DET ANDRE HJEMMET: Bjørg og Arne Halvorsen er endelig tilbake på campingplassen i Värmland. Foto: Odin Jæger

Nordmenn fyller svenske campingplasser: – Vi kunne ikke hatt det bedre

ÅRJÄNG (VG) I løpet av den siste uken har nordmenn igjen fylt opp campingen Sommarvik i Värmland. Bjørg og Arne Halvorsen har på 32 år aldri vært så lenge borte fra sin faste plass.

Regnet plasker ned i bassengene på Sommarvik camping i Årjäng i Sverige. Så fort solen gjør en raks entré, finner hundrevis av campinggjester frem til minigolfbanen, utebassengene og lekeplassen.

Men den nordiske sommeren er uforutsigbar og gleden blir kortvarig.

Ut av det blå kommer pøsregnet – og gjestene må igjen søke dekning under håndklær, gensere og aviser mens de spurtløper til nærmeste tak.

Og slik fortsetter det.

– Vi skulle jo ønske at vi hadde bedre vær, men vi er glade for at nordmennene er tilbake, sier områdesjefen i Sommarvik Amanda Thorell.

I løpet av den siste uken har flere campingplasser i Värmland igjen fått besøk av hundrevis av norske gjester.

GLADE: Områdesjeg Amanda Thorell, restaurantansvarlig Regina Stomberg og kontroller Josefin Mellqvist er glade for å se de norske gjestene igjen. Foto: Odin Jæger

Fylt av nordmenn i helgen

Sommarvik, som i år fyller 40 år, har i flere tiår vært en favoritt blant nordmenn. Vanligvis utgjør norske turister 80 prosent av alle gjester. Frem til for en uke siden var nær alle svenske.

Campingplassen har 200 faste sesongplasser – hvorav de fleste tilhører nordmenn.

– Det som har påvirket oss mest er mangelen på sesonggjestestene. Campingen har nesten vært fullbooket utover det, sier Thorell.

Da regjeringen for en uke siden farget det svenske länet Värmland «grønt» på reisekartet, begynte nordmennene å ringe.

– Jeg fikk ikke med meg pressekonferansen selv, men skjønte for hva som hadde skjedd da alle bookingen og telefonene begynte å renne inn, sier Thorell.

I løpet av helgen ble halvparten av alle sesongplassene fylt opp.

– Er dere redd for smittetilfeller på campingplassen nå som flere kommer hit igjen?

– Det er så klart en viss uro, men Norge har hatt et lavt smittetall sammenlignet med Värmland. Vi føles oss trygge på hvordan vi gjennomfører våre rutingen med avstand og vasking, sier Thorell.

fullskjerm neste FAVORITTPLASSEN: Siden 1995 har Bjørg og Arne Halvorsen bodd og vært med på å utvikle denne plassen. De har bodd på campingen hvert år siden 1989.

Gjester siden 1988

Norske Bjørg og Arne Halvorsen, som begge to er i 70-årene, fra Lillestrøm har i over 32 år funnet veien til Sommarvik.

Siden 1988 har de hatt en fast plass på campingen.

– Vi kom allerede en uke før det ble «grønt». Vi skjønte at det kom til å skje, og – om det ikke skulle skje – kan vi som pensjonister sitte ti dager i karantene, sier Arne.

I 1995 fikk de bygge sin egen faste plass, og både Bjør og Arne har lagt mye tid og penger i stedet. Flere av døtrene og svigersønnene har egne faste plasser rett i nærheten.

– Dette er vårt andre hjem, sier Bjørg.

På 32 år har paret aldri vært så lenge borte fra plassen sin. Vanligvis er de to uker i Årjäng og to uker i Lillestrøm, gjerne gjennom hele året.

– Hvordan føles det å være tilbake etter flere måneder?

– Vi kunne ikke hatt det bedre, sier Arne.

VIL FØLGE REGLER: Paret fra Lillestrøm sier de kan ta karantenen, men de vil trolig ikke bli i Värmland dersom länet blir rødt igjen. Foto: Odin Jæger

Unngår folkemengder

– Vi gjør egentlig ikke ting som vi ikke har lov til egentlig. Vi har ikke bare ansvar for oss selv, men vi har også ansvar for ikke å smitte andre, sier Bjørg.

Paret har fulgt nøye med på smittesituasjonen i länet og regnet med at Norge ville åpne for Värmland innen de skulle reise hjem igjen.

– Vi tok sjansen, sier Arne.

De understreker at de er svært er forsiktige, holder avstand når de er ute og handler og «vasker fingrene» godt.

I løpet av den drøye uken de har vært på plassen har de kun vært nede i hovedhuset for å spise is et par ganger.

Selv om paret tyvstarten Värmlandsferien, tror de ikke at de vil værende i Sommarvik hvis området igjen blir «rødt».

– Når du er i den alderen vi er, skal man være forsiktig, sier Bjørg.

Publisert: 05.08.20 kl. 21:14

