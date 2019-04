TANKMANNEN: Bildet av mannen som sto foran en kolonne med tanks er blitt ikonisk. Foto: JEFF WIDENER / AP

Leica møter protester i Kina for reklamefilm

Kinesere er rasende på en reklamefilm som viser et ikonisk bilde fra demonstrasjonen på Den himmelske freds plass for 30 år siden.

Nå nettopp







Denne uken er det 30 år siden demonstrasjonene på Den himmelske freds plass i Beijing begynte. I flere uker samlet demonstrantene seg, for å kreve demokratiske reformer, før myndighetene sendte inn væpnede styrker for å rydde plassen. Et ukjent antall mennesker døde.

Å snakke om hendelsene er et av de største tabuene i Kina , noe Leica nå får merke. En reklamefilm for den tyske kameraprodusenten blir møtt med en storm av protester og oppfordringer til boikott, fordi den refererer til hendelsene på Den himmelske freds plass for 30 år siden.

les også Kina kutter AIDS og homofili fra «Bohemian Rhapsody»

Filmen, med tittelen «The Hunt» – «Jakten», viser hardbarka fotografer i tøffe situasjoner rundt om i verden. Hovednarrativet i filmen er fra Beijing i 1989, der vi følger en fotograf som dekker demonstrasjonene.

Mot slutten av den fem minutter lange reklamen får seerne et glimt av «Tankmannen», en som stilte seg opp foran en kolonne av tanks, reflektert i kameralinsen. Bildet av «Tankmannen» er blitt selve symbolet på demonstrasjonene på Den himmelske freds plass, og regnes som et av de mest ikoniske pressebildene fra det 20. århundre.

Tar avstand

Filmen er sensurert på sosiale medier i Kina. Mange klarte likevel å se reklamen, som førte til en storm av kommentarer med emneknaggen «Leica fornærmer Kina». Ordet «Leica» er sensurert på Weibo, en Twitter-liknende tjeneste.

«Kom dere ut av Kina. Dere er ferdige», skriver en bruker, ifølge Reuters.

«Har Leica blitt gale? De må gjerne skape problemer for seg selv, men vil de kaste Huawei til ulvene, også?», spør en annen, gjengitt av South China Morning Post.

Leica er samarbeidspartner med Huawei, den største produsenten av smarttelefoner i Kina.

Etter at protestene begynte å dukke opp, har Leica tatt avstand til filmen. Talsperson for Leica Emily Anderson sier til South China Morning Post at filmen ikke er offisielt godkjent av kameraprodusenten.

«Leica Camera AG må derfor distansere seg fra innholdet som vises i videoen, og beklager enhver misforståelse eller feilslutning som kan ha blitt trukket», uttaler Anderson til avisen.

Hun la til at Leica ikke publiserer videoen på sine egne kanaler i sosiale medier.

Langt samarbeid

Filmen er laget av det brasilianske reklamebyrået F/Nazca Saatchi & Saatchi, som la den ut på sin Twitter-konto 16. april.

«Inspirert av historiene til fotografer som gir alt for at alle skal kunne være vitner til virkeligheten. Leica hyller disse tapre menneskene», skriver reklamebyrået i meldingen.

Byrået har laget reklamefilmer for Leica i flere år, og fått flere priser for produksjonene. Kid Buro, en av regissørene av filmen, sier til nettstedet Leica Rumors at de jobbet med produksjonen i over et år.

Reklamebyrået har ikke svart Reuters på kritikken.

Publisert: 19.04.19 kl. 23:07