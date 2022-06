PLAKAT: Fra en demonstrasjon mot den eksisterende russiske homo-loven. Bildet er tatt i Hongkong i 2014.

Russland sier trolig ja til strengere homo-lov: − Tar av silkehansken

En ny og strengere homo-lov behandles i det russiske parlamentet. President Putins parti støtter forslaget. Amnestys Russland-ekspert mener at Moskva tar av silkehansken og viser jernneven mot skeive.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Når partiet Forente Russland støtter et forslag, betyr det i praksis at det trolig også vil gå gjennom i Dumaen, der ingen opposisjonspartier er representert.

I 2013 signerte Vladimir Putin en ny lov som kriminaliserte «propaganda for ikke-tradisjonelle seksuelle forhold» rettet mot barn.

Nå har det kommet et nytt lovforslag som gjør at dette skal bli forbudt også mot voksne - og det trues med opptil 1,5 millioner kroner i bøter.

Sier ja

– Jeg er sikker på at komiteen vår vil støtte dette lovforslaget hundre prosent. Selvfølgelig, ja, jeg vil si ja til dette initiativet, sier Vitalij Milonov til Parlamentskaja Gazeta. Han er leder i familie-, kvinne og barnekomiteen i parlamentet og representerer altså Putin-partiet.

I dag er «propaganda» for «ikke-tradisjonelle forhold» merket med «18+» på nettet og i TV. Milonov mener at det er noe «hyklersk» over dette, og støtter altså forslaget om å forby alt.

Vitalij Milonov ble kjent i 2015 da to russiske kvinner kysset foran en sovende Milonov på et fly. De kysset i protest mot den anti-homofile politikeren.

GIKK VIRALT: Bildet av de kyssende russiske kvinnene med den sovende politikeren Vitalij Milonov spredte seg som ild i tørt gress i sosiale medier. Milonov representerer Putins parti og er nå leder i familie-, kvinne- og barnekomiteen i parlamentet.

Det heter at loven bare skal gjelde «bevisste offentlige handlinger for å spre informasjon som populariserer eller pålegger ikke-tradisjonelle seksuelle forhold».

Strafferammen starter med bøter på fra 6.200 kroner for vanlige borgere til opptil 1,5 million for såkalt «juridiske personer» - når det har massespredning via for eksempel sosiale medier eller tradisjonelle medier.

Merket med 18+

Tre av fire russere er negative til ekteskap mellom personer av samme kjønn, viser en meningsmåling fra VTsIOM, melder Tass. Bare fem prosent av de spurte støtter fullt ut retten til å registrere slike ekteskap.

Patricia Kaatee, Russland-rådgiver hos Amnesty, er ikke veldig overrasket over at det kommer en slik lov.

– Min vurdering er at dette har vært realiteten for mange lhbtiq-aktivister i lengre tid allerede, sier hun - og viser til flere eksempler:

– Kunstneren og aktivisten Yulia Tsvetkova ble dømt for brudd på anti-propagandaloven i 2019 for to nettsider på det russiske sosiale nettverket vkontakte som hadde seksuell orientering og kjønnsidentitet som tema, til tross for at begge nettsidene var tydelig markert med 18+. Evdokia Romanova ble i 2017 dømt for brudd på loven etter å ha delt en artikkel på Facebook fra den britiske avisen The Guardian om Irlands folkeavstemning om likekjønnede ekteskap. Det finnes mange eksempler.

AMNESTY-RÅDGIVER: Patricia Kaatee.

– Hva tenker du om begrunnelsen?

– Mens den offentlige begrunnelsen for den opprinnelige anti-propagandaloven har vært «å forhindre at mindreårige får et forvrengt syn på at samfunnet setter en lik verdi på tradisjonelle og utradisjonelle seksuelle relasjoner» har det hele veien vært tydelig at henvisningen til mindreårige bare har vært en unnskyldning, mener Kaatee.

– Det har fra første stund vært tydelig at anti-propagandalovens fremste hensikt er å avvise lhbtiq-personer krav om like rettigheter og beskyttelse mot diskriminering, og å fremstille skeive som avvikere.

– Viser jernneven

– På samme måte som «utenlandsk agent»-loven?

– Ja, på samme måte som dens fremste hensikt er å spre forestillingen om at politiske aktivister er fiender av staten.

Patricia Kaatee mener at den opprinnelige anti-propagandaloven fungert etter russiske myndigheters hensikt, og resultert både i en økt hatkriminalitet og et dårligere rettslig vern mot diskriminering for skeive. Folk har for eksempel mistet jobben som lærer som en konsekvens av loven.

– Med denne nye loven tar myndighetene silkehansken av og viser jernneven som hele tiden har vært skjult under denne, men som skeive over hele Russland selvfølgelig allerede har kjent på i snart ti år. Men det er klart – når silkehansken er av vil slaget ramme hardere og treffe flere.

PS: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slo i 2017 fast at den opprinnelige homo-loven er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.