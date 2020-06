MASSIVE PROTESTER: Byer over hele USA har vært preget av demonstrasjoner mot rasisme og politivold etter drapet på George Floyd 25. mai. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Eksperter: Rasistene i USA heier på rasisme-opprøret

– I det store og hele er de villige til å sette seg selv på sidelinjen og «se landet brenne», mener Vegas Tenold (41), som studerer hvit nasjonalisme i USA på nært hold.

Da USA fikk se videoen av George Floyd liggende døende på bakken, med kneet til politimannen Derek Chauvin pressende mot nakken, startet dette et opprør mot rasisme og politivold som landet knapt har sett maken til.

I dagene og ukene etterpå har vi sett utallige demonstrasjoner landet rundt, voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politiet, plyndring av butikker og journalister i skuddlinjen. Flere byer gikk til det drastiske skritt å kalle inn Nasjonalgarden, samt innføre portforbud.

Så kom rapportene om at Antifa (antifascister, red.anm.) og hvite nasjonalister deltok i demonstrasjonene og hisset opp stemningen. President Donald Trump har klandret Antifa, mens sosiale medier som Twitter og Facebook har avslørt at hvite nasjonalister står bak poster som utgir seg for å være fra Antifa.

– Overdrevet

– Dette er overdrevet, sier Vegas Tenold til VG.

Tenold bor i New York og har fulgt ytre høyre-miljøet i USA på nært hold i flere år. Under arbeidet med boken «Everything You Love Will Burn» levde han tett på én av gruppene i dette miljøet.

– Politirapporter både fra FBI og Department of Homeland Security sier at ryktene om at Antifa – og jeg hater å si ordet Antifa, for det er et misvisende ord – deltar er svært overdrevne. Selvfølgelig er det anarkister og antifascister som er med, selvfølgelig er det rasister og antirasister som har tatt del i voldshandlinger, men det er på ingen måte beskrivende for de kreftene som driver protestene fram. Det er å undergrave det legitime sinnet som driver protestene, sier Tenold til VG.

Med kreftene som driver protestene fram, sikter Tenold til politivolden og rasismen som hjemsøker USA. Og når han sier at han misliker ordet Antifa, forteller Tenold at det er fordi han mener at det ikke eksisterer en antifascistisk bevegelse i organisert form.

– Hvordan reagerer hvite nasjonalister på det rasisme-opprøret vi nå ser i USA?

FØLGER EKSTREMISTENE: Vegas Tenold skrev bok om sine opplevelser med hvite nasjonalister i USA, og forsker fremdeles på dette miljøet. Foto: Skjermdump fra MSNBC

– De har forskjellige reaksjoner på det. I det store og det hele ser vi at de er villige til å sette seg selv på sidelinjen og «se landet brenne», som de liker å si. Men enkelte grupper ser på seg selv som en forlengelse av lovens lange arm. De ser vi på gatene, passe på. Noen er der og bidrar også, for de er imot politiet og protesterer sammen med de andre. Det er veldig blandede drops, sier han.

– Det er ikke enkelt svar å gi på dette her. Men tilstedeværelsen av ekstremister i disse protestene er ikke så fremtredende som kanskje mange ville ha det til i begynnelsen. Disse protestene handler ikke om ekstremistene. Det handler om noe helt annet, fortsetter Tenold, og henviser til at det i all hovedsak er vanlige amerikanere som er ute i gatene og demonstrerer.

Under de første dagenes demonstrasjoner i Minneapolis, utgjorde lokalbefolkningen eksempelvis hele 85 prosent av alle som ble pågrepet av politiet, ifølge en undersøkelse Associated Press har gjort.

Hjelper med rekrutteringen

Christian Picciolini kjenner også ytre høyre-miljøet i USA meget godt. Han var selv med på å bygge det opp. Fra tidlig i tenårene til han var 23 år gammel, regnet han seg selv som hvit nasjonalist og rekrutterte andre inn til dette miljøet.

Etter at han ble forelder, brøt han ut. I dag hjelper han andre ut av dette ekstreme miljøet, ved siden av å jobbe som MSNBC-kommentator.

BRØT UT: Etter flere år som en lederskikkelse i en gruppe hvite nasjonalister, og vokalist i et naziband, gikk Christian Picciolini ut av dette miljøet. Foto: Skjermdump fra YouTube

– Den nåværende situasjonen som samfunnet står i, med pandemi, karantener, skyhøy arbeidsledighet og protester mot politivold, er noe hvite nasjonalister har håpet på og forberedt seg på, sier Picciolini til VG.

Tenold mener at hendelsene i 2020, med både pandemi og opprør, er perfekt jord for alle som vil dyrke konspirasjonsteorier og spre frykt i befolkningen. Picciolini er helt enig.

– Usikkerheten som eksisterer under disse forholdene, lar dem gjøre to viktige ting: Å promotere falske virkeligheter som skaper frykt og forvirring og plasserer skyld, samt å rekruttere eller mobilisere følgere. Dette er et perfekt miljø for ekstremister å leve og vokse i, mener Picciolini.

46-åringen frykter at USA kan nærme seg kokepunktet når vi kommer til presidentvalget, hvor det også er rimelig å anta at det kan bli høy temperatur i en sterkt polarisert nasjon.

Tror på endringer i politiet

Vegas Tenold tror på sin side at rasisme-opprøret kan føre til positive endringer i USA.

– Folk har veldig mye å være sint for i USA. Det er ikke bare det at svarte i overveldende grad blir arrestert, siktet og drept, men det er jo systemisk urettferdighet i alle ledd. Noen spør hvorfor de brenner ned sine egne nabolag, men som mange svarte amerikanere har sagt: «Vi eier ikke våre egne nabolag. Dette er ikke våre nabolag. Vi eier ingenting». Det er enormt mye fattigdom og urettferdighet og lidelse i USA, og dette er sikkert bare begynnelsen på en forandring som må til, tror Tenold.

KREVER ENDRING: Demonstranter i Phoenix krever at politiet fratas budsjettet sitt. Mange steder krever demonstranter at politietatene legges ned, for å bygge opp nye. Foto: Matt York / AP

Han trekker fram at flere politietater i USA allerede har innført med forbud mot kvelertak, og at byrådet i Minneapolis allerede har bestemt at de skal avvikle politiet.

Vedtaket ble tatt søndag, etter at byrådet konkluderte med at byens nåværende politietat ikke kunne reformeres, skriver New York Times.

– Vi vet ikke helt hvordan det kommer til å se ut, men det er iallfall en politisk vilje til endring nå. Det kan virke som det skjer noe nå, selv om det er vanskelig på føderalt nivå fordi vi har et republikansk senat og en republikansk president som ikke er interessert i å gjøre noe med dette, og politiets mektige fagforeninger er veldig uvillige til å innrømme skyld, eller støtte noen av tiltakene. Vi får se, vi kan jo være håpefulle, selv om det å bo i USA og å være håpefull, ofte er en slitsom affære.

