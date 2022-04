URBANIST: Bloggeren Lev Vladov kaller seg selv urbanist og har vært opptatt av hvordan det skal bli bedre å bo i hjembyen Tsjeljabinsk ved Uralfjellene. Bildet er derfra.

Russer gikk mot krigen og måtte flykte: − Ble betraktet som forræder

29 år gamle Lev Vladov følte at han ikke turte å være i Russland lengre. Motstanden mot krigen gjorde at han ble betraktet som forrædersk. Han endte også i en sterk konflikt med foreldrene.

Av Ole Kristian Strøm

VG snakker med urbanisten og bloggeren på en datalinje fra Berlin, der han holder til sammen med andre som har flyktet fra Putin