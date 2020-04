SISTE OPPTREDEN UTENDØRS: Om kvelden torsdag 2. april gikk Boris Johnson ut på trappen utenfor Downing Street for å klappe for det britiske helsevesenet. Bildet er frigitt av Statsministerens kontor. Foto: Pippa Fowles / 10 Downing Street

Biograf om Boris Johnson: – Dette må være et sjokk for ham

I tiden frem mot sykehusinnleggelsen har ikke britenes statsminister Boris Johnson ligget på latsiden. – Hans syn på verden er at sykdom er for svake mennesker, sier journalisten bak biografien «Just Boris» til Daily Telegraph.

Da Storbritannias statsminister Boris Johnson (55) ble lagt inn på St. Thomas’ Hospital i London søndag, ble det beskrevet som et føre var-tiltak. Statsministeren hadde vedvarende corona-symptomer og det skulle tas noen rutinetester, var beskjeden fra hans kontor.

Om kvelden dagen etter, ble Boris Johnson lagt inn på intensivavdelingen ved det samme sykehuset, og alvoret i situasjonen ble tydeligere.

– Statsministeren har bedt utenriksminister Dominic Raab om å steppe inn for ham når det er nødvendig, sa en talsperson for Statsministerens kontor.

Kommentar: Coronasyk Boris kan utløse ny maktkamp i Downing Street

Ifølge nyhetsbyrået Reuters var Johnson ved bevissthet mandag kveld, og han skal ikke være lagt på respirator.

– Det er ikke noe tvil om at denne utviklingen betyr at Boris Johnson er ekstremt syk, sier Derek Hill, som er professor i billeddiagnostikk ved University College London (UCL), til Reuters.

Nå spør britiske medier om hvorvidt statsminister Johnsons kontor har forsøkt å tone ned alvoret i saken.

Flere ganger gjennom sitt sykdomsforløp har statsministeren forsikret folket om at han har det bra. Han har fortsatt å lede landet og holdt daglige, digitale krisemøter, til tross for at han skal ha hostet og hatt feber.

Overfor Daily Telegraph gir Johnson-biograf Sonia Purnell sin forklaring på hvorfor:

– Han har en merkelig holdning til sykdom. Han var intolerant overfor alle som var syke. Til nå har han vært veldig robust. Han har ikke vært syk før nå, og dette må være et stort sjokk for ham. Hans syn på verden er at sykdom er for svake mennesker.

Purnell arbeidet sammen med statsministeren på Telegraphs Brussel-kontor på 1990-tallet, og skrev biografien «Just Boris: A Tale of Blond Ambition» i 2012.

Fra sykesengen mandag, før han ble flyttet til intensivavdelingen, fortalte Johnson på Twitter at han var ved godt mot.

– I går kveld, etter råd fra legen min, dro jeg til sykehuset for å ta noen rutinetester da jeg fortsatt har symptomer fra coronaviruset. Jeg er ved godt mot, er i kontakt med samarbeidspartnerne mine, og sammen kjemper vi mot dette viruset og for å holde alle trygge.

På sin pressekonferanse om corona-krisen i USA mandag kveld, uttrykte president Donald Trump bekymring for Boris Johnson, som han omtaler som «en god venn». Blir du lagt inn på intensivavdelingen, er situasjonen alvorlig, sa den amerikanske presidenten.

Avisen Guardian hevder at de tok kontakt med Downing street før helgen, etter flere tips om at en sykehusinnleggelse skulle være nært forestående, om den ikke allerede hadde skjedd.

Til svar skal de ha fått beskjed om at statsministeren ikke hadde blitt verre: Han hadde kun milde symptomer, og håpet å være tilbake på jobb fredag når den obligatoriske tiden i isolasjon skulle være over.

Torsdag kveld klokken 20 dukket statsministeren opp i døren i Downing Street for å delta i en hyllest av det britiske helsevesenet.

Dagen etter, fredag 3. april, publiserte han en video hvor han sa at han følte seg bedre, men at han ikke kunne vende tilbake til jobb fordi han fortsatt hadde feber. Denne gangen uten slips, skriver Telegraph.

Boris Johnson kunngjorde for verden 27. mars at han hadde testet positivt for coronaviruset.

– Det siste døgnet har jeg utviklet milde symptomer og testet positivt for coronaviruset. Jeg isolerer meg, men fortsetter å lede regjeringens innsats. Sammen skal vi overvinne dette, skrev han på Twitter.

Før han ble fraktet til sykehuset søndag, har Johnson sittet isolert i statsministerboligen i Downing Street.

Boris Johnsons gravide forlovede Carrie Symonds har også ligget til sengs den siste uken med covid-19-lignende symptomer. Hun skrev lørdag på Twitter at hun føler seg bedre.

