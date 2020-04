Derfor økte dødstallene i Frankrike dramatisk

Mandag økte tallet på corona-døde til 10.328, en dramatisk økning på 1417 fra dagen før. Forklaringen er enkel: I Frankrike har man i totaltallene ikke regnet med dødsfall på landet sykehjem før nå.

For mindre enn 10 minutter siden

Da disse ble lagt til rykket Frankrike opp som det fjerde landet i verden med over 10.000 døde som følge av covid-19-viruset. De eneste landet som ligger foran på dødsfall-toppen er Spania, USA og Italia.

Sistnevnte har hatt flest registrerte dødsfall, med over 17.000.

Se oversikt her:

Landets helsedirektør Jerome Salomon sier til nyhetskanalen France24 at tallet vil bli enda høyere fordi flere av Frankrikes sykehjem ennå ikke har kommet med i statistikken over corona-dødsfall.

– Siden 1. mars er 7091 pasienter smittet med Covid19-viruset døde på franske sykehus. I tillegg er det 3237 som er døde på sykehjem. Epidemien fortsetter å øke. Derfor må vi alle respektere de forholdsreglene som myndighetene har vedtatt skal følges.

Annerledeslandet Sverige: Her er de kongelige ute blant folk

EKSKLUDERT: Familie og slektninger får ikke være med på begravelsesseremonier Frankrikei. Her ser vi ansatte i et begravelsesbyrå i Aix-en-Provence forestå gravferden. Foto: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Helsedirektøren fortalte på en pressekonferanse at flere enn 30.000 mennesker er innlagt, og blir behandlet for covid-19-viruset på sykehus over hele landet. 7131 ligger på intensivavdelinger.

Beskjeden var ikke til å misforstå:

– Vi har ennå ikke nådd toppen selv om det i øyeblikket går saktere.

Det er nå ikke lov å jogge på dagtid i Paris fordi myndighetene mener folk ikke viser respekt nok for de forholdsreglene som er vedtatt.

– All uteaktivitet som unngås hjelper oss i kampen mot denne epidemien, sier borgermester Ann Hidalgo.

Les også: Slik skal det norske kriseteamet hjelpe Italia

SMITTET: Øst i Frankrike er sykehus overfylt med Covid19-smittede pasienter. Her blir en av dem tatt ut av et helikopter og fraktet inn i en ambulanse på Nimes flyplass. Foto: PASCAL GUYOT / AFP

Fransk økonomi har også fått et brutalt møte med nedstengningene og tiltakene som landets myndigheter satte inn for fullt 17. mars. I årets tre første måneder har Frankrikes økonomi krympet med 6 prosent, ifølge landets sentralbank. Det er den verste nedgangen i ett kvartal siden 1945.

Bergamo-pasient til VG: «Epidemien overgår min mørkeste fantasi»

Økonomien i Frankrike viste tydelige tegn på tilbakegang allerede i siste kvartal i fjor. Nå har landet hatt to måneder på rad med økonomisk nedgang, noe som er å regne som en økonomi i resesjon.

Publisert: 08.04.20 kl. 13:10

Mer om Frankrike Coronaviruset Corona-dødsfall

Fra andre aviser