HOLDT GUDSTJENESTE: Pastor Tony Spell hadde ambisjoner om å samle 2.000 mennesker til sin påskegudstjeneste. Her kjører han folk bort fra kirken med buss. Foto: Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Prester brøt forbudet og holdt påskegudstjenester

Flere steder har prester bevisst brutt corona-reglene og holdt påskegudstjenester.

Nå nettopp

I Paris oppdaget politiet en hemmelig påskemesse, og fra USA kommer det meldinger om at flere kirker har brutt reglene.

– Bibelen ber oss om å samles, sier Tony Spell, som leder Life Tabernacle Church nær Baton Rouge i Louisiana ifølge Washington Post.

Louisiana har satt et tak på 50 personer som kan samles, men pastor Spell håpet å samle 2.000 mennesker til gudstjeneste på 1. påskedag, ifølge Wall Street Journal.

Samtidig som Petersplassen i Roma var tom også første påskedag og paven holdt messe inni i den nesten tomme Peterskirken, var det altså andre som tenkte helt annerledes.

– Med eller uten velsignelse fra delstatene eller føderalt, leder noen pastorer over hele landet sine påskedagsgudstjenester personlig og risikerer spredning av corona-viruset i sine trossamfunn, skriver Washington Post.

PÅSKEGUDSTJENESTE: Tett med folk som kommer ut fra Life Tabernacle Church i Louisiana. Foto: Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tony Spell er den mest kjente av disse. Bilder fra Louisiana viser at folk strømmet til kirken. Guvernør John Bel Edwards har sagt at det antall personer som Spell vil samle, «kan gi ham juridiske problemer». Men i Spells juridiske team er blant annet Alabamas tidligere toppjurist Roy Moore. Spell sier til Wall Street Journal at han ville saksøke Edwards og en hver politimann som forsøkte å arrestere ham. Han har uttalt til CNN at corona-viruset bare er skremselspropaganda fra media.

Den 24. mars uttalte president Donald J. Trump at det ville være «vakkert» om kirkene ville bli «full-pakkede» til påske - til tross for klare advarsler fra sine rådgivere om at det ikke ville skje. Uken før påske innrømmet Trump at det bare var en «ambisjon» og at han selv ville følge påskegudstjenestene på nettet.

les også Kroppen i Coronaens tid

Det er ikke alle stater som har forbudt gudstjenester i påsken. Guvernør Greg Abbott i Texas har sagt at kirkene kan være åpne hvis folk holder seg 1,80 meter fra hverandre. Houstons Glorious Way Church planla å ha 100 besøkende i kirken som egentlig tar 1000 mennesker.

ÅPEN KIRKE: I Bulgaria er kirkene fortsatt åpne. Søndag var det palmesøndag i den bulgarsk-ortodokse kirke. Foto: STOYAN NENOV / REUTERS

I Paris’ femte arrondissement hørte folk høy orgelmusikk påskeaften kveld - og kontaktet politiet.

Musikken kom fra Saint-Nicolas-du-Chardonnet-kirken, og da politiet kom dit, ble de møtt av stengte porter, melder AFP. Ved midnatt kom en person ute av kirken og kunne fortelle at et 40-talls mennesker hadde vært på det som viste seg å være en hemmelig påskemesse.

Presten i den konservative katolske forsamlingen fikk advarsel og bot for å ha overtrådt corona-tiltakene. Kirkegjengerne slapp noen reaksjon fra politiet. Gudstjenester og andre religiøse møter har vært forbudt i Frankrike i en hel måned.

les også Hviterussland trosser WHOs advarsler: Fortsatt fotball – med tilskuere

USA og Frankrike er blant de landene som er hardest rammet av corona-viruset. USA har flest døde av alle land i verden med 21.698 per søndag kveld, mens Frankrike har fjerde mest med 14.412 døde, ifølge VGs oversikt.

I Bulgaria er kirkene, i motsetning til de fleste andre land i verden, fortsatt åpne. Regjeringen har imidlertid bedt folk holde seg hjemme.

Publisert: 12.04.20 kl. 23:02

Mer om Coronaviruset Coronaviruset internasjonalt

Fra andre aviser