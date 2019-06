NYE SOCIALDEMOKRATIET: Mette Frederiksen (41) har retusjert vekk restene av forgjengeren Helle Thorning-Schmidt i fortellingen om hva Socialdemokratiet er og hva de står for, mener kommentator. Foto: HENNING BAGGER / Ritzau Scanpix

I dag kan Mette Frederiksen bli Danmarks neste statsminister

KØBENHAVN/OSLO (VG): Mette Frederiksen (41) har tatt Socialdemokratiet til høyre på innvandring og til venstre på velferd. Det kan sikre henne regjeringsmakt.

Oppdatert nå nettopp







I dag er det nasjonaldag og valgdag i Danmark.

Det ser dårlig ut for den borgerlige statsministeren Lars Løkke Rasmussen (Venstre). Samtlige meningsmålinger gjennom den fire uker lange valgkampen, har vist flertall til rød blokk.

Og de siste målingene før velgerne sier sitt, tilsier at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet overtar regjeringsmakten.

Hva har hun gjort for å bli Danmarks neste statsminister?

La oss spole tilbake til dagen før valget for 14 år siden.

Fakta om Mette Frederiksen Dansk sosialdemokratisk politiker. Leder for Socialdemokratiet siden 2015.

Født 19. november 1977 i Aalborg. Sosialdemokrat i fjerde generasjon.

Tok en bachelorgrad i administrasjon og samfunnsfag ved Aalborg Universitet i 2007 og mastergrad i Afrika-studier ved Københavns Universitet i 2009. Før hun ble valgt til Folketinget var hun en tid ungdomskonsulent i danske LO.

Medlem av Folketinget siden 2001.

Arbeidsminister og justisminister i Helle Thorning-Schmidts regjeringer mellom 2011 og 2015.

Skilt, to barn.

Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

Fois gras faux pas

I februar 2005 stilte Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen opp i et dobbeltintervju i den danske avisen Politiken.

De skulle forsøke å vise at det var fred og forsoning mellom dem. Men det som ulmet under overflaten, var en gryende lederkamp. Hvis sosialdemokratene tapte, var de begge pekt på som ny partileder.

Intervjuet gjorde seg bemerket for noe annet en den gode stemningen:

«Skal du virkelig bestille det der?», sprute Frederiksen irritert da Thorning-Schmidt ville ha fois gras til lunsj.

les også Dansk valg: Slakteren Diana (45) må jobbe i 53 år før hun kan pensjonere seg

Thorning-Schmidt sa at ja, det skulle hun. Det smaker nemlig veldig godt, og har man først bodd nede i Europa og fått smaken på det, så kan man ikke la være, forklarte hun.

«Ja, men jeg har sett hvordan de stakkars gjessene blir tvangsforet», svarte Frederiksen.

Det hadde ikke Thorning-Schmidt, som bestilte en porsjon gåselever.

Episoden illustrerte to strømninger i det danske Socialdemokratiet: den venstreorienterte Frederiksen mot den mer høyreorienterte Thorning-Schmidt. Socialdemorkratiet tapte valget i 2005.

Den avtroppende partilederen Mogens Lykketoft ville ha den 28 år gamle Frederiksen som sin arvtager, men i november samme år var det Thorning-Schmidt som ble partileder. I 2011 ble hun statsminister og fikk sitte i en periode.

Nå, i 2019, er det Mette Frederiksens tur.

FAMILIEBÅND: Mette Frederiksen sammen med sin bror, foreldre og besteforeldre og oldemor. Frederiksen snakker ofte om sin familiebakgrunn. Foto: Privat

Ny kurs

Frederiksen overtok partiledervervet fra Thorning-Schmidt i 2015, og siden da har hun anlagt en helt ny kurs for Socialdemokratiet.

Frederiksen har tatt partiet til høyre i innvandringspolitikken, men lang til venstre i velferds- og sosialpolitikken enn forgjengeren. Som VG omtalte i går, vil Socialdemokratiet f.eks. gi lenger pensjon til de danske sliterne.

les også Valget i Danmark: De grønne «for grønne» – mister halvparten av velgerne

Selv om Fredriksen ennå ikke har vunnet noen valg, har hun likevel skrevet sosialdemokratisk historie: I juni i fjor annonserte Fredriksen at Socialdemokratiet ville danne regjering alene.

Det var knallhardt brudd med den 25 år gamle politiske alliansen med regjeringskameraten, De Radikale Venstre, som har en liberal innvandringspolitikk.

På samme tid, går også Frederiksen inn i historiebøkene som den sosialdemokratiske partilederen som inngikk politisk samarbeid med det høyrepopulistiske partiet Dansk Folkeparti.

UNGE METTE: Mette Frederiksen ble født i Aalborg i 1977. Nå kan hun blir Danmarks neste statsminister. Foto: Privat

Tar velgere fra Dansk Folkeparti

Ut fra meningsmålingene kan det se ut som det var en genistrek: Dansk Folkeparti blør velgere og ser ut til å bli halvert i valget.

