LOVER Å FORSVARE BYEN: Omgitt av livvakter med skarpladde våpen hevdet Kyivs borgermester Vitalij Klitsjko (50) onsdag at ukrainske styrker har presset russerne tilbake i flere områder nær hovedstaden.

Britisk etterretning: Realistisk at ukrainske styrker kan omringe russiske tropper

En måned etter at Russland invaderte Ukraina, kommer det flere meldinger om en sterk ukrainsk motoffensiv.

Publisert: Nå nettopp

I stedet for å rykke frem i Ukrainas hovedstad Kyiv, skal russiske tropper ha inntatt defensive posisjoner nord for byen.

Det skriver CNN og The Guardian.

Ifølge amerikanske forsvarsmyndigheter, skal Ukrainas motoffensiv nær Kyiv ha presset russiske styrker lenger bort fra hovedstaden. Samtidig skal russiske jagerfly ha blitt kjørt tilbake 15 mil de siste dagene.

– Den lille byen Makariv og nesten hele Irpin er allerede under kontroll av ukrainske soldater, hevdet han. Irpin grenser til Kiev i øst, Makariv ligger rundt 50 kilometer vest for den ukrainske hovedstaden, sa Kyivs borgermester Vitalij Klitsjko (50) under en pressekonferanse i Kyiv onsdag.

BOKSEBRØDRE: Kyivs borgermester Vitalij Klitsjko og broren Vladimir Klitskjo i Kyiv onsdag.

CNN skriver onsdag at Russlands tropper er omtrent 55 kilometer unna Kyivs sentrum, mellom 25 og 35 kilometer mer enn i går. Likevel legger de mer press på Donbas-området.

– Vi begynner å se dem grave seg inn rundt Kyiv, men gå mer på offensiven enn de har vært i den østlige delen, skal det amerikanske forvsarsdepartementet Pentagon ha sagt under en pressebrief onsdag.

Ukraina øker presset mot Russland

Samme dag skriver britisk etterretning i sin daglige kveldsoppdatering onsdag, at ukrainske styrker kan omringe russiske styrker. I oppdateringen skriver de at:

Ukraina øker presset mot russiske styrker nord-øst for Kyiv. Russiske styrker i dette området mangler utstyr.

Ukrainske styrker utfører suksessfulle motangrep mot russiske stillinger i byer i utkanten av Kyiv, og har sannsynligvis tatt tilbake Makariv og Moschun. Det er realistisk at ukrainske styrker nå er i stand til å omringe russiske tropper i Bucha og Irpin.

Det er sannsynlig at vellykkede motangrep fra Ukraina vil forstyrre russiske styrkers forsøk på å reorganisere og fortsette offensiven mot Ukraina.

The Guardian-journalist Julian Borger omtaler det som et «potensielt viktig øyeblikk».

– Amerikanske forsvarsmyndigheter har sagt at når russiske styrker begynner å grave seg inn, betyr det at de ikke tror de kan rykke videre, skriver han på Twitter.

De siste dagene har det kommet meldinger om motoffensiv flere steder. Tirsdag skrev CNN at ukrainske styrker skal ha gjenerobret Makariv rundt 65 kilometer vest for Kyiv.

Russland hevder likevel å ha erobret mer ukrainsk territorium, men dette har ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.