Drapet som ryster USA: Ahmaud (25) ble skutt og drept på joggetur

I over ti uker har politiet visst hvem som skjøt og drepte Ahmaud Arbery (25) da han var ute på en joggetur. Først nå er de pågrepet og siktet.

Søndag 23. februar er Arbery ute på joggetur i nabolaget sitt i delstaten Georgia i USA. 25-åringen elsket å løpe, og det var ikke uvanlig å se ham løpe rundt i nabolaget, har venner fortalt ifølge New York Times.

Denne søndagen passerte han et hus i et litt finere nabolag. Utenfor huset sto ifølge politirapporten en mann i 60-årene. Mannen skal ha ment at Arbery så ut som en mistenkt fra en rekke innbrudd, og ropte på sønnen sin – en mann i 30-årene.

De to tok med seg en revolver og en hagle, hoppet inn i bilen og begynte å følge etter 25-åringen. Fra bilen skal de ha ropt etter Arbery: «Stopp, stopp!» og «vi vil prate med deg», før de kjørte forbi ham og stoppet.

Like etter var 25-åringen drept – skutt minst to ganger. Skuddene skal ha falt under en kamp om haglen mellom Arbery og den ene mannen, mens den andre mannen sto på lasteplanet til bilen.

Hverken mannen i 60-årene eller sønnen ble siktet eller arrestert.

Videobevis ble avgjørende

Påtalemyndigheten mente skuddene kom i selvforsvar, fordi Arbery skal ha angrepet mannen med haglen, og dermed hadde han lov til å «bruke dødelig makt for å forsvare seg selv».

Advokaten som først behandlet saken for påtalemyndigheten trakk seg etter press fra moren, som mente han var inhabil. Også en annen advokat har trukket seg fra saken fordi mannen i 60-årene tidligere jobbet på samme kontor som henne.

Mannen i 60-årene jobbet også syv år i politiet på 80-tallet.

7. mai – over ti uker etter hendelsen – bestemte politiet seg for å pågripe og siktet de to mennene, opplyser lokale myndigheter.

En video av hendelsen, filmet fra en bil, er blant politiets viktigste bevis i saken. Videoen ble lekket denne uken, og beskrives som vendepunktet i saken, skriver The Guardian.

– Dette er drap, sier advokaten til Arberys familie S. Lee Merritt ifølge New York Times, og mener videoen underbygger dette.

Advokaten sier videre at moren er veldig lettet over at de to nå er pågrepet og siktet.

LEGGER NED BLOMSTER: En kvinne legger ned blomster på åstedet. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Trump og Biden har kommentert

Saken har fått massiv oppmerksomhet i USA, og både president Donald Trump og Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har kommentert saken.

– Jeg får en full rapport om saken i kveld. Tankene mine går ut til foreldrene og til andre som betydde seg om denne unge mannen. Det er veldig trist, sa Trump torsdag, og fortalte at han ikke hadde sett videoen av hendelsen.

Det har imidlertid Joe Biden gjort.

– Videoen er klar. Ahmaud Arbery ble kaldblodig drept. Tankene mine går ut til familien, som fortjener rettferdighet, og de fortjener det nå. Det er på tide med en full etterforskning av dette drapet, skrev han på Twitter.

Også superstjernen LeBron James har engasjert seg i saken.

– Vi blir jaget hver dag og hver gang vi beveger oss utenfor vårt eget hjem. Kan ikke ta seg en forbannet joggetur. Kødder du med meg?, skriver han på Twitter.

Tidligere straffedømt

Samme dag som skytingen fant sted skal en annen person i nabolaget ha ringt politiet og fortalt at en mann med Arberys beskrivelse skal ha vært inne i et avsperret hus under oppussing.

25-åringen er også tidligere straffedømt, både for butikktyveri og for å ha hatt med seg en pistol til en basketballkamp på en ungdomsskole. skriver New York Times.

Familiemedlemmer og andre som har latt seg engasjere av saken, mener uansett om Arbery var inne i det avsperrede huset i forkant av skytingen, forsvarer ikke det at han skal ha blitt jaget av væpnede naboer.

– Om han hadde gjort noe kriminelt den dagen, burde han ha blitt tatt hånd om av politiet, sier moren Wanda Cooper ifølge New York Times.

Hun sier videre at hun tror sønnen ble forhåndsdømt av mennene på grunn av sin hudfarge.

