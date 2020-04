Britene satte opp sykehus på ni dager – åpnet via videolink av prins Charles

I Storbritannia går smittetallene kraftig oppover. For å ta i mot alle pasientene har myndighetene satt opp et midlertidig sykehus på rekordtid.

Sykehuset ble åpnet fredag av ingen ringere enn prins Charles, som selv har testet positivt på coronaviruset.

– Det viser hvordan man kan oppnå det utenkelig gjennom menneskets vilje og oppfinnsomhet, sier han.

– Jeg var en av de heldige som fikk covid-19 med milde symptomer, fortsatte han.

Prins Charles åpnet sykehuset over videolink, siden han selv har vært syk med coronaviruset.

Skal ta i mot opptil 4000 pasienter

Sykehuset ligger inne i en hall i London som vanligvis brukes til store tilstelninger og konferanser. Det har i første omgang plass til 500 intensivsenger, men planen er at dette skal kunne utvides til 4000 senger.

Fredag ettermiddag var det 34.173 bekreftede smittetilfeller i Storbritannia. 2926 mennesker har mistet livet som følge av coronaviruset.

UNDER ARBEID: Helt i slutten av mars ble det jobbet på spreng for å ferdigstille det nye sykehuset. Foto: Stefan Rousseau / PA POOL

Konferansesenteret som er omgjort til sykehuset som har fått navn etter Florence Nightingale, er over 87.000 kvadratmeter stort.

– La oss be om at det vil være nødvendig i så kort tid så mulig og for så få mennesker som mulig, sa prins Charles.

Har eget likhus

Utfordringene for de som har satt opp sykehuset, har vært å sørge for en stabil strømtilførsel til alle sykehuset apparater, spesielt respiratorene. Den andre utfordringen har vært å få medisinske gasser som oksygen til hver av sengene.

Sykehuset skal bemannes av opp mot 16.000 ansatte. Ikke alle kommer til å være utdannet helsepersonell. Kabinpersonale fra selskapene Easyjet og Virgin Atlantic er spurt om de vil bidra til å gjøre de mange ikke-kliniske oppgavene, skriver BBC.

VIDEOLINK: Sykehuset ble åpnet av prins Charles via videolink ettersom han selv ble smittet av coronaviruset. Foto: Stefan Rousseau / PA Wire

Dette fordi de har sikkerhetsklarering og kursingen som er nødvendig for å kunne bidra med dette.

Sykehuset skal også ha sitt eget likhus for å håndtere de som dør av coronaviruset.

Helsemyndighetene i Storbritannia planlegger lignende sykehus flere andre steder i engelske byer, Wales og Skottland.

