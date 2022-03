DESPERAT: Sergei Ryabkob mener de vestlige sanskjonene mot Russland er en del av en desperat økonomisk krig.

Russland om Vestens sanksjoner: − Desperat økonomisk krig

Russlands viseutenriksminister Sergei Ryabkob oppfordrer europeiske land til å endre mening om å betale for russisk gass i rubler. Han omtaler Vestens sanksjoner som en «desperat økonomisk krig».

Av Vilde Haugen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Som svar på Vestens store sanksjoner mot Russland som følge av invasjonen av Ukraina, har president Vladimir Putin krevd at naturgass eksportert til Europa og USA skal betales for i russiske rubler.

Mandag ble G7-landene enige om å nekte å gjøre dette.

Onsdag melder det russiske nyhetsbyrået Tass at Putin etter samtaler med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz vil la Europa fortsette å betale for russisk gass i euro likevel.

Ifølge talsperson Steffen Hebestreit fra den tyske regjeringen har Putin sagt at Europa fra og med neste måned fortsette å betale i euro til Gazproms bank, som ikke er rammet av de vestlige sanksjonene, skriver NTB.

Banken vil deretter konvertere betalingene til rubler, skal Putin ha sagt.

Scholz gikk imidlertid ikke med på denne løsningen , men ba om skriftlig informasjon for å forstå prosedyren bedre, skriver Reuters.

Videre sa Scholz at G7-landene utelukkende vil fortsette å betale for energiforsyninger i euro eller amerikanske dollar, slik avtalen tilsier. Europeiske myndigheter mener at Russland ikke har rett til å endre handelskontraktene som er satt.

EU er verdens største importør av gass – og 41 prosent av denne gassen kommer fra Russland. Samtidig er inntektene fra salg av gass og olje veldig viktige for Russland.

I SAMTALE MED PUTIN: Tysklands forbundskansler Olaf Scholz har snakket med Vladimir Putin onsdag.

Håper Europa endrer mening

Sergei Ryabkov, viseutrenriksministeren i Russland, uttaler onsdag at han håper Europa vil endre mening om å betale for russisk gass i rubler i stedet for euro, skriver det russiske nyhetsbyrået RIA.

Hvis vestlige importører må betale i rubler, vil det indirekte være til støtte for den russiske rubelen, da kjøpere vil måtte skaffe seg rubler for å kjøpe gass. Kursen har blitt kraftig svekket som følge av invasjonen av Ukraina.

Viseutenriksministeren uttaler også at han håper at Vesten vil slutte med de sterke økonomiske sanskjonene som er innført mot Russland.

– Jeg håper Russland ikke vil fortsette å bli møtt av Vestens desperate økonomiske krig. sier Ryabkob.

Videre sier han han ønsker at Europa vil finne en «kreativ» løsning på problemet.

Russiske tjenestemenn har hevdet at Vestens forsøk på å isolere en av verdens største produsenter av naturressurser er en «irrasjonell» og «selvskadende» handling, som vil føre til høye priser for forbrukere og vippe økonomiene i Europa og USA, skriver Reuters.

Kan utvides til andre varer

Tidligere onsdag steg naturgassprisene med over 15 prosent etter at den tyske regjeringen aktiverte en kriseplan som første skritt mot en rasjoneringsbeslutning, skriver NTB.

Også drivstoffprisene har økt kraftig både i Europa og USA den siste tiden. Ifølge BBC reiser blant annet mange amerikanere over grensen til Mexico for å kjøpe billigere bensin.

Dersom betaling for russisk gass må skje i rubler, kan praksisen også utvides til eksport av olje, korn, metall, gjødsel, kull og tømmer til EU, ifølge Vyacheslav Volodin, Russlands øverste lovgiver.

– Hvis dere vil ha gass, finn rubler, skrev han i et innlegg på meldingdelingstjenesten Telegram onsdag.

Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov, truet tirsdag med at Russland ikke vil levere gass til Europa, dersom Vesten ikke vil etterfølge kravet om å betale i rubler.

Kreml kunngjorde opprinnelig at en ny mekanisme for å betale i rubler ville bli introdusert innen 31. mars. Peskov sa imidlertid onsdag at endringen ikke vil tre i kraft umiddelbart.

– Betalinger og levering en tidkrevende prosess. Dette betyr ikke at morgendagens levering skal betales i rubler. Fra et teknologisk synspunkt er dette en mer langvarig prosess.