FIKK TA PÅ: Mahmoud Abbas, president for de palestinske selvstyremyndighetene, holder et relikvie som skal inneholde en liten del av Jesu krybbe, mens hans snakker med erkebiskop Pierbattista Pizzaballa. Foto: Mussa Issa Qawasma / NTB scanpix

Færre kristne fra Gaza fikk besøke hellige byer på Vestbredden

I fjor fikk nesten 700 kristne palestinere på Gaza tillatelse til å besøke hellige byer på Vestbredden. I år strammet Israel inn.

Blant de to millionene palestinerne som bor på Gaza, er det rundt 1000 kristne. De fleste er en del av det gresk-ortodokse kirkesamfunnet, og mange ønsker å besøke Fødselskirken i Betlehem i julen.

Gudstjenesten i Fødselskirken i Betlehem er viktig for mange kristne, som mener Jesus ble født der kirken i dag står. Men siden Betlehem ligger på Vestbredden, som er et palestinsk territorium og okkupert av Israel, må de kristne i Gaza få tillatelse fra Israel for å reise til Vestbredden.

Det fikk kun 316 av de 800 søkerne, skriver Reuters – under halvparten av dem som ønsket å reise til Jerusalem, Betlehem og Nasaret, som regnes som hellige byer.

Grensen til Gaza har vært strengt kontrollert siden Hamas tok makten i 2007. Det er stadig luftangrep mellom Gaza og Israel.

– Ledet mer av frykt

– En spesiell hilsen til de kristne i Gaza, som jeg feiret jul med for to dager siden, sa Pierbattista Pizzaballa, Jerusalems erkebiskop, under gudstjenesten i Fødselskirken.

Tidligere i desember ga israelske myndigheter beskjed om at de ikke kom til å dele ut spesialtillatelser i år, og oppga sikkerhetsrisiko som årsak.

Erkebiskopen mener at landet ikke har noe å frykte fra Gazas kristne befolkning, de fleste av dem eldre.

Blant tilhørerne 1. juledag var Mahmoud Abbas, president for de palestinske selvstyremyndighetene, og hans statsminister, Mohammad Shtayyeh.

– Noen ganger har jeg inntrykk av at vi blir ledet mer av frykten vår enn av lyset av Guds salighet, sa Pizzaballa.

JULEPROTEST: Palestinske barn i nissekostyme hopper foran sikkerhetsgjerdet ved Betlehem på Vestbredden. Foto: Mussa Issa Qawasma / NTB scanpix

Israel: Sikkerhetsrisiko

Det er vanskelig for befolkningen i Gaza å få tillatelse til å reise ut, og mange ser venner, familie eller kjærester svært sjelden.

I julen og i påsken er det likevel håp for de kristne på Gaza, som får spesialtillatelser til å reise til hellige byer, familie på Vestbredden eller til utlandet, skriver The Independent.

De som fikk delta på gudstjenesten i Fødselskirken i år, fikk se et relikvie som skal inneholde en del av Jesu krybbe. Det ble sendt til Roma som en gave til paven for 1400 år siden, og er nå tilbake, skriver Times of Israel.

Publisert: 25.12.19 kl. 15:41

