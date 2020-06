BLODIG FORTAU: Sjokkerte svensker samlet seg rundt åstedet på Sveavegen kort tid etter at statsminister Olof Palme ble skutt og drept i 1986. Foto: Borje Thuresson / AP

Palmedrapet: De ubesvarte spørsmålene

Etterforskningen av Palmedrapet legges ned etter at Stig Engström er blitt pekt ut som gjerningsmann. Men mange spørsmål står fortsatt åpne.

Statsminister Olof Palme ble skutt og drept på åpen gate 28. februar 1986. Christer Pettersson ble dømt, men senere frikjent for drapet i 1989.

I februar gikk førstestatsadvokat Krister Petersson ut med at man før sommeren ville presentere en løsning på drapsgåten – at man enten vil ta ut tiltale, eller legge ned etterforskningen fordi den mistenkte er død.

Bakgrunn: Syv fakta om Palme-drapet

Forventningene var store før onsdagens pressekonferanse. Krister Petersson er en meget vel ansett etterforsker i Sverige, og har tidligere vært leder for sakene etter drapet på utenriksminister Anna Lindh, og den såkalte «Lasermannen».

Onsdag la han frem Stig Engström, «Skandiamannen», som den de tror tok livet av Palme.

Bakgrunn: «Skandiamannen» - Drapsmann eller vitne

Det er i hovedsak to sentrale punkter man ventet Petersson ville presentere, som skulle være nye bevis:

At man har funnet drapsvåpenet og man kan knytte dette til en mulig gjerningsmann. Eller at man har klart å få fram en DNA-profil.

PEKT UT SOM DRAPSMANN: Stig Engström, som døde i 2000. Foto: SVT / TT NYHETSBYRÅN

Ingen av delene ble lagt fram. Stig Engström, som på drapstidspunktet var 52 år, ble pekt ut som personen etterforskerne mener er morderen. Men noe drapsvåpen har de ikke klart å knytte til han, heller ikke hvordan han skal ha fått tak i det.

– Problemet er at det har gått 34 år, så det blir spekulasjoner fra min side, svarte Petersson på SVTs spørsmål om hvordan han skal ha fått tak i våpen.

Våpenet og våpentilgang

Det har siden lanseringen av boken «Den osannolika mördaren» i 2018 vært kjent at Engström hadde en nabo og venn som var våpensamler. Det er så langt Palme-etterforskerne har kommet også.

LA FREM «LØSNINGEN»: Hans Melander og Krister Petersson fra etterforskningsledelsen om Palme-drapet. Foto: Thomas Carlgren, Åklagarmyndigheten

– Man kan konstatere at det fantes en nabo som var våpeninteressert og samler. Om våpenet kom derfra forblir et åpent spørsmål. Vi mener dog at det er klart at han hadde et våpen denne kvelden.

På spørsmål etter pressekonferansen bekreftet Petersson at et våpen av samme kaliber som var i våpensamlerens eie har blitt undersøkt teknisk. Men NFC (Nationellt Forensic Forum) gjorde ingen treff.

DNA-spor

Uttalelser fra Petersson før onsdag har også økt håpet om at det skal finnes DNA-spor. Heller ikke det har etterforskerne funnet og klart å knytte til Stig Engström.

– Vi har testet Engströms slektninger. Vi ville av ulike grunner få frem et DNA som lå så nært Engström som mulig. Det er ting i etterforskningen som vi ikke har lykkes å knytte til en spesifikk person, men som kan være interessante ut fra et gjerningsmannsperspektiv. Vi ville teste hans DNA mot disse gjenstandene.

