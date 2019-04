Styrker tilhørende Khalifa Haftars LNA, fotografert i Banghazi 7. april. Foto: Esam Omran Al-Fetori, Reuters

Frykter full bykrig i Libyas hovedstad: Slik opplever innbyggerne angrepet

BEIRUT (VG) Ingen har klart å stoppe ham: Etter flere års oppbygning går styrkene til den svært mektige libyske opprørsgeneralen Khalifa Haftar nå til angrep på hovedstaden Tripoli. Her beskriver innbyggere, og den angripende militsen, hvordan de opplever kampene.

Den 75 år gamle krigsherren Khalifa Haftar beskrives som en tålmodig mann.

Etter at han som ung feltmarskalk på 1980-tallet falt i unåde med Libyas diktator Muammar Gaddafi, levde han i eksil i USA.

Men i 2011, da det libyske folket reiste seg i opprør, så Haftar en mulighet til å returnere til hjemlandet.

Med betydelig hjelp fra NATOs bombefly, falt Gaddafi og hans regime etter et halvt år med krig. Mens Libya i etterkant gikk i oppløsning som følge av maktvakum og anarki, lagde Haftar en plan.

I 2014, i den østlige byen Benghazi, slo han seg opp som krigsherren som kjempet mot islamistiske krigere, blant annet tilknyttet al-Qaida. Kaoset i den omstridte byen roet seg, islamistene ble bekjempet og Haftars popularitet økte.

Foto: ABDULLAH DOMA / AFP

De siste årene har hans militsgruppe «Libyas nasjonale hær» (LNA) sementert sin makt i østlige Libya, og sakte, men sikkert rykket mot hovedstaden Tripoli.

På torsdag tok Khalifa Haftar det dramatiske steget han har ventet på i flere år: Han ga sine mange tusen opprørssoldater ordre om å angripe Tripoli, der en FN-støttet regjering, med liten reell makt, har hatt kontroll siden 2016.

Ifølge kilder i den internasjonalt støttede regjeringen i Tripoli er minst 21 personer drept så langt, og FN, USA, India og Italia er blant landene som søndag kveld har startet å kalle hjem personell i frykt for utviklingen.

Mener de har innbyggernes støtte

FNs generalsekretær forsøkte selv den siste uken, via hektisk reisevirksomhet mellom Benghazi og Tripoli, å forhindre angrepet. Han mislyktes.

Lørdag snakket VG med en kriger i den angripende militsen LNA, over tekstmeldinger.

Fakta om Khalifa Haftar * Libysk krigsherre og militsleder, født i Ajdabiya øst i landet i 1943. * Som ung offiser var han med i gruppen rundt Muammar Gaddafi som avsatte kong Idris i 1969. * Som nyutnevnt feltmarskalk ble han satt til å lede Libyas militære innsats i konflikten i Tsjad på 1980-tallet. Haftar og rundt 300 soldater ble tatt til fange etter å ha blitt beseiret av Tsjads franskstøttede hær i 1987. * Nederlaget tvang Gaddafi til å innrømme at Libya hadde soldater i Tsjad, noe han hadde nektet for tidligere. Haftar falt i unåde. * At Gaddafi ikke ville vite av ham, fikk Haftar til å vie de neste to tiårene av livet til å styrte diktatoren. * Haftar levde i eksil i USA, så nær CIAs hovedkvarter at det antydet kontakt med amerikansk etterretning, som støttet en rekke forsøk på å likvidere Gaddafi. * Haftar vendte tilbake til hjemlandet under opprør i 2011 og ble kommandant for en opprørsmilits. * Etter Gaddafis fall forsvant Haftar fra syne, men dukket opp igjen i 2014, da han la fram en plan for å redde landet og oppfordret folk til å gjøre opprør mot nasjonalforsamlingen i Tripoli. * Haftar er populær øst i landet, blant annet i Benghazi, som i praksis ble styrt av islamister tilknyttet al-Qaida. Der er misnøyen med myndighetene i Tripoli stor. I resten av landet huskes Haftar best for tilknytningen til Gaddafi, noe som gjør at han er betydelig mindre populær. * I 2014 startet operasjonen med å drive islamistene ut, og en alternativ nasjonalforsamling utnevnte Haftar til leder for militsen Libyas nasjonale hær (LNA). To år senere ble han forfremmet og fikk tilbake sin gamle grad, feltmarskalk. Kilde: BBC Vis mer vg-expand-down

Krigeren forsøkte å rettferdiggjøre angrepet:

– Innbyggerne i byen krever at vi nå entrer Tripoli, fordi en rekke militser har korrumpert byen de siste årene. Vår leder Khalifa Haftar har beordret vår hær til å gå inn i byen for å sikre statsinstitusjoner og andre fasiliteter fra det kaoset islamistiske militser har skapt der.

