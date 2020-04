STOPP TYRANNIET: Demonstranter utenfor delstatsregjeringens bygg i Lansing, Michigan, onsdag denne uken. Foto: Elaine Cromie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump ber om at demokratiske delstater «frigjøres»

Oppfordringen kom to minutter etter at Fox News hadde et innslag om lokale protester mot delstaten Minnesotas coronatiltak. USAs president skrev samme oppfordring om også to andre delstater ledet av Det demokratiske partiet.

«Frigjør Minnesota!» skrev Donald Trump på Twitter to minutter etter et innslag på Fox News om de økende protestene i enkelte delstater, mot coronatiltakene. Enkelte demonstranter mener at flere av tiltakene er en fare for økonomien både lokalt og nasjonalt. Andre mener at tiltakene er grunnlovsstridige, og vil nekte å følge dem.

FRIGJØR: USAs president med en oppfordring til sine Twitter-følgere fredag. Foto: Twitter

Så langt har det vært protester i delstatene Nord-Carolina, Michigan, New York, Ohio, Kentucky og Minneapolis. Flere av demonstrantene har vært bevæpnede.

Ved lunsjtid fredag, amerikansk tid, skrev president Donald Trump tre Twitter-meldinger i rask rekkefølge, som alle oppfordret til å frigjøre tre delstater.

Oppfordringen om å frigjøre Minnesota kom 11.21, deretter «Frigjør Michigan!» klokken 11.22.

Klokken 11.25 skrev han: «Frigjør Virgina, og redd ditt fantastiske 2. grunnlovstillegg. Det er under beleiring!»

VIRGINIA: Det har vært protester i flere delstater denne uken. Neste uke er det ventet flere. Foto: SHAWN THEW / EPA

Det andre grunnlovstillegget i den amerikanske grunnloven er det som er tolket til å gi enhver amerikansk borger rett til å bære våpen.

Det er planlagt flere protester mot tiltakene som delstatene har innført gjennom helgen. Lørdag er det planlagt protester i Maryland, og i Colorado på søndag, skriver Fox News.

Torsdag lanserte Trump en trestegsplan for å åpne samfunnet igjen. Den inneholder ingen nasjonal strategi for coronatesting, noe flere guvernører har sagt at de ønsker. Guvernøren i Michigan har tidligere kritisert de føderale myndighetenes håndtering av coronaen, og flere guvernører sa i slutten av mars at de ikke har nok utstyr til å håndtere krisen.

Publisert: 17.04.20 kl. 18:57

