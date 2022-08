ETTERLYST: Bogdan Tsyganenko og Natalja Vovk er de to som russiske FSB mener står bak bilbomben mot Darja Dugina.

Etterlyser ny ukrainer: − Jeg tror det er «fake news»

Russiske FSB etterlyser nå nok en ukrainer, og hevder at den ukrainske etterretningstjenesten sto bak attentatet mot Darja Dugina (29). Men en ekspert sier til VG at det er mer trolig at FSB selv drepte henne.

Publisert: Nå nettopp

Lørdag den 20. august ble en bil med Darja Dugina bak rattet sprengt i filler utenfor Moskva. Hun var datter av den kjente nasjonalisten Aleksandr Dugin, som har vært en forkjemper for å legge Ukraina inn under russisk styre.

Allerede to dager senere meldte FSB – Russlands hemmelige tjenester – at de hadde oppklart drapet, og at den skyldige bak bomben var den 43 år gamle ukrainske kvinnen Natalja Vovk.

Nå opplyser FSB til det russiske regjeringsorganet Rossijskaja Gazeta at de etterlyser en hjelper. Det er en mann ved navn Bogdan Tsyganenko, som oppgis til å være 43 eller 44 år gammel.

Tsyganenko skal ifølge FSB ha kommet inn i Russland fra Estland, og forlatt landet dagen før attentatet. FSB har tidligere hevdet at Natalja Vovk etter drapet forlot Russland og kjørte inn i Estland.

DATTER OG FAR: Aleksandr Dugin fotografert ved minnestunden til datteren Darja (bak) ved TV-senteret på Ostankino i Moskva.

– Han hjalp Vovk med å sette falske nummerskilt på bilen. Først hadde hun skilt fra folkerepublikken Donetsk, deretter fra Kasakhstan. Han ga henne også falskt pass i navnet til en borger i Kasakhstan. Det er også fastslått at han satte sammen en hjemmelaget bombe i en garasje som de hadde leid i det sørvestre Moskva, heter det i Rossijskaja Gazeta.

Det er denne bomben som skal ha blitt detonert da Vovk skal ha fulgt etter Dugina hjem fra festivalen «Tradisjon» den 20. august. FSB fastslår også at begge har jobbet for ukrainsk etterretning, og at forberedelsene pågikk i flere uker.

– Jeg møtte Natalja Vovk i heisen opp til Darja flere ganger. Hun var et steinansikt, sier Duginas mor, Natalja Melentjeva, til TV-stasjonen Pjervyj.

Professor Veli-Pekka Tynkkynen ved det velrenommerte Aleksanteri-instituttet i Finland har lite tro på FSBs versjon av hva som har skjedd med Dugina:

– Med tanke på at det allerede en dag eller to etter attentatet ble lagt fram «bevis» på at en ukrainsk kvinne sto bak, tror jeg at det er «fake news», forklarer han til VG.

– For det første har ukrainsk etterretning neppe kapasitet til å gjøre noe slikt midt i Moskva, for det andre kom FSB opp med denne forklaringen mistenkelig raskt.

– Derfor tror jeg attentatet er iscenesatt i Russland. Det er vanskelig å si hvem som står bak, men det kan være innen FSB selv – der det kan være rivaliserende grupper.

Teorien om at FSB selv står bak, er blitt lagt frem både av ukrainske myndigheter og av en rekke uavhengige eksperter, men det er ikke kommet bevis som slår fast at det stemmer.

ETTERFORSKNING: Krimteknikere på stedet der bomben gikk av.

Ukrainske myndigheter har hele tiden benektet at de står bak attentatet i utkanten av Moskva.

– Ukraina vil ikke at noe slikt skal skje, fordi de er helt avhengige av støtten fra Vesten. Jeg tror at det ville være kontraproduktivt for Ukraina om de gjorde noe slikt med tanke på fortsatt vestlig støtte til krigen, sier Tynkkynen.

– Det er ingen grunn for Ukraina til å gjøre dette, uansett om det var Darja Dugina eller hennes far som var målet for aksjonen. Det er vanskelig å se noen logikk at dette skulle være gunstig for Ukraina å gjøre noe slikt.

– Hva med versjonen om at det skulle være en russisk motstandsgruppe mot Putin som sto bak?

– Det virker også lite sannsynlig. Ingen har hørt om denne gruppen tidligere, så jeg anser også det å være «fake news».

Professor Veli-Pekka Tynkkynen trekker linjene tilbake til 1930-tallets Sovjetunionen og volden under Stalin.

– Putin og FSB kan definitivt ha et motiv ved at det vil kunne gi dem sjanse til å øke volden ytterligere og undertrykke alle mulige liberale tanker.

– Tror du at Putin selv er en del av dette?

– Det kan det være, men det kan også være intern kamp innen etterretningstjenesten, som har hundretusener av agenter og ulike fraksjoner. Hvis Putins makt skulle bli mindre, så vil de ulike fraksjonene kjempe mot hverandre. Men sannheten om dette attentatet får vi kanskje ikke før om 15–20 år ...

Den ukrainske statsviteren Igor Reiterovitsj er av omtrent samme oppfatning som den finske professoren:

– Jeg tror dette er langt fra det siste dødsfallet. Vi vil sannsynligvis komme flere, la oss kalle det «selvmord», av mer eller mindre offentlige mennesker som er relatert til det russiske propagandaen. For den russiske regjeringen og Putin er dette er et forsøk på å slå to fluer i en smekk. På den ene siden for å øke graden av spenning – og skylde på Ukraina for alt, og muligens provosere massemobilisering. For det andre gir dette muligheten til å fjerne dem som kommer med negative uttalelser om Putin, sier han til TV-kanalen TSN.

En østerriksk avis hevdet i helgen at Vovk er funnet død – men dette er tilbakevist.