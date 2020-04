BESKYTTELSE: Apotek-ansatte i Vantaa har ikledd seg spesielle visir for å beskytte seg mot smitte. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva

Finland desidert «best» i Norden: – Vi er forsiktig optimistiske

Finland er desidert best i klassen av de nordiske landene: Dødeligheten ligger langt under de andre. Foreløpig. Og finnene er «forsiktig optimister» for fortsettelsen.

For mindre enn 10 minutter siden

Finland har til nå 42 dødsfall som følge av corona-viruset. I Norge - med nesten like mange innbyggere - er tallet 108.

Regnet per 100.000 innbyggere er dødstallene for de nordiske landene, ifølge VGs statistikk:

* Sverige: 7,9.

* Danmark: 4,1.

* Norge: 2,0.

* Island: 1,8.

* Finland: 0.8.

– Jeg vil si at vi er forsiktig optimistiske med tanke på situasjonen her i Finland i øyeblikket, fastslår professor Markku Peltonen ved det finske Instituttet for helse og velferd til VG.

– Antallet som blir behandlet på sykehuset øker fremdeles, men det øker langsomt og fra et lavt nivå sammenlignet med de andre nordiske landene, noe som skyldes at vi er i en tidligere fase av epidemien, mener professoren.

STRIKT: Området rundt hovedstaden Helsingfors er fullstendig avstengt - og blir kontrollert av politi og militære. Foto: MARKKU ULANDER / Lehtikuva

Tidlig ute med tiltak

Fordi Finland trolig ligger etter andre nordiske land, satte de tidlig i verk tiltak. Blant annet ble Helsingfors-området, det såkalte Nyland, Uusimaa på finsk, stengt for inn- og utreise i tre uker fra fredag 27. mars.

– Det synes som om de tiltakene vi har gjort, har hatt effekt på spredningen av sykdommen. Som andre nordiske land har vi begynt å diskutere strategiene for neste fase, altså hvordan vi skal åpne samfunnet igjen. Vi følger disse aktivitetene nøye, særlig hva Norge og Danmark gjør akkurat nå, men også hvilke strategier andre land i Europa og i verden har, melder professor Peltonen til VG.

Susanna Ginman, kommentator i Hufvudstadsbladet i Helsingfors, tror også at Finland ligger litt etter de andre nordiske landene.

– Derfor ble restriksjonene satt inn på et tidlig tidspunkt. Og myndighetene sier at det har hatt effekt. Men det blir interessant å se utviklingen videre. Finland vil - som alle andre land - prøve å «plane ut» kurven for antall syke. Men vi har fortsatt ikke nådd toppen, sier kommentatoren til VG.

les også Dødens budbringer i Bergamo: – Fortell ham at jeg elsker ham

– Selv om det har vært ganske strenge tiltak og tiltak vi ikke har hatt siden den andre verdenskrig, så det er en aksept ute blant folk flest, sier hun.

– En beredskapslov ble raskt tatt i bruk for å øke regjeringens makt. Det har fungert bra. Det har vært visse innvendinger fra Riksdagen, men dette har regjeringen rettet seg etter.

KAKER: Et bakeri i Helsingfors har laget kaker som ser ut som doruller. Foto: ATTILA CSER / X02604

Fornøyde finner

Ginman sier at meningsmålinger viser at finner flest er veldig fornøyde med både beslutningstakerne og beslutningene som er tatt.

– De første restriksjonene var alle alle over 70 år ble anbefalt å isolere seg og bare gå til butikken til visse tider. Det var en del som var opprørte over det. Dette er 68-erne, som ikke er vant til å bli behandlet slikt, smiler Ginman.

– Så ble Helsingfors-området, det vi kaller Nyland fylke, stengt fra 27. mars. Statsminister Sanna Marin sier at det trolig ikke blir nødvendig å forlenge det når de tre ukene er over.

– Hvor strengt er stengningen av Helsingfors-området praktisert?

– Ganske strengt! I starten var det ganske strikt, med overvåkning av småveier og alt mulig. Og nå sier politiet at de blir strengere igjen til påske. For da er det mange som vil ut av hovedstaden og til sine hytter på landet.

les også En annerledes 9. april

– Har dere hytteforbud som i Norge?

– Nei, det er altså forbudt å dra ut fra hovedstaden, men ikke noe hytteforbud i seg selv. Men hyttene ligger jo ofte på landsbygda, som ikke er så rammet som hovedstaden og som man ønsker å beskytte for smitte, fordi helsevesenet ikke er så bra. Så det er altså intet forbud, men en oppfordring om at man ikke drar på hytta, sier Susanna Ginman.

TOGKONTROLL: Politiet sjekker folk som tar toget mellom Helsingfors og Lahti. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Forberedt

Finland har de siste ukene fått internasjonal oppmerksomhet for at beredskapslagrene er blant verdens mest oppbygde og mest vedlikeholdte. Mens mange andre land har bygd ned sine lagre, har Finland fortsatt fullt opp av medisinsk utstyr, olje, korn, jordbruksredskaper, og utstyr og materialer til å produsere ammunisjon. Nylig sa lederen for den finske forsyningsberedskapen, Tomi Lounema til New York Times:

– Det er i det finske folks DNA å være forberedt.

Hverken Finland eller noe annet land vil ut med nøyaktig hvor mye de har på lager, men alt tyder på at Finland er bedre forberedt enn mange på en slik krise.

Publisert: 09.04.20 kl. 18:18

Mer om Coronaviruset Coronaviruset internasjonalt

Fra andre aviser