Brunei: Forsvarer steining for homofil sex

I et brev til EU forsvarer Brunei de strenge sharialovene som ble innført tidligere i måneden.

Det skriver The Guardian.

De nye lovene inkluderer blant annet steining til døde for utøvelse av homofil sex, pisking og avkapping av lemmer ved utroskap og sodomi.

En rekke land har gått ut og fordømt Brunei etter at landet strammet kraftig til lovene, ikke minst har reaksjonene vært sterke i Storbritannia. Landet var et protektorat under Storbritannia inntil 1984.

En rekke kjendiser har også gått hardt ut mot lovene, deriblant Elton John og George Clooney, ettersom flere av verdens største underholdningsstjerner hyppig benytter seg av hoteller som er eid av økonomiske interesser fra Brunei, deriblant ærverdige The Dorchester i London, samt Beverly Hills Hotel og Hotel Bel-Air i Los Angeles.

I brevet fra Brunei til EU heter det at fordømmelsen har oppstått på grunn av misforståelser. Sultanatet ber om «toleranse, forståelse og respekt» for at landet i størst mulig grad ønsker å bevare sine tradisjonelle verdier, ikke minst familieverdier.

Brevet inneholder også en forklaring - eller et forsvar - på hvorfor det er innført dødsstraff ved steining ved sex mellom samme kjønn.

Ifølge The Guardian forsvarer myndighetene i Brunei denne loven med at domfellelser vil bli svært sjeldne, ettersom den samtidig krever to menn av høy moralsk standard som vitner til akten.

Kriminaliseringen av utroskap og sodomi er på sin side innført for å «sikre det hellige ved rene familielinjer og ekteskap til individuelle muslimer, spesielt kvinner», skriver avisen.

Som i loven om dødsstraff ved steining, må også amputasjon av kroppsdeler som straff være bevitnet av to til fire menn av høy moralsk standard. I tillegg skal all tvil om skyld være feid til side før en amputasjonsstraff gjennomføres.

Også loven om pisking som straff blir forsøkt myknet opp i brevet til EU, ifølge The Guardian som siterer fra brevet fra Brunei:

«Lovovertrederen skal være påkledd, pisking må utføres med moderat styrke, uten at hånden løftes over hodet, må ikke skape flenger i huden eller brekke ben og skal heller ikke rettes mot ansiktet, hodet, magen, brystet eller private deler».

I tillegg skal piskingen utføres av samme kjønn som lovovertrederen.

