Russland godkjenner coronavaksine etter kort tids testing: – Galimatias

Russlands president Vladimir Putin hevder tirsdag at landet har produsert en vaksine mot coronaviruset som er godkjent av landets helsemyndigheter. WHO er i kontakt med russiske helsemyndighter.

Vaksinen er utviklet av Gamalejainstituttet i Moskva, og er godkjent etter mindre enn to måneder med testing på mennesker, sier president Vladimir Putin tirsdag ifølge Reuters.

Den russiske vaksinen er den første som er blitt godkjent mot Covid-19, og kan åpne for å arbeide mot flokkimmunitet, dersom den skulle vise seg å være legitim.

Normalt tar det flere år å utvikle, teste og produsere vaksiner på stor skala. Grunnen til dette er at det skal bevises at den er trygg og ikke gir alvorlige bivirkninger – og dessuten at den har en effekt.

– Galimatias

– Det er galimatias å ta i bruk en vaksine som ikke har gjennomgått alle tre utprøvningsfaser. Først når man har resultatene fra fase tre-utprøvningen på flere tusen individer, kan man med sikkerhet vite virkningen og bivirkningene av vaksinen, sier professor i medisinsk etikk ved UiO, Jan Helge Solbakk, til VG.

I en uttalelse sier Verdens helseorganisasjon (WHO) at de er i dialog med russiske myndigheter, for å undersøke om vaksinen skal inn i en prekvalifiseringsprosess. Det vil si at WHO skal undersøke kvaliteten på det russiske prosjektet, både med hensyn til testingen og kvaliteten på selve vaksinen.

Vaksinen er med andre ord kun godkjent av Russland så langt, ikke av WHO. De understreker at det stilles strenge krav.

Presidentdatter var prøvekanin

– Jeg vet at den virker effektivt, gir sterk immunitet og har passert alle nødvendige undersøkelser, hevder Putin på russisk fjernsyn tirsdag.

WHO mener at en vaksine ikke vil være klar for masseproduksjon før høsten 2021. På WHOs oversikt over alle vaksinekandidatene står den russiske vaksinen bare oppført som å være i den første av totalt tre faser.

Russiske myndigheter har altså godkjent vaksinen før den har gått gjennom fase tre-testingen, hvor vaksinen for første gang testes på store grupper mennesker. De større fase tre-studiene vil kunne vise om en vaksine faktisk beskytter mot eller reduserer alvorlig sykdom fra coronaviruset - eller reduserer smitte.

MELDER OM VAKSINE: Russlands president Vladimir Putin. Foto: Alexei Nikolsky / Pool Sputnik Kremlin

Putin hevder hans egen datter er vaksinert mot viruset. Hun skal ha fått en mild feber som angivelig gikk over dagen etter, hevdes det. Nå håper presidenten at Russland snart kan masseprodusere vaksinen.

Vaksinen til University of Oxford og amerikanske Moderna skal nå i høst testes på 30.000 frivillige hver.

Storbritannia, USA og Canada gikk hardt ut mot Russland i en samlet kunngjøring tidligere i sommer, fordi de mente russiske hackere har prøvd å stjele vaksineinfo fra universiteter og selskaper.

Startet testing i juni

Instituttet som har utviklet vaksinen tilhører det russiske helsedepartementet.

Ifølge The New York Times ble instituttets vaksine rullet ut for testing i juni. Det russiske nyhetsbyrået Tass meldte i juli at Russland kunne være i gang med vaksinasjon av egen befolkning innen slutten av kalenderåret 2020.

Mer enn 100 vaksiner mot Covid-19 er under utvikling på verdensbasis.

VAKSINE: Den russiske vaksinen har fått navnet Foto: Det russiske forsvarsdepartementet / Reuters

Den filippinske presidenten Rodrigo Duterte gir støtte til sin russiske motpart, og sier han selv er villig til å prøve vaksinen.

– Jeg kan godt være den første de eksperimenterer på, sier Duterte.

WHO uttalte i juni at følgende grupper prioriteres i første runde av vaksinasjon mot viruset:

Ansatte i helsevesenet (1% av verdens befolkning)

Voksne over 65 år (8% av verdens befolkning)

Andre voksne med høy risiko med underliggende tilstander som hypertensjon, diabetes osv. (15%)

