PASSKØ I 2017: Det ble lange køer for to år siden da flere arbeidere streiket ved flyplassen i Barcelona. Nå kan det bli nytt kaos. Foto: Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN

Varsler storstreik på spanske flyplasser i påsken

Norwegian hevder likevel at norske turister slipper unna det varslede kaoset.

60.000 ansatte ved spanske flyplasser er klare til å streike fra påskeaften, dersom fagforeningen og arbeidsgiver ikke blir enige før den tid. Både piloter, sikkerhetspersonell og bakkemannskaper kan gå ut i streik.

Påsken er høytid for turister i Spania , og det er ventet mer enn fem millioner passasjerer mellom 15. og 24. april, skriver spanske El Mundo.

Spania er en favoritt blant nordmenn i påsken. Kommunikasjonssjef for Norwegian i Spania, Alfons Claver, skriver i en mail til VG at han ikke tror streiken vil skape det kaoset som er omtalt.

– Erfaring og presedens gjør det rimelig å anta at dersom en eventuell streik vil finne sted, vil virkningene bli begrenset, ettersom den spanske regjeringen alltid sørger for at et minimums tjenester er på plass, spesielt i ferieperioder, skriver han.

Han mener også at streiken ikke får noen reell effekt for norske passasjerer.

– Regjeringen vil sørge for at hundre prosent av bakketjenester vi opererer på egen hånd (de fleste av våre viktigste reisemål i Spania er selv-håndtert) vil bli beskyttet, avslutter han.

Virkes befolkningsundersøkelse viser at 25 prosent nordmenn har planer om utenlandsreise i år. Spania har imidlertid svekket sin posisjon som feriefavoritt blant nordmenn med fem prosentpoeng siden i i fjor, skriver selskapet i en pressemelding.

Publisert: 08.04.19 kl. 23:14