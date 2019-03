ANGREPET: Den nordkoreanske ambassaden i Madrid ble utsatt for et angrep 22. februar i år. Foto: Victor Lerena / EFE

Nord-Korea hevder ambassade-raid var terrorangrep

Motstandsgruppen Cheollima Civil Defense hevder de står bak hendelsen som fant sted i Spania forrige måned.

BBC skriver at gruppen tok datamaskiner fra ambassaden, og at gruppen hevder å ha gitt beviser fra raidet videre til FBI.

Det som skal være en video av raidet, viser at bilder av Nord Koreas leder Kim Jong-Il og hans bestefar, tidligere leder Kim Il-sung, blir tatt ned fra veggen og knust. Videoen ble torsdag publisert på motstandsgruppens nettsider.

– Ned med Kim-familiens herredømme. Vi står opp for folket vårt. Lenge leve Free Joseon (et annet navn på gruppen journ.anm.), står det i teksten under videoen.

Til South China Morning Post sier en tidligere offiser ved det nordkoreanske militæret at å ødelegge bilder av Kim-familien «uten tvil» ville ført til henrettelse, og at «forbrytelsen» ansees som forferdelig.

Hendelsen fant sted forrige måned, men ble først gjort offentlig av spanske myndigheter denne uken.

Nå går Nord Korea ut og kaller angrepet et «terrorangrep».

I en uttalelse bes det om at hendelsen etterforskes, blant annet for å se om FBI har spilt en rolle, skriver BBC, som også sier at det er utstedt minst to internasjonale arrestordre for de hovedmistenkte.

Under angrepet skal flere ansatte ved ambassaden ha blitt bundet fast av de maskerte inntrengerne, som siden skal ha klart å flykte fra stedet i tre diplomatkjøretøy.

Gruppen har tidligere hevdet at de sørget for at sønnen til Nord Korea-diktator Kim Jong-uns nevø, Kim Han-sol havnet i sikkerhet etter at faren hans, Jong-uns halvbror, ble drept på en flyplass i 2017.

Cheollima Civil Defense skal ha forpliktet seg til å velte Kim-dynastiet i Nord-Korea .

Til tross for at det hevdes at både FBI og CIA har hatt linker til gruppen, har USA nektet for å ha vært involvert i angrepet. CIA vil ikke kommentere angrepet overfor BBC.

Nyhetsstedet siterer anonyme kilder at på gjerningspersonene kan ha lett etter informasjon om tidligere ambassadør Kim Hyok-chol under angrepet.

Han ble utvist fra Spania i 2017 i forbindelse med Nord-Koreas atomtestprogram.

Publisert: 31.03.19 kl. 13:19