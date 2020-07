STIGENDE TREND: Smittetrenden i Frankrike er stigende og smittetrykket har økt litt siden sist FHI kom med reiseråd. Men landet ligger fortsatt godt innenfor FHIs smittekrav. Verre er det med Spania. Foto: CHARLES PLATIAU / X00217

Nye reiseråd fredag: Disse «grønne» landene har økt smitte

Selv om det bare er Spania som går fra «grønt» til «rødt» med VGs beregninger, er smittetrenden for flere europeiske land stigende.

Nå nettopp

Særlig Belgia skiller seg ut. Da FHI la ut sine forrige reiseråd for to uker siden, var Belgia langt under kravet for at nordmenn skal kunne reise dit karantenefritt.

Nå er situasjonen en annen.

Hele 99 ulike utbrudd ble oppdaget i regionen Flandern i forrige uke, påpeker avisen Le Soir. Samtidig steg antall nye smittede med 89 prosent fra uke 28 til 29. «Vil sykehuspersonalet tåle et nytt sjokk?», er en av avisens hovedoverskrifter onsdag kveld.

Også VGs talloversikt viser at Belgia fortsatt har en klar stigende smittetrend.

Det eneste landet som bytter farge med oppdaterte tall er Spania.

Dette er FHIs smittekrav: FHIs tydelige krav er at antall nye tilfeller per 100.000 innbyggere - siste to uker - må være færre enn 20. Forrige gang de kom med reiseråd, så de på uke 26 og 27. Denne gangen skal de se på uke 28 og 29.

Frankrike med stigende trend: Ved sist FHI-vurdering lå på Frankrike på 9,8. Med VGs oppdaterte beregninger havner de på 11,5 nå. En liten økning, men fortsatt langt innenfor FHIs smittekrav.

Tsjekkia blir grønnere: Tsjekkia lå sist gang nært oppunder FHIs smittekrav, med 18,9 . Med nye tall er de imidlertid nede på 13,3 . Også Storbritannia har blitt «grønnere» siden sist.

Spania er langt over: Spania var over allerede med forrige ukes tall, men utover denne uken har smittesitusajonen bare blitt verre. 30,8 for de siste 14 dagene. FHIs krav er altså at de må ligge under 20. Spania var over allerede med forrige ukes tall, men utover denne uken har smittesitusajonen bare blitt verre. Spanske helsemyndigheter plasserer nå landet påfor de siste 14 dagene. FHIs krav er altså at de må ligge under 20.

TOM, SPANSK STRAND: Da VG besøkte Albir-stranden i Alicante i forrige uke, var det lite folk å se. Denne badevakten hadde ikke mange å følge med på. At Spania trolig blir farget «rødt», skyldes en stor økning i regionene nordøst i landet. Foto: Lech Klaudia

Belgia nærmer seg «rødt»: Sist gang FHI gjorde en vurdering - med tall fra uke 26 og 27 - lå Belgia på 10,6 . Med tall fra uke 28 og 29 (som FHI vil bruke) er de oppe på 15,7 . Ifølge belgiske myndigheter, som også har tall for denne uken, ligger Belgia nå på 17,2 . Hvis dette fortsetter, kan også Belgia bli «rødt» etter hvert.

Ny bølge i Luxembourg: Luxembourg har også sett en stor økningen siden sist gang FHI vurderte reiserådene. De ser ut til å være på vei opp i en stor, ny smittebølge.

Svensk grenseregion kan bli «grønn»

Minst ett nytt svensk län kan oppfylle FHIs krav til gjenåpning, viser VGs kartlegging onsdag.

Värmland har de siste to ukene hatt en kraftig nedgang i nye smittetilfeller. I uke 28 og 29 totalt har regionen kun 10,27 nye smittede per 100.000 innbyggere og ligger dermed godt under FHIs smittekrav på 20.

Kun tre av 21 svenske län ser ut til å oppfylle FHIs smittekrav.

Se hvilke land i Europa som har stigende smittetrend

Publisert: 23.07.20 kl. 09:19

Les også

Mer om Coronaviruset Reiseråd Spania Luxembourg Belgia Frankrike

Fra andre aviser