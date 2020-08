RYDDER OPP: Beboere i Beirut koster opp glassbiter og knust betong etter eksplosjonen tirsdag. Foto: IBRAHIM DIRANI / DAR AL MUSSAWIR / EPA

Slik skal Beirut reise seg på nytt

BEIRUT/OSLO (VG) Midt i døden, kaoset og fortvilelsen finner libaneserne sammen for å gjenreise sin ødelagte hovedstad.

Ødeleggelsene i Beirut er av et omfang man knapt kan tro og videobildene av eksplosjonen som gikk av tirsdag kveld viser tydelig den enorme kraften som ble utløst da 2750 tonn med ammoniumnitrat detonerte.

Byens guvernør Marwan Abbout har sammenlignet havneområdet i Beirut med de japanske byene Hiroshima og Nagasaki etter at de ble rammet av atombombene som endte andre verdenskrig i 1945.

Stemmer fra Beirut: Den totale katastrofe

– Som i en krig

Flere av nabolagene nær havnen er fullstendig utslettet, og i de omkringliggende bydelene dekker knust glass, forvridd metall og knust betong gatene. Men like fullt er det fullt av mennesker ute, som forsøker å ta livet sitt tilbake, skritt for skritt.

– Vi har store skader på vår restaurant. På ett sekund forandret livene våre seg og hele området er ugjenkjennelig. Det ser ut som om vi er midt i en krig. Bygninger er ødelagt, butikker, restauranter, folks hjem, forteller Antranik Balaban Ian (29), som driver Brows restaurant i bydelen Mar Mikhael.

ØDELAGT: Antranik Balaban Ian foran sin ødelagte restaurant i Beirut.

Han er i gang med å rydde utenfor det ødelagte lokalet, og forteller VGs tolk i Beirut at han ikke vet helt om han skal føle sinne, skuffelse eller apati.

– Regjeringen har sviktet oss og fremtiden er usikker. Vi vet ikke om folk våger å komme tilbake til restauranter, puber og nattklubber i dette området. Økonomisk har vi ingen mulighet til å dekke utgiftene det vil koste å reparere bygningen, sier han.

– Men til tross for alt dette føler vi på en slags optimisme. Kanskje dette fører til en endring der ting blir bedre enn det var før. Vi håper at ting endelig endrer seg. Vi håper på det beste, fortsetter han.

Ødelagte hjem

Litt lenger unna bor Naji Gholam som tar imot VGs tolk i et totalt ødelagt hjem, der dører, vinduer og flere av veggene er revet vekk av eksplosjonen og taket er ødelagt.

FORTVILET: Naji Gholam (50) forteller at de ikke kan stole på hjelp fra regjeringen: – Vi må hjelpe oss selv, og håpe på bistand fra utlandet, sier han.

– Det var flere eksplosjoner, der den tredje var mest kraftig. Vi følte at hele jordkloden skalv. Barna mine var hjemme og de ble skadet, og mange av våre naboer er døde. Det er en katastrofe, sier Gholam til VG.

– Bygningene er ødelagt, som du ser har vi ikke noe tak, vindu eller dører. Jeg føler at vi ikke kan stole på hjelp fra regjeringen. Økonomien var allerede ødelagt, og dette gjør alt verre. Vi må stole på oss selv, og håpe på hjelp fra utlandet, fortsetter han.

Hjelpekorps

Hundrevis av unge libanesere har meldt seg som frivillige for å hjelpe til med det som kommer til å bli en seig og langvarig gjenoppbygging av den herjede byen.

– Vi har gjennomlevd så mange borgerkriger og kriger mot Israel, og vi var midt i en full krise grunnet økonomisk kollaps og stor spredning av Covid19, så da eksplosjonen gikk av trodde mange at det var en ny krig, forteller Zaynab Mayladan (24) til VG på telefon fra Beirut.

FRIVILLIGE: To unge kvinner har meldt seg som frivillige til å rydde gatene i ødelagte bydeler av Beirut.

Det er blitt opprettet en lang rekke hjelpekorps som forsøker å rydde i de ødelagte gatene. Hus der dører og vinduer er blåst vekk, men der takene fortsatt står, flyttes inn i igjen. Butikker og restauranter med tydelige skader setter ut bord og stoler for å gjenoppta serveringen.

– Eksplosjonen var en sjokkerende, grusom og uventet hendelse. De eldre, som har opplevd mer krig, tok det faktisk litt mer med fatning, mens vi yngre fikk panikk, fortsetter hun.

INSPIRERT: Student Zaynab Mayladan (24) sier viljen til å hjelpe hverandre har inspirert henne.

Deler boligene sine

En applikasjon er blitt dannet for å dele boliger, slik at de 300.000 menneskene som har mistet sine hjem kan få bruke leiligheter som står tomme eller har et ledig rom. I Bekaadalen og i Sør-Libanon tar innbyggerne imot både slektninger og ukjente som mangler husrom, forteller Zaynab.

– Vi libanesere har gjennomlevd så mye fælt. Det gjør oss på en måte sterkere, selv om det er veldig tungt. Denne gangen har vi heller ingen grunn til å stole på regjeringen. Staten har kollapset og vi kan ikke vente på at den skal redde oss. Vi må gjøre jobben selv, sier hun.

– Samarbeidet er inspirerende: Ingen spør om man er sjiamuslim, sunnimuslim eller kristen. Det er en genuint libanesisk dugnad. Det er spontant og det er noe vakkert midt i det vonde, fortsetter Zaynab.

Fugl Fønix

Den mytiske fuglen Fønix som reiser seg fra asken har lenge vært et symbol på Beirut. Flere av landets ledende politikere har lovet at byen skal stige til vers igjen, slik som Fønix gjorde. Nå trender «PhoenixRising» i sosiale medier i Libanon, samtidig som det skaper debatt.

Mens mange bruker symbolet for å skape håp, fortviler andre over at det brukes som en klisjé om en by som har opplevd mer ødeleggelse enn de aller fleste.

– Folk vil ikke høre at de er sterke eller at skal reise seg. Det er de ikke. De er sønderknuste og hjelpeløse. De har ikke kraften til å stige som en Fønix, skriver blant annet den unge legen Bassam Osman på Twitter:

