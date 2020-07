BYR PÅ HISTORIER: Joe Bidens barndomsvenn Tom Bell tok imot VG hjemme i stua. Foto: Thomas Nilsson / VG

Joe Bidens barndomsvenn forteller: – Han har drømt om å bli president siden han var 20

SCRANTON, PENNSYLVANIA (VG) Tom Bell (77) og Joe Biden (77) har fulgt hverandre siden de var smågutter. Bell synes ikke det politiske klimaet i USA er bra for tiden. Nå vil han stemme på kompisen.

Tom Bell sitter på uteplassen sin og minnes detaljene fra et slagsmål som fant sted på midten av 1950-tallet.

Han var ute og gikk med kompisen Charlie Roth, som leverte aviser i Green Ridge-området i Scranton, da en nyinnflyttet gutt kom og ville slåss.

– Gutten var skikkelig slem, og han slåss skittent. Han sparket meg i skrittet og det sendte meg umiddelbart rett i bakken. Charlie var sint som rakker’n og sa: «kompisen min Joe Biden kommer til å banke deg, din drittsekk», hevder Tom til VG i Pennsylvania, før han fortsetter:

– Joe banket opp gutten neste dag, og sa at man ikke gjør sånt mot vennene hans. Jeg hadde aldri noen problemer med den gutten igjen.

– Det er sånn Joe er. En veldig hederlig, snill fyr som er veldig lojal. Når du er hans venn, er du hans venn, og det endrer seg ikke. Han forsvarer deg og står opp for deg.

Fra venstre: Joe Biden, Charlie Roth, Senator Edward Kennedy (D-Massachusetts) og Tom Bell. Foto: Privat

«Scrappy kid from Scranton»

På Washington Avenue står villaene fra begynnelsen av forrige århundre på rekke og rad. Det var her Demokratenes presidentkandidat Joe Biden lekte som barn, og det var her han, Tom og de andre kompisene pleide å gå til den lille matbutikken på Woodlawn Street for å kjøpe godteri.

Tom Owens (55), som nå driver butikken, forteller at Biden ofte svinger innom når han er i byen. Hans favorittsandwich og faste bestilling er en «Italian» med salami, skinke og ost. Men i høst, da han var innom sist gang, bestilte han en med tunfisk i stedet.







GODTERI: Demokratenes presidentkandidat Joe Biden pleide i barndommen å kjøpe godteri i den lille butikken på Woodlawn Street i Scranton. Tom Owens, som driver butikken nå, forteller at Biden ofte stikker innom når han er i byen.

– Sist gang byttet han til tunfisk fordi kona hans ønsker at han skal spise sunnere, men han snek med seg noen cupcakes. Alle var enige om at vi ikke måtte fortelle det til kona, forteller Owens til VG og ler.

Joe Biden nevner ofte oppveksten i den gamle industribyen Scranton i sine taler, og brukte uttrykket «I’m a scrappy kid from Scranton» under presidentkampanjen i 2008. Han håper det skal hjelpe ham med å hanke inn stemmer i vippestaten Pennsylvania, staten hvor Barack Obama vant to ganger, men som Donald Trump senere vant knepent over Hillary Clinton.







HJEM, KJÆRE HJEM: Joe Biden besøkte barndomshjemmet sitt etter å ha holdt en tale i Scranton i starten av juli.

God til å slåss

Biden har selv antydet at han er god til å slåss, og at han gjerne skulle ha utfordret Donald Trump. Under et møte på University of Miami i 2018 sa Biden følgende med referanse til «Access Hollywood»-videoen hvor Trump skrøt av å ha antastet kvinner:

– De spurte om jeg ville stille i debatt med denne herremannen, men jeg sa nei. Jeg sa at om vi hadde vært på high school, ville jeg ha tatt ham med bak gymsalen og banket dritten ut av ham.

Tom Bell og Joe Biden ble venner da de var smågutter, kun fire-fem år gamle. Senere havnet de i samme klasse ved den katolske skolen St. Paul, hvor de tok følge hver morgen. Nonnene på skolen var strenge og straffet ulydige elever, ifølge Bell.

– Nonnene klapset til deg på hodet eller over fingrene. Det skjedde med både meg og Joe, og du lærte i en feiende fart at du måtte oppføre deg. Hverken han eller jeg var spesielt gode elever, sier Bell.

