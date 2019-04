I SYRIA: Barna til den norsk-pakistanske IS-kvinnen, der gutten (4) er sønnen til avdøde Bastian Vasquez og jenta (2) er datteren til en annen IS-kriger, her på et bilde tilsendt fra IS-området i Syria. Foto: Privat

Jonas Gahr Støre til VG: – Norge bør hente hjem barna til norske IS-kvinner

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sier til VG at Norge bør hente barna av norske IS-kvinner hjem til Norge. Dermed har politikere fra et flertall av partiene på Stortinget tatt til orde for gi konsulær bistand.

– Norge bør i samarbeid med andre nordiske land arbeide for å hente disse barna hjem. Barna sitter i en leir der det akutt fare for deres helse og sikkerhet. Da må det handles, sier Støre til VG.

Han viser til at både Frankrike og Tyskland har hentet IS-kvinner og deres barn hjem fra Syria, og at Norge kan henvende seg tik disse landene for å få vite mer om hvordan det er blitt gjort.

– Dersom kvinner som har vært IS-medlemmer kommer hjem til Norge, så forutsetter jeg at de pågripes og avhøres av norsk politi, og at det vurderes om de skal straffeforfølges. Men barn skal ikke lide for dere foreldres uforstand, sier Støre.

Men statsminister Erna Solberg sier foreløpig nei: – Det finne ingen enkle løsninger, sier statsministeren til VG.

VIL HJELPE BARNA: Jonas Gahr Støre sier at barna til norske IS-kvinner bør hentes hjem fra Syria. Foto: Trond Solberg

VG fortalte i helgen historien om de fortvilte besteforeldrene til to norske barn som sitter i interneringsleiren al-Hol i Syria. Moren til barna er en 28-åring som dro til Syria i 2012, for å gifte seg med Bastian Vasquez. Han ble etter hvert en av de mest profilerte norske krigerne i terrorhæren IS.

LES HELE REPORTASJEN: «Ikke la våre barnebarn straffes for foreldrenes feil»

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide sier til VG at han vil jobbe for at barna skal hentes hjem, ved å ta saken opp med sine partifeller i regjering. Også Abid Q. Raja i regjeringspartiet Venstre mener Norge har en plikt til å hente barna, men at det skorter på politisk vilje.

– Norge har tidligere strukket seg svært langt, og brukt millioner av kroner, for å hente hjem norske borgere som har satt seg selv i en kriminell situasjon i utlandet, sier Raja til VG.

MOREN: Den 28 år gamle kvinnen har sitt norske pass, men mangler utreisedokumenter til barna. Foto: Privat

Ga Joshua French Hjelp

Det samme påpeker Støre:

pullquote – Norge har tidligere lagt til rette for at nordmenn i en vanskelig situasjon kan komme hjem, vi gjorde det for Joshua French, sier Ap-lederen.

Utenriksdepartementet (UD) viser til at situasjonen er uoversiktlig og med høy risiko i området, og at det ikke vil bli gitt såkalt konsulær bistand for å skaffe reisepapirer for norske IS-kvinner og barn født i IS-området. De viser til at kontakt med mødrene kan gå via Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

– Alle vet at disse kvinnene ikke kan oppsøke en norsk utenriksstasjon med sine barn. Men dersom det er vilje til å hjelpe dem, så er det mulig, sier Støre, og legger til:

– Jeg har ledet både Utenriksdepartementet og Norges Røde Kors. Jeg har forståelse for at det vil være utfordrende å sende norske diplomater inn til denne leiren, men vet også at Røde Kors vil kunne bistå med avklaring av identitet.

FRANSKE: To franske IS-kvinner som har flyktet fra Baghouz befinner seg i samme leir som de norske.

Siv Jensen: Vil ikke løfte en finger

Frp-leder og finansminister Siv Jensen har tidligere henvendt seg direkte til én av de norske IS-kvinnene, under et landsstyremøte den 16. mars, der hun sa at «de som har vært medlemmer av IS skal pågripes og barna deres skal tas hånd om av barnevernet».

– Jeg vil si til henne: Jeg har ingen sympati med deg. Du har valgt dette selv. Du har satt to uskyldige barn til verden i IS' kalifat. Det er ditt ansvar. Det er ikke staten eller skattebetalernes ansvar. Jeg syns ikke vi skal løfte en eneste finger for å få deg tilbake til Norge, sa Jensen ifølge Dagbladet.

Støre mener Frps partileder ikke bør få bestemme regjeringens politikk:

– Siv Jensens holdning står seg dårlig i et historisk perspektiv. Nå har Norge mulighet til å opptre ryddig overfor disse barna, sier Støre.

Han vil foreløpig ikke legge frem noe forslag i Stortinget for å presse regjeringen til handling, men ønsker at det tas initiativ fra statsministeren.

– Jeg oppfatter Erna Solberg som åpen til å finne løsninger, men regjeringen må ta flere initiativ, sier Støre.

BESØKTE FLYKTNINGLEIR: Statsminister Erna Solberg i den enorme Zaatari-leiren i Jordan under et besøk i 2015. Foto: Harald Henden

Slik svarte Erna Solberg:

Statsminister Erna Solberg er på reise i Russland, men har tidligere svart VG på SMS om saken. Her er hennes svar i helhet:

– Krigen i Syria er en stor tragedie som har rammet sivilbefolkningen hardt. Som alltid er det barna som er de mest sårbare. Som jeg har sagt tidligere er situasjonen for barn i slike leirer svært bekymringsfull. Ingen barn burde ha opplevd en slik situasjon. Norge bidrar med betydelig humanitær bistand i Syria, inkludert til leiren Al Hol der det nå bor over 73,000 personer. Over halvparten av disse er barn. Det er store humanitære behov i leirene, sier Erna Solberg.

– Slik situasjonen er nå, er det ikke aktuelt å hente ut norske borgere fra slike leirer, heller ikke barn. Norge har kontakt med nærstående land og med humanitære organisasjoner som har tilgang til leirene. Det er tett dialog mellom involverte norske departementer og etater. Situasjonen er kompleks og det finnes ingen enkle løsninger, fortsetter hun.

Dette sier Raja og Hareide:

– Vi har et moralsk ansvar for disse barna, som er uskyldige ofre for foreldrenes handlinger. Det haster, fordi gutten på fire år har en lungesykdom som han kan dø av i den leiren, men som kan behandles i Norge, sier Venstre-politiker Abid Q. Raja.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide sier til VG at han vil ta saken opp med sine partifeller i regjeringen.

– Dette er hjerteskjærende historier om uskyldige barn som lider under foreldrenes valg. Som nasjon har vi et ansvar for disse barna. Vi må gjøre det vi kan for å hjelpe dem hjem, samtidig som vi må stille foreldrene til ansvar for det de har vært med på, sier Hareide.

Også SVs Karin Andersen mener Norge kan gjøre mer, og viser til den vonde erfaringen med barn av tyske soldater etter andre verdenskrig.

– Unger skal ikke bære på arvesynd. Det er helt nødvendig å prøve å hente dem hjem, selv om det er vanskelig. Det er jo umulig for mødrene og barna å ta seg til en norsk utenriksstasjon, sier hun.

