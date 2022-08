ØVERSTKOMMANDERENDE: Vladimir Putin fotografert ved en parade på marinens dag i St. Petersburg tidligere i sommer.

Lokker straffanger til Putins hær: − Vil være kanonføde

Straffanger blir lovet frihet og god lønn for å krige for Vladimir Putin i Ukraina. De «vil være kanonføde», forklarer forsvarsekspert.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tror vi skal se tiltaket som et desperat forsøk på å rekruttere til krigen, sier major Lennart Schou Jeppesen ved det danske Forsvarsakademiet til VG.

I de såkalte «folkerepublikkene» i Donbas har det kommet meldinger om gruvearbeidere som har blitt tvunget til mobilisering – for å kjempe på russisk side.

Den russiske armeen ser ut til å ha stadig større problemer med å erstatte sine soldater. Amerikanerne hevder at rundt 75.000 russiske soldater er enten drept eller såret i Ukraina.

Stadig nye metoder blir derfor brukt for å lokke russere til å melde seg til tjeneste.

DONBAS: En russisk soldat fotografert foran ruiner av bygninger i byen Sievjerodonetsk, som ligger i Luhansk fylke. Det var harde kamper om denne byen i sommer.

En av dem er løfter om frihet og rikdom til domfelte som sitter i fengsler og straffeleirer rundt om i det enorme landet.

– De aksepterer mordere, men ikke voldtektsmenn, pedofile, ekstremister eller terrorister, sier en anonym innsatt til CNN.

– Det tilbys amnesti nå eller benådning om et halvt år.

Den innsatte snakker også om fra 16.000 kroner og oppover i månedslønn. En gjennomsnittlig russer tjener snaut 10.000 kroner i måneden.

To ukers trening

Mannen som CNN har snakket med på mobiltelefon, antok at personene som var i fengselet for å rekruttere soldater, tilhørte et privat militært firma. Fangene som sa ja til tilbudet, skulle gjennomgå to ukers trening i Rostov-regionen – ikke langt fra Ukraina – og det var ikke noe absolutt krav om militær erfaring.

– Jeg kan bli sittende i nesten ti år, eller komme ut om seks måneder om jeg er heldig. Hvis dette er mulig, så hvorfor ikke? spør den narkodømte mannen.

«ARME – LEKER»: Russisk soldater fotografert på en T-72 B3 tank utenfor Moskva, der det var en internasjonal militærkonkurranse.

CNN har meldt at flere innsatte fra straffeleir nummer 17 i republikken Mordovia har sagt ja til tilbudet. Der har det tidligere sittet flere narkodømte nordmenn, og blant fangene nå er den profilerte amerikaneren Paul Whelan, som er anklaget for spionasje.

Lederen for en organisasjon som forsvarer innsattes rettigheter, Vladimir Osetsjkin, sier til CNN at det er eksempler på at slektningene har blitt lovet en utbetaling på rundt 800.000 kroner om soldaten skulle falle i strid. Men samtidig understreker han at det ikke er gitt noen garantier.

BBC har også skrevet en sak om Putin-regimets desperate jakt på nye rekrutter.

Frykter uro

– Når Russland rekrutterer blant straffanger, er det et klart signal om at de har rekrutteringsproblemer, sier senioranalytiker Jacob Kaarsbo ved den Københavns-baserte tenketanken Europa til VG.

– Det skyldes at Putin ikke tør starte omfattende mobilisering. Det ville kreve en krigserklæring, og dermed en innrømmelse av at den «militære spesialoperasjonen» har vært en fiasko, fortsetter Kaarsbo.

Han mener Putin frykter uro om de skulle begynne å mobilisere i de store byene som Moskva og St. Petersburg. Mange av de russiske soldatene i Ukraina kommer fra utkantene.

– Straffangene blir sannsynligvis ikke gode soldater. Det kan godt være de kan betjene våpen og er farlige, men så mange gode soldater kommer det ikke ut av det. Det vil være kanonføde, mener Jacob Kaarsbo.

Han får støtte av Mette Skak, lektor ved Aarhus universitet:

– Det vil være en omkostning ved å bruke kriminelle. Deres mentalitet kan kun brutalisere og gjøre krigen råere. Det spørs om det er det Russland har bruk for for å klare seg mot Ukraina. Det kan være selvdestruktivt og fremme kynisme og brutalitet. De er også en risiko for at de kan være farlige for sine egne, sier Mette Skak til VG.

BEGRAVELSER: 58 uidentifiserte døde soldater fra «folkerepublikken» Luhansk blir begravet tidligere i sommer.

Major Lennart Schou Jeppesen vurderer situasjonen slik:

– Det er forskjellige tall på hvor mange russiske soldater som er drept – men det ligger mellom 10.000 og 45.000. Normalt ser man fire-fem ganger så mange sårede. Videre har de russiske styrkene nå vært i harde kamper i et halvt år. Soldatene har bruk for pauser og bli friske.

– Det er allment kjent i Russland at det er med livet som innsats å kjempe i Ukraina, og det er vanskelig å rekruttere nye soldater til krigen.

Det kom rapporter i begynnelsen av august om at Russland tvangsinnkaller sivile i Luhansk, et av de to fylkene som utgjør Donbas.

Den ukrainske guvernøren Serhiy Haidai skrev på Telegram at russerne ikke teller falne, fordi det særlig er menn fra de okkuperte områdene som dør. Han skrev også at hundrevis av uerstattelige gruvearbeidere hadde blitt tvunget til mobilisering.

– Soldatene i utbryterregionene har blitt brukt i en meget aggressiv rolle i krigen. Det er flere episoder der de offentlig har uttalt at de ikke vil kjempe i andre regioner enn sin egen, sier Lennart Schou Jeppesen.

Skjøt ned fly ved feil

– Det skal også ses som et tegn på en svekket moral. De mener og ytrer at de har kjempet sine kamper og ikke vil kjempe mer for Russland.

Mette Skak ved Aarhus universitet er enig:

– En fornemmer at Kreml ikke er trygg på deres profesjonalitet. Og det fikk vi demonstrert da de ved en feil skjøt ned et malaysisk passasjerfly. De er ikke militært særlig dyktige, og det som motiverer dem, er mer det som motiverer gangstere – plyndring, voldtekt og følelsen av å gå rundt med maskingevær.