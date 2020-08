MELDER OM VAKSINE: Russlands president Vladimir Putin. Foto: Alexei Nikolsky / Pool Sputnik Kremlin

Russland godkjenner coronavaksine – Putins datter hevdes vaksinert

Russlands president Vladimir Putin hevder tirsdag at landet har produsert en vaksine mot coronaviruset som er godkjent av landets helsemyndigheter.

Vaksinen er utviklet av Gamalejainstituttet i Moskva, og er godkjent etter mindre enn to måneder med testing på mennesker, sier president Vladimir Putin tirsdag ifølge Reuters.

Vaksinen er verdens første mot Covid-19, og kan åpne for å arbeide mot flokkimmunitet.

– Jeg vet at den virker effektivt, gir sterk immunitet og har passert alle nødvendige undersøkelser, hevder Putin på russisk fjernsyn tirsdag.

Putin hevder hans egen datter er vaksinert mot viruset, og håper at Russland snart kan masseprodusere vaksinen.

Instituttet som har utviklet vaksinen tilhører det russiske helsedepartementet.

Ifølge The New York Times ble instituttets vaksine rullet ut for testing i juni. Det russiske nyhetsbyrået Tass meldte i juli at Russland kunne være i gang med vaksinasjon av egen befolkning innen slutten av kalenderåret 2020.

Mer enn 100 vaksiner mot Covid-19 er under utvikling på verdensbasis.

WHO har tidligere sagt at følgende grupper prioriteres i første runde av vaksinasjon mot viruset:

Ansatte i helsevesenet (1% av verdens befolkning)

Voksne over 65 år (8% av verdens befolkning)

Andre voksne med høy risiko med underliggende tilstander som hypertensjon, diabetes osv. (15%)