ET FOLK I SORG: Et blomsterhav fylte hjørnet av Tunnelgatan og Sveavegen i Stockholm 4. mars 1986. Foto: Lars Hedberg / TT / / TT NYHETSBYR N

I SVTs «Veckans brott» onsdag kveld sier Petersson at det var brev som ble sendt i forbindelse med at Christer Pettersson ble siktet for Palme-drapet som ble sjekket for DNA opp mot Engströms slektninger. Brevene hevdet at man hadde tatt feil person, men Petersson understreker at det var avsender av brevet som var interessant, ikke innholdet. Man ville altså finne ut om det var Stig Engström som hadde sendt brevene, uten at det endte med noe resultat.

Petersson brukte mye tid under pressekonferansen på et notat han mener var behandlet helt feil i den første etterforskningen.

Det var fra et avhør med vitnet Yvonne Nieminen som gjerningsmannen løp forbi på flukt. Beskrivelsen passer godt på Engström, men etterforskerne i 1986 konkluderte med at det ikke var ham.

– Det betyr at man konkluderer med at en person som ser ut som Engström og som beveger seg som Engström, ikke er ham.

Det er Engströms egne beskrivelser av hva han gjorde sammenholdt med hva andre vitnebeskrivelser som til slutt har gjort at etterforskningsledelsen har falt ned på han som gjerningsmann.

På pressekonferansen ble det imidlertid ikke lagt fram noe om hva som skjedde i minuttene før drapet og hva Engström gjorde da.

Var Engström «Grandmannen»?

Det er tidligere kjent at han snakket med vektere på arbeidsplassen Skandia rett før han stemplet ut. Om de har sett noe våpen på Engström ble ikke nevnt. Tidligere har det også vært mye diskusjon om den såkalte «Grandmannen», som oppførte seg rart utenfor kinoen hvor Palme og familien var på kino.

Om Grandmannen var identisk med Engström har ikke etterforskningen gått inn på.

– Det blir spekulasjoner som jeg ikke går inn på. Vi kan knytte han til åstedet gjennom hans egne opplysninger, og det er der vi lander. Om han er Grandmannen eller ikke tør jeg ikke svare på.

Planlegging

Hva gjorde Stig Engström etter at han etter Peterssons syn skal ha skutt statsministeren? Det fikk man heller ikke noe svar på. Det man vet er at han kom tilbake til Skandiaresepsjonen cirka 20 minutter etterpå.

Det ble heller ikke redegjort for hvordan planleggingen, om den fantes, ble gjort av Engström drapskvelden. Om han var i kontakt med noen andre personer, eller om drapet simpelthen var et slumptreff: At Engström gikk ut fra jobb og tilfeldigvis støtte på statsministeren og fruen.

Konklusjonen

Engström selv har forklart at han hjalp til på drapsstedet, og det er her det skurrer for etterforskerne. Hans fortelling rimer ikke med noe av det andre vitner har forklart. Hovedpunktene er:

Hans påkledning stemmer med hva flere vitner har forklart at gjerningsmannen hadde.

Ingen vitner bekrefter hans egen historie om at han ble værende på åstedet. Var han der, så har han forsvunnet før han gjør inntrykk på noen vitner.

Hans egne forklaringer stemmer delvis overens med hvordan gjerningsmannen har opptrådt.

Tror skjedde på impuls

Spaningsleder Hans Melander beklager at Palme.gruppen ikke lyktes med å underbygge teorien om Stig Engström som drapsmann bedre.

Han skulle gjerne hatt svar på tre spørsmål:

Visste Engström at ekteparet Palme var på vei sørover på Sveavägen, da han gikk ut av Skandiahuset på mordkvelden?

Gikk han vanemessig med revolver på seg, eller hadde han våpenet med seg i akkurat dette tilfellet - og i så fall hvorfor?

Hvilket motiv hadde Engström for å drepe Olof Palme?

Aftonbladet spør Palme-gruppens spaningsleder om mordet var planlagt eller noe som skjedde i øyeblikkets innskytelse.

– Såvidt vi kan se, heller det mer i retning av noe son skjedde i det du kaller øyeblikkets innskytelse, sier Hans Melander.

