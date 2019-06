I RETTEN: Legen William Husel møtte onsdag i retten i Columbus, Ohio. Tilhøyre forsvareren hans Richard Blake. Foto: AP

Lege tiltalt for å ha drept 25 pasienter: «Han sa: Han er hjernedød»

Den amerikanske legen skal med vilje ha gitt flere av pasientene sine dødelige doser med smertestillende, ifølge tiltalen.

– Han sa: «Mr. Youngs nyrer er borte. Lungene hans er borte. Han er hjernedød». Jeg spurte: Hvordan kunne alt dette skje samtidig?

Det sier Helen Young til CBS News. Hun og ektemannen Sanders Young hadde vært gift i 46 år da han ble lagt inn på sykehuset Mount Carmel i Columbus, Ohio, hvor hun også mistet ham.

Sammen med flere andre etterlatte som har lignende historier å fortelle, saksøkte hun i februar sykehuset – og en bestemt lege: Doktor William Husel.

Onsdag denne uken ble 43-åringen pågrepet og tiltalt for å ha drept 25 av sine egne pasienter, skriver AP. Dette er en av de største drapssakene mot en ansatt i det amerikanske helsevesenet noen sinne.

40 ganger høyere enn anbefalt

Ifølge påtalemyndigheten ga legen pasientene potensielt dødelige doser med det smertestillende stoffet fentanyl – et kraftig syntetisk opioid – med vilje. Målet skal ha vært å fremskynde pasientenes død, eller, som tiltalen sier, å drepe dem. Dosene skal ha vært både 10, 20 og 40 ganger høyere enn anbefalt.

På en pressekonferanse onsdag sier Ron O’Brien fra påtalemyndigheten i Franklin County at de har jobbet med saken i seks måneder, helt siden de ble kontaktet av sykehuset som hadde mistanke til legen. Det første offeret skal ha dødd 11. februar 2015, og det siste 20. november 2018.

Strafferammen i hver av de 25 sakene er på mellom 15 år og livstid.

Legen erklærte seg i en rettshøring onsdag ikke skyldig. Kausjonen er satt til én million dollar, i underkant av ti millioner kroner.

SYKEHUSET: Det var her på sykehuset Mount Vrmal i Columbus i Ohio at legen William Husel drepte 25 pasienter, ifølge påtalemyndigheten. Foto: Andrew Welsh Huggins / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg kan forsikre dere om at doktor Husel aldri forsøkte å ta livet av noen, sa forsvarer Richard Blake onsdag, da legen meldte seg selv til politiet i Columbus i den amerikanske delstaten Ohio.

Flere var døende

Husel var sertifisert anestesilege, og jobbet ifølge sykehuset med akutt syke pasienter. Flere av pasientene mottok såkalt palliativ behandling, og mange var allerede døende.

Ifølge sykehusets egen gransking ville de fleste av de 25 pasientene uansett ikke ha overlevd, skriver New York Times. Fem av dem kunne imidlertid ha hatt en sjanse dersom de hadde fått riktig behandling, slår sykehuset fast.

Politiet har foreløpig ikke gått ut med noen teorier om motivet for de påståtte drapene. Politisjef Terry McConnell sier imidlertid til AP at de ikke mistenker at dette var barmhjertighetsdrap. Påtaleansvarlig Ron O’Brien sammenlikner legens påståtte handlinger med det å blåse ut et stearinlys før tiden.

– Dersom jeg blåser ut et stearinlys, vil flammen slukke raskere enn den ville gjort på en naturlig måte, sier han.

Tidligere har forsvareren sagt til CBS at legen ikke har utført noen barmhjertighetsdrap.

Doktor William Husel fikk sparken fra sykehuset Mount Carmel i desember i fjor, og han mistet også legelisensen etter en intern gransking på sykehuset. Det var en farmasøyt som varslet om de høye dosene.

Ingen andre ansatte ved sykehuset er tiltalt i saken, men flere sykepleier og farmasøyter er blitt avhørt som vitner. Mange av dem tok ut permisjon mens etterforskningen pågikk.

Publisert: 06.06.19 kl. 03:33