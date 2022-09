UNDER PRESS: Donald Trump på vei ut av «Trump Tower» i New York, på et bilde fra 10. august, to dager etter at FBI ransaket hjemmet hans i Florida.

Slik etterforskes Donald Trump: − Kan føre til økning av politisk vold

Striden om de hemmelige dokumentene beslaglagt i huset til Donald Trump, øker den politiske splittelsen og kan føre til vold i USA, advarer amerikanske eksperter VG har snakket med.

Natt til 9. august gjennomførte FBI en razzia mot ett av verdens mest kjente hus.

– Det er mørke tider for landet vårt når mitt vakre hjem i Mar-a-Lago nå beleires, ransakes og okkuperes av en stor gruppe FBI-agenter, skrev Donald Trump på sitt eget nettsted TruthSocial, mens det fortsatt pågikk.

Ekspresidentens luksuseiendom i Florida ble gjennomsøkt etter en langvarig strid mellom Trump og det amerikanske riksarkivet, rundt dokumenter Trump tok med seg fra Det hvite hus til Mar-a-Lago.

FBI fant til sammen 33 esker med over 100 hemmeligstemplede dokumenter, og denne uken ble et lite utvalg lagt frem av justisdepartementet.

BEVIS: Dette er noen av dokumentene som ble funnet hjemme hos ekspresident Donald Trump.

Dokumenter stemplet med HEMMELIG og TOPPHEMMELIG lå sammen med gamle tidsskrifter der Trump var omtalt.

Noen av dokumentene kan true rikets sikkerhet mener etterforskerne.

Andre er tilsynelatende ufarlige, som et velkomstbrev lagt igjen til Trump av avtroppende president Barack Obama i 2016.

Trump hevder han selv degraderte dokumentene da han fortsatt var president, og at det derfor ikke er et lovbrudd.

Dersom Trump har begått et lovbrudd, kan han i ytterste konsekvens dømmes for spionasje.

BEGJÆRING: Dette er deler av ransakingsordren, der det hevdes at Trump, omtalt som FPOTUS (Former president of The United States), ikke hadde lov til å oppbevare hemmelige dokumenter i sitt hjem i Florida.

– Heksejakt

Trump beskriver hele saken er en heksejakt, for å hindre ham i å stille til valg igjen i 2024. Han har ikke bekreftet sitt kandidatur, men eksperter føler seg sikre på at han vil stille.

Men etterforskningen mot Trump sliter nå på samholdet i Det republikanske partiet:

Senator Roy Blunt er en av mange republikanere som mener Trump burde ha levert dokumentene for lenge siden, og unngått en ny rettstvist.

Trump-lojalister, som senator Lindsey Graham, advarer derimot at etterforskningen kan føre til voldelige opptøyer til støtte for Trump.

Hvor farlig er det?

VG har bedt tre amerikanske professorer og eksperter på politikk vurdere om saken rammer Trumps politiske prosjekt:

– Funnene så langt er svært alvorlige. Det har vært en lang prosess for å få dokumentene tilbake til Riksarkivet, sier Landman.

Selv om innholdet varierer, så vil deler av det kunne sette amerikanske tjenestemenn i fare, dersom det havner i feil hender, påpeker eksperten.

– De faktiske detaljene er ikke kjent, men det er en dyp bekymring knyttet til sikkerhetsgraderingen på dokumentene, sier Landman.

PROFESSORER: Todd Landman, Todd Belt og Craig Agranoff

Skulle vært gitt tilbake

Professor Todd Belt påpeker at bare det å ha dokumentene i et privat hus, i seg selv er et mulig lovbrudd.

– Hvis det var hvilken som helst annen borger, så hadde vi forventet en tiltale for spionasje. Men justisministeren vil trolig vegre seg, fordi det vil se ut som om det er politisk motivert, sier Belt.

Professor Craig Agranoff sier han vil avvente mer informasjon, før han vurderer innholdets alvorsgrad.

– Det er fortsatt for tidlig å si hvor alvorlig dette egentlig er. Det saken allerede har ført til, er å forsterke de eksisterende splittelsene innad i Det republikanske partiet, sier Agranoff.

STØTTER TRUMP: Trump-tilhengere foran rettslokalet i Florida denne uken.

Får støtte

– Det er et stort spenn blant republikanske politikere. Noen ser med økende uro på alvoret. Andre advarer mot at en rettssak mot Trump vil føre til opptøyer i gatene, påpeker professor Todd Landman.

Hans navnebror Todd Belt mener republikanske velgere flest støtter Trump i saken, og viser til nye meningsmålinger der Trump har fått en oppsving.

– Mange republikanere var lei av å høre på Trumps påstander om valgfusk i 2020. Denne saken setter ham i et nytt lys. Han får spille rollen som offer, og andre republikanske politikere kan profilere seg selv ved å støtte ham, sier Belt.

Alle ekspertene påpeker at saken er så politisk betent at de anser det som svært usannsynlig at det vil føre til en fellende dom og fengselsstraff for Trump.

– Det kan ikke utelukkes, men vi er langt, langt unna det nå, sier Agranoff.

Landman advarer mot en periode med økende politisk spenning, så lenge etterforskningen pågår.

– De neste månedene vil bli svært splittende, og det kan føre til en økning i politisk motivert vold, sier han.

HVA SA TRUMP: La Trump press på administrasjonsministeren i Georgia, Brad Raffensperger, for å få valgresultatet endret?

De øvrige sakene mot Trump

De øvrige rettstvistene som Trump er involvert i foregår på føderalt nivå, på delstatsnivå og inkluderer både straffesaker og sivilrettslige tvister.

I tillegg til dokument-saken, er dette de viktigste sakene, mener New York Times:

Valget i Georgia: Da det ble klart at Trump hadde tapt i valget i den vanligvis republikanske delstaten i 2020, ringte han til den republikanske administrasjonsministeren Brad Raffensperger, og instruerte ham til å «finne 11.780» stemmer, så resultatet kunne endres. Nå skal en såkalt storjury avgjøre om Trump begikk et lovbrudd.

6. januar-etterforskningen: Da valget av Joe Biden som ny president skulle kunngjøres i Kongressen den 6. januar 2021, angrep en illsint mobb av Trump-tilhengere. En pågående høring har avdekket at Trump visste mer enn han har vedgått. Høringen har ingen dømmende kraft, men pågår parallelt med at justisdepartementet etterforsker Trumps rolle.

STORMET KONGRESSEN: Trump-tilhengere tar seg inn i Kongressbygget 6. januar i fjor.