Samme dag, lørdag, rykket LNA-krigerne og andre militser som støtter Haftar fram mot Tripoli fra flere kanter. De sikret også kontroll over den internasjonale flyplassen i byen.

Militsene som støtter den FN-støttede regjeringen svarte på framrykkingen og gjennomførte en rekke luftangrep mot LNA-stillinger sør for byen.

Her kan du se styrkeforholdet mellom de krigende partene:

STYRKEFORHOLD: Dette oppdaterte kartet over styrkeforholdene til de krigende gruppene i Libya viser Khalifa Haftars LNA i rødt. Den FN-støttede regjeringen og deres allierte i blått. Ulike opprørsgrupper i sør i grønt. Foto: Liveumap

Fakta om Libya * Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime. * En rekke militsgrupper har siden kjempet om makten i landet, der det ble holdt valg i 2012. * Den internasjonalt anerkjente regjeringen og nasjonalforsamlingen ble jaget ut av hovedstaden Tripoli i august 2013 og søkte tilflukt i Tobruk øst i landet. * En allianse av militante islamistgrupper og klanbaserte militsgrupper opprettet en ny regjering og nasjonalforsamling i Tripoli under paraplyen Nasjonalkongressen. * I ly av kaoset har også militante islamister som har sverget troskap til IS, etablert seg i landet. * Som ledd i en FN-støttet fredsprosess ble det i februar 2016 oppnevnt en tredje regjering, som ledes av Fayez al-Sarraj. Denne anerkjennes ikke av nasjonalforsamlingen i Tobruk og har liten reell makt. * Opprørsgeneralen Khalifa Haftar leder Libyas nasjonale hær (LNA), en opprørsgruppe som kontrollerer de østlige delene av landet. * 4. april innledet LNA og andre militster som er lojale til Haftar, en militær offensiv for å ta Tripoli. Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

Innbygger: - Haftar tar et dumt valg

Søndag beskrev innbyggere i Tripoli stemningen til VG over telefon:

– Gatene i Tripoli er nesten tomme, bortsett fra køene av folk som hamstrer bensin og matvarer. Folk som har familie i utkanten av byen, pakker sakene sine og reiser ut av sentrum. Situasjonen ser nå ikke bra ut, sier Bashar Eltalhi til VG.

Han er leder for organisasjonen «Peaceful Change initiative», og er født og oppvokst i Benghazi, der Haftar har sin maktbase.

les også Utvalg om norsk Libya-innsats: Norge hadde liten forståelse av situasjonen i Libya

– Haftar er veldig dum som forsøker å gjøre dette trekket nå, uten noen garantier for at han kan innta byen lett. Før var mange her positive til at Haftar kunne innta byen, men nå har de endret oppfatning. De er redd for alle drapene som vil komme, sier han.

Eltalhi sier at militsene i byen og de omkringliggende områdene nå samler seg sammen for å gå til motangrep på Haftars styrker.

– Utfallet kan bli svært ille, for Haftar er vant til krig, hans krigere er vant til krig, sier han.

STÅR IMOT: Militskrigere fra byen Misrata, som støtter den internasjonalt anerkjente regjeringen, fotografert søndag i utkanten av Tripoli. Foto: STRINGER / EPA

Eltalhi beskriver LNA som en svært uvanlig militsgruppe. De har bygget seg opp sakte, og fått kamptrening og struktur gjennom fire års krig mot islamistgrupper øst i Libya.

– De har vært i krig de siste fire årene, og jeg tror de vil ta den tiden de trenger. Haftar er veldig tålmodig, og vi har sett hvordan han tok kontroll over Benghazi. Han tok seg tid og bygget om styrker sin over tid.

En annen innbygger, som ikke ønsker å identifiseres, tror nå at svært mange unge libyere, i militser på begge sider av konflikten, vil bli drept. Han tror likevel ikke Haftar vil lykkes med å ta Tripoli.

– Vi ser nå at han taper en rekke slag i utkanten av byen. Han taper dessuten nå popularitet blant befolkningen her ganske raskt. Han har klart å samle den vestlige delen av landet mot seg.

ØNSKER INTERNASJONAL STØTTE: Haftar i et møte med den franske presidenten Emmanuel Macron i 2017. Foto: JACQUES DEMARTHON / AFP

Innbyggeren mener Haftar nå har fått for mye selvtillit og at han tror han er sterkere enn han egentlig er.

VG spør Eltahli om han føler seg trygg.

– Det viktigste spørsmålet for oss inne byen er nå, er hva vi skal gjøre. Skal vi bli her, eller flykte fra byen?

Søndag ettermiddag og kveld fortsatte kampene i utkanten av Tripoli. Om Haftars drøm om kontroll over hele Libya vil lykkes, er fortsatt høyst usikkert.

Det eneste som er sikkert, er at mange vil dø i forsøket.

Publisert: 07.04.19 kl. 18:21 Oppdatert: 07.04.19 kl. 18:36