Da Biden var blitt ti år flyttet familien til Delaware hvor hans far hadde fått jobb. Men han fortsatte å besøke familie og venner i Scranton nesten hver helg.

– Han var så ofte i Scranton at vi pleide å spøke om at vi ikke visste at han hadde flyttet.

PRESIDENTKANDIDATENS VENN: Tom Bell har flere gode hisorier om Joe Biden på lur. Foto: Thomas Nilsson / VG

Gjennom tykt og tynt

Tom og Joe har fortsatt å holde kontakten gjennom alle år, og prøver å sees når Biden er tilbake i Scranton. Presidentkandidatens barndomskamerat lyser opp når han forteller om de fine festene han har blitt bedt på i Washington D.C, og at han har fått være med på flyturer med Air Force 2. Han forteller også at han en gang fikk sitte på i Bidens limousin da han kjørte gjennom Scranton, og at all trafikk på motorveien var stanset i begge retninger.

– Det var utrolig, sier Tom og riser på hodet.

Men han har også delt noen av de tøffeste øyeblikkene i Bidens liv.

Bidens første kone, Neilie Hunter, jobbet hardt for at han skulle bli valgt til senator fra Delaware. Etter at han vant valget var hun med og planla innsettelsesseremonien. Sent på kvelden, søndag 17. desember 1972, ringte hun Tom. Han husker fremdeles hvordan samtalen gikk:

– Tom, jeg er utslitt av å gjøre disse valg-greiene, men jeg vil vite om du kan komme på innsettelsen.

– Er jeg bedt? Helt ærlig så trodde jeg ikke at jeg ville være bedt. Dette er for viktige folk, ikke for meg, svarte han.

– Nei, Tom. Det siste Joe sa var at jeg skulle sørge for å invitere Tom Bell, svarte Neilia på telefonen.

– Vi snakket litt videre, før hun sa det var på tide å gå til sengs. Morgenen etter ble hun og datteren drept i en bilkrasj.

Tom Bell deltok i begravelsen, og var også til stede i begravelsene til Bidens foreldre og til hans sønn Beau som døde av kreft i 2015.

Da Bell mimrer tilbake til årene med vennskap er han sikker på at det å stille til presidentvalg er noe Biden har ønsket lenge.

– Jeg har alltid visst at han var den typen. Han var en skikkelig «son of a gun». Han jobbet hardt, var ikke en god elev, men han jobbet med det, sier Bell og legger til:

– Han har tenkt på det og drømt om å bli president siden han var i 20-årene.

BELL OG VISEPRESIDENTEN: Tom Bell var tilstede under presidentinnsettelsen i 2008. Foto: REUTERS

Stemte på Trump

Bell sier til VG at han ikke synes det politiske klimaet i USA er bra for tiden.

– Dette er det mest ubehagelige valget jeg kan huske. Jeg vil bare at det skal bli ferdig.

Han beskriver seg selv som en konservativ demokrat som ikke er fornøyd med hvilken retning det demokratiske partiet har beveget seg i.

– Jeg tror ikke jeg ville ha stemt på noen av de andre demokratene. Det var skikkelig ille.

Bell var heller ikke fornøyd med president Obama.

– Jeg stemte på ham i 2008, men ikke den andre gangen. Noen av tingene han har gjort ... Det er utrolig. Helsereformen var ille, sier han.

– Han tvang mine kunder til å bytte fra helseforsikringer til Obamacare, som var dyrere og dårligere. Jeg mistet en del av inntektene mine.

– Var det vanskelig å ikke stemme på ham når det også ville bety en stemme til vennen din?

– Ja, det var derfor jeg stemte på ham den første gangen.

– Var det et vanskelig valg den andre gangen?

– Ja, det var det. Men det holdt på å knekke bedriften min.

– Stemte du på Trump?

– Stemte jeg på Trump? Gjett om! Jeg ville aldri ha stemt på Hillary. Hun er dårlige nyheter.

– Hvem vil du stemme på dette året?

– Jeg skal stemme på Joe. Han er en god venn. Jeg tror han vil vinne om han følger sitt eget instinkt. Han har gode instinkter og er smart. Alle elsker Joe Biden. Han er rettferdig og ærlig.

– Skal du på presidentinnsettelsen om han vinner?

– Nei, det er for kaldt der nede i januar. Jeg var der i 2008, og herregud, det var kaldt. Ikke inviter meg igjen, Joe, sier Tom Bell mens han ler godt.

Publisert: 31.07.20 kl. 09:07