Ifølge en velgeranalyse for nettavisen Altinget kan så mange som 63.000 velgere forlate Dansk Folkeparti til fordel for Socialdemokratiet.

les også Arbeiderpartiet i Danmark: – Dansk asylpolitikk har moralsk brutt sammen

– Begge beslutningene er historiske. Langt fra alle i baklandet har vært enig i hennes valg. Men hun har vunnet kampen intern, og siden har Socialdemokratiet vært samlet, skriver Thomas Larsen i boken «Mette Frederiksen – et politisk portrett», som kom ut rett før valget.

Frederiksens grep, gir Socialdemokratiet mer spillerom: Kommer de i regjering kan de å få igjennom innvandringspolitikken med støtte av dagens regjeringsparti og Dansk Folkeparti – og velferdspolitikken med partiene til venstre for seg.

Gucci vs. fagbevegelse

Mens Helle Thorning-Schmidt fikk sitt kallenavn «Gucci-Helle» på grunn av sine designervesker, og ble anklaget for å være for «københavnsk», det vil si urban og lite i kontakt med grasrota, kan Mette Frederiksen skimte med en solid forankring i provinsen og arbeiderklassen – noe hun vet å profilere så ofte hun kan.

les også Danske populister mister fotfeste – over 63.000 velgere returnerer til det danske arbeiderpartiet

Frederiksen ble født i Aalborg, i Nord-Jylland, og inn i en familie, som ifølge Larsens bok «trodde mer på Socialdemokratiet enn Gud». Faren var typograf og tillitsmann, det samme var farfaren.

Men det er hennes morfar som har blitt hennes politiske inspirasjon.

Frederiksen har trukket frem morfaren flere ganger for å legitimere at den nye kursen i innvandringspolitikken ikke er fremmed for sosialdemokratiet. De har bare glemt å lytte til velgerne.

POLITISKE RIVALER: Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen har konkurrert om ledervervet i partiet, men samarbeidet også i Thorning-regjeringen, hvor Frederiksen var både arbeidsminister og justisminister. Foto: Asger Lagefoged / Scanpix Denmark

Dyrker arbeiderhistorien

Morfaren var en klassisk arbeidervelger – baker og sosialdemokrat. På 90-tallet begynte han å sympatisere med Dansk Folkeparti – til stor frustrasjon for barnebarnet. I boligblokken der han bodde, kunne han ikke lengre snakke med naboene. De snakket kun tyrkisk eller arabisk. I likhet med tusenvis av andre sosialdemokratiske velgere, begynte morfaren å stemme på Dansk Folkeparti.

«Han ble offer for en utvikling jeg sent fikk øynene opp for», sier Frederiksen.

METTE-BUSSEN: Frederiksen har drevet intens valgkamp og kjørt Danmark rundt i denne bussen. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Under Frederiksens lederskap har Socialdemokratiet vært bevisste på å dyrke partiets arbeiderhistorie og Frederiksens familiære røtter i arbeiderklassen og fagbevegelsen, til tross for at hun bor på Sjælland og er universitetsutdannet, sier redaktør i nettavisen Altinget, Esben Schjørring.

Partiet har flettet en strammere innvandring inn i denne fortellingen, forklarer han.

– Partiet har lansert en fortelling der sosialdemokratiet beskytter velferdsstaten og den danske arbeider, både økonomisk og kulturelt, også ved å føre en stram innvandringspolitikk, sier han til VG.

les også Rasisme-tiltalte Rasmus Paludan kan få plass i Folketinget

Kan få stryk

Samtidig som Socialdemokratiet med sin nye kurs drar mange velgere over den politiske midtstreken, har de også mistet velgere til sine støtteparti som ligger til venstre for seg, Enhetslisten og Socialistisk Venstreparti.

De aller siste meningsmålingene har Socialdemokratiet gått litt tilbake, og ligger rundt 27 prosent.

Det svekker ikke statsministermulighetene, men det kan påvirke styrkeforholdet i rød blokk og gi en ripe i lakken til Frederiksens historie om Socialdemorkatiet, sier Schjørring hos Altinget.

les også Valget i Danmark: De grønne «for grønne» – mister halvparten av velgerne

– Hvis Frederiksen i morgen kveld får 29,2 prosent av stemmene, har hun et stort folkelig mandat i ryggen og hun kan gå styrket inn i forhandlingene, men får hun under 27 prosent svekker det fortellingen hennes og hennes forhandlingsposisjon, sier Schjørring.

Han minner om at Thorning-Schmidts Socialdemokratiet fikk 26,3 prosent da de tapte valget i 2015.

– I Frederiksens fortelling om Socialdemokratiet, var Thorning-Schmidt en fiasko. Hun sto for en høyreorientert politikk, på linje med Tony Blairs New Labour, som Frederiksen åpenbart distanserer seg fra. Men vi må ikke glemme at Helle leverte et godt resultat. Det var ikke mange tusen stemmer unna at hun hadde fortsatt, sier Schjørring.

– Hvis Mette ikke overgår Helle, står historien hennes til stryk, sier han.

PS: De danske valgurnene er åpne fra åtte om morgenen til åtte i kveld. Da kommer den første valgdagsmålingen. Det er ventet at de første resultatene vil tikke inn rundt 23.00.

Publisert: 05.06.19 kl. 08:54 Oppdatert: 05.06.19 kl. 09:11