt mot forbipasserende. Foto: PATPICHA TANAKASEMPIPAT / Reuters

– Skjøt dem én etter en

Munken Luang Phi Kla befant seg også ved klosteret da soldaten Jakrapanth Thomma stoppet opp ved veien og begynte å skyte.

Ifølge vitner skal soldaten har plassert seg i et veikryss bare meter fra porten, hvor han fikk oversikt over kjøretøy som kom fra begge sider, men samtidig kunne holde seg skjult.

Etter en rundt 30 minutter lang skuddveksling mot politibiler ved klosteret begynte Thomma å skyte målrettet mot forbipasserende.

Phi Kla forteller til Bangkok Post at han så soldaten skyte ned en elev på en motorsykkel.

– Skytteren gikk bort og skjøt eleven i hodet, selv om han allerede hadde avfyrt flere skudd, forteller munken.

En annen bil med fem passasjerer skal ha forsøkt å rygge vekk langs veien, men soldaten skjøt mot dekkene.

– Så gikk han tilbake til bilen sin, hentet et nytt våpen og gikk bort og åpnet bildørene før han skjøt dem én etter en, forteller Phi Kla til avisen.

Fire av de fem bilpassasjerene døde. Én av dem som døde ved klosteret skal ifølge AFP være den 52 år gamle farmasøyten Narissara Chotklang.

KULEHULL: En munk ved Wat Pa Sattharuam-klosteret peker på kulehull ved porten etter at gjerningsmannen skjøt rundt seg. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Mange fortsatt kritisk skadet

Tilstanden til mange av de skadede er fortsatt kritisk. Helsedepartementet i Thailand sendte mandag et kriseteam for å hjelpe etterlatte med å håndtere situasjonen.

Mange av de etterlatte befinner seg fortsatt på sykehuset. Angrepet har gått sterkt inn på befolkningen i byen, og mange venter fortsatt på svar på hva som har skjedd med deres kjære.

En ungdomsskoleelev forteller til AP om hvordan han satt i morens bil da de passerte skytterens kjøretøy. Mannen gikk ut av bilen sin og begynte å skyte inn vinduet.

– Jeg dukket ned og gjorde ingenting helt til jeg kjente at bilen krasjet i noe. Det var et tre, forteller han.

Moren hans, som kjørte bilen, ble skutt og drept av gjerningsmannen.

En annen mann på sykehuset forteller gråtkvalt om hvordan hans eneste sønn, en 13 år gammel gutt, ble skutt og drept da han kjørte forbi gjerningsmannen på en motorsykkel.

– Jeg vil gjerne fortsette å ta vare på ham, men jeg kan ikke det nå lenger, sier han.

MANGE DØDE: Etterlatte bryter ut i gråt etter å ha besøkt et likhus for å identifisere omkomne søndag. Kapasiteten på det likhuset i byen er sprengt. Det kan ta flere dager før obduksjonene er gjennomført og likene kan gis til familiene. Foto: Gemunu Amarasinghe / AP

Skutt og drept av politiet

Representanter fra landets sikkerhetsstyrker uttalte til Reuters like etter klokken 09 søndag morgen lokal tid at de hadde skutt og drept gjerningspersonen i kjelleretasjen til kjøpesenteret der han hadde barrikadert seg.

Da hadde han oppholdt seg inne på kjøpesenteret i nesten 17 dramatiske timer, siden 16.30 lokal tid lørdag ettermiddag.

Han skal ha filmet skytingen og streamet den via Facebook.

ANGREPET: Kjøpesenteret, Terminal 21 Korat, er blant de største i byen, med over 200 butikker. Foto: Sakchai Lalit / AP

Én av dem som befant seg inne på kjøpesenteret var 29 år gamle Partiya Aree. Hun lå presset mot gulvet i en japansk butikk og forsøkte å kontrollere pusten.

På en skjerm kunne hun se den maskerte soldaten stoppe bare noen meter unna butikkens egne overvåkingskameraer.

– Han bar en pistol og så seg konstant til høyre og venstre, forteller hun til AFP.

Sammen med 21 andre hadde hun skrudd av stedstjenester på telefonen fordi hun var redd for at gjerningsmannen skulle finne henne via sosiale medier.

Timer senere rømte gruppen ut, flankert av politiet, i en sprint som «kjentes evig lang», forteller hun.

Før angrepet skal soldaten ifølge Reuters ha meldt på Facebook at han var ute etter hevn.

Thailands statsminister meldte søndag morgen at myndighetene tror motivet var personlige problemer i forbindelse med et hus-salg, skriver AFP.

OVERLEVDE: Partiya Aree (29) forteller om de dramatiske timene hun og en gruppe mennesker gjemte seg for gjerningsmannen inne på kjøpesenteret. Foto: CHALINEE THIRASUPA / AFP

