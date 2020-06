I DALLAS: USAs president Donald Trump var torsdag i Dallas i Texas, der han deltok på et møte om USAs fremtid. Foto: Alex Brandon / AP

Den internasjonale straffedomstolen svarer USA: Uakseptabelt forsøk på å påvirke retten

Trump-administrasjonen kunngjorde torsdag at de innfører sanksjoner mot ansatte ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) som etterforsker amerikanere for mulige krigsforbrytelser i Afghanistan.

Den internasjonale straffedomstolen er en uavhengig domstol som etterforsker krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

Etter at ICC i mars kunngjorde at de ville se på om amerikanske soldater hadde begått krigsforbrytelser i Afghanistan mellom 2003 og 2014, har USA kommet med stadig sterkere kritikk mot deres arbeid. USA er selv ikke medlem av domstolen.

Dette er Den internasjonale straffedomstolen (ICC) Domstolen i Haag ble opprettet i 2012 for å håndtere saker om krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i områder der gjerningsmennene ellers kunne unnslippe å bli stilt til ansvar.

Domstolen har sete i Haag i Nederland og ledes av gambiske Fatou Bensouda.

123 land er medlemmer, men ikke land som USA, Russland og Israel. Kilde: NTB Vis mer

Kritikken toppet seg torsdag, da landets utenriksminister Mike Pompeo kunngjorde at USA innfører sanksjoner mot ansatte i straffedomstolen som er involvert i etterforskningen av de amerikanske styrkene. Både frysing av midler og visumrestriksjoner for ansatte og deres familier vil tas i bruk av USA, skriver CNN.

– Vi akter ikke å stå på sidelinjen når våre folk trues av en slik kengurudomstol, sa Pompeo da han kunngjorde sanksjonene, skriver NTB.

USA kunngjør også at de skal sette i gang en egen etterforskning mot ICC, for korrupsjon, skriver Guardian.

– Amerikanske myndigheter har grunn til å tvile på ærligheten til ICC. Justisdepartementet har fått betydelig og pålitelig informasjon som gir grunn til bekymring over en lang historie med korrupsjon og mislighold på aller høyeste nivå, sier justisminister William Barr.

– Også et angrep på ofrenes interesser

I en uttalelse publisert sent torsdag kveld, kommer Den internasjonale straffedomstolen (ICC) med et svar på USAs kunngjøring. De skriver at USAs trusler om straff mot domstolen og deres ansatte er «svært beklagelig».

«Disse angrepene er en eskalering og et uakseptabelt forsøk på å påvirke rettens avgjørelser og prosesser. De er kunngjort med mål om å påvirke handlingene til ICCs ansatte, i lys av rettens uavhengighet, objektive granskinger og upartiske rettsprosesser», skriver de blant annet, og understreker at domstolen står fast ved mandatet sitt om å være uavhengige og upartiske.

«Et angrep på ICC representerer også et angrep på interessene til ofrene for grufulle forbrytelser. For mange er domstolen siste mulige håp om rettferdighet», skriver de videre.

Norge bekymret

Kunngjøringen fra USA har vekket sterk kritikk og bekymring verden over.

– Dette er helt klart noe vi er alvorlig bekymret over, ettersom EU er trofaste støttespillere av Den internasjonale straffedomstolen, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell, ifølge NTB.

I en uttalelse til NRK sier Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide at USAs trusler er sterkt beklagelige.

– ICC har en viktig rolle i å stille krigsforbrytere til ansvar. Vi ga uttrykk for sterk bekymring over USAs trusler mot ICC, ICCs ansatte og deres familier i denne saken. USA ble oppfordret til å revurdere eventuelle tiltak, skriver Søreide til kanalen.

