Stoltenberg: Skal møte Finland, Sverige og Tyrkia i Brussel

WASHINGTON D.C./OSLO (VG) Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa torsdag at finske, svenske og tyrkiske representanter kommer til Brussel «i løpet av de neste dagene» for å diskutere en mulig Nato-utvidelse.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Putin ønsker mindre Nato, han får mer Nato og flere styrker, sa Stoltenberg under en pressekonferanse i det amerikanske utenriksdepartementet torsdag.

Nato-sjefen talte sammen med USAs utenriksminister Antony Blinken. Øverst på agendaen under besøket – som sammenfaller med en anspent sikkerhetssituasjon i Europa som følge av Russlands invasjon av Ukraina – var utvidelsen av den transatlantiske forsvarsalliansen.

For at Sverige og Finland skal kunne bli med i Nato, må alle nåværende medlemsland gi grønt lys. Tyrkia har stilt seg på bakbena og har stilt en rekke krav til Sverige i forkant.

– Tett kontakt med Tyrkia

– Sverige og Finlands Nato-søknad er historisk. Jeg er sikker på at vi finner en løsning, sa Stoltenberg.

Han la til at han er i kontakt med statslederne fra de tre landene og at representanter fra landene vil komme til et møte i Brussel, der Nato har hovedkvarter, «i løpet av de neste dagene».

– Jeg er i tett kontakt med Tyrkia, en viktig alliert, og Finland og Sverige. Vi skal sørge for å skape fremgang på deres søknader. Det er min intensjon å ha dette på plass før Nato-møtet, sa han, med henvisning til toppmøtet i Madrid 29. og 30. juni.

Også Blinken tror at de skal klare å komme videre i prosessen.

Stoltenberg forteller at dette ikke er første gang Nato diskuterer ulike syn innenfor alliansen, og at de har en lang historie med å komme til enighet i slike situasjoner.

VISTE SAMHOLD: Jens Stoltenberg og Antony Blinken forsøkte å banke inn følgende beskjed under den felles pressekonferansen torsdag: Russland forsøkte å svekke Nato. I stedet er forsvarsalliansen styrket.

– Klare til å diskutere PKK

Stoltenberg har tidligere sagt at han ønsker at Sverige og Finland deltar på toppmøtet.

– Alle Nato-allierte er klare til å sette seg ned for å diskutere, sa Stoltenberg.

– Finland og Sverige er klare til å høre på Tyrkias bekymringer. Inkludert PKK, la han til, og refererte til den kurdiske militsen som er terrorstemplet i Tyrkia.

– Vi tar dette veldig seriøst. Vi vet at ingen annen Nato-alliert har lidd flere terrorangrep enn Tyrkia, sa Stoltenberg.

BAKGRUNN: Geriljaen i sentrum av Nato-bråket har en oppfordring til Norden

PRESSESEANSE: Amerikanske og skandinaviske medier var invitert til Blinken og Stoltenbergs felles pressekonferanse onsdag formiddag amerikansk tid.

Ukraina med lovnad om nye raketter

Biden kalte Sverige og Finlands søknader en seier for demokratiet.

– Vi støtter deres søknader, de fyller alle kravene for medlemskap, sa utenriksministeren.

Russlands president Vladimir Putins krigføring mot Ukraina har fått Nato til å tenke nytt, var beskjeden fra både Blinken og Stoltenberg torsdag.

En ny Nato-strategi er på vei, varslet Blinken da han introduserte Stoltenberg under pressekonferansen torsdag.

– Putin håpet å kunne splitte Nato, men i stedet har det samlet Nato, sa utenriksministeren.

Blinken kommenterte de nye rakettsystemene som Ukraina får fra USA, og sa myndighetene i Ukraina har forsikret at de ikke vil skyte nye avanserte raketter mot mål i Russland.

Russlands krigføring mot Ukraina har gått inn i sin fjerde måned. Putin invaderte nabolandet 24. februar.

Stoltenbergs Washington-besøk begynte tirsdag og varer til og med fredag.

Torsdag skal han også møte forsvarsminister Lloyd Austin.