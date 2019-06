Dette bildet, av den kinesiske presidenten Xi Jinping, ble tatt i april 2019. Foto: Ng Han Guan / TT NYHETSBYRÅN

Kina advarer mot å reise til USA

Kinesiske myndigheter advarer kinesiske studenter og turister mot å studere og reise til USA. Amerikansk avis skriver at det er et svar på at Trump øker tollen mot Kina.

Det kinesiske kultur- og turistdepartementet advarer kinesiske turister mot å besøke USA, på grunn av flere skyteepisoder, ran og tyverier, melder China News og flere amerikanske medier.

Mandag ble også studenter bedt om å tenke på «risikoen» ved å gå på skole i USA.

The Washington Post skriver at dette er et tydelig tegn på at myndighetene i Beijing utvider grensene for handelskrigen – til også å gjelde for utveksling av utdanning.

Videre skriver avisen at advarselen kommer som et svar på Trump-administrasjonens økte toller mot Kina.

Ber studenter om å styrke risikovurderingene

En talsperson fra utdanningsdepartementet, Xu Yongji, har uttalt at Trump-administrasjonen og kongressen hadde «politikkifisert» det normale Kina-USA utvekslingsprogrammet og samarbeidet.

– De anklager kinesiske studenter og forskere i USA for «utradisjonelle spionasje-aktiviteter» og forårsaker problemer uten grunn, sa Xu.

Hun råder nåværende og potensielle studenter om å «styrke» risikovurderingene før de bestemmer seg for å studere i USA.

Ifølge The Washington Post utgjør kinesiske studenter en stor del av de internasjonale studentene i USA. I fjor var antallet mer enn 370 000.

CNN skriver at det kinesiske utdanningsdepartementet uttalte at kinesiske studenter som ønsket å studere i USA hadde støtt på visumbegrensninger, lange ventetider og økning i antall avviste visum.

Departementet mente dette gikk ut over de kinesiske studentenes studier.

Mener kinesere i USA trakasseres

Tirsdag advarte Kina også turister om å dra til USA.

Det kinesiske utenriksdepartementet anklager også amerikanske myndigheter for å trakassere kinesiske statsborgere i USA.

South China Morning Post skriver at Kinas utenriksdepartement og den kinesiske ambassaden i USA advarte reisende om å øke sikkerhetsbevisstheten og reagere hensiktsmessig i lys av at amerikanske politimyndigheter, ved hjelp av metoder som immigrasjons-kontroller og hjemmeintervjuer «trakasserer» kinesiske reisende.

Det kinesiske kultur- og turistdepartementet ba også kinesiske turister om å fullt ut vurdere risikoen med tanke på å reise til USA.

De ber dem også holde seg oppdatert med tanke på informasjon om offentlig sikkerhet, lover og forskrifter.

South China Morning Post skriver at påminnelsen kommer som en følge av den lange «tariffkrigen» mellom Beijing og Washington.

I mai svarte Kina på Trumps tolløkning. Handelskonflikten mellom Kina og USA ble trappet opp da tollen på kinesiske varer til en verdi på 1,8 billioner kroner ble økt fra 10 prosent til 25 prosent.

Publisert: 04.06.19 kl. 12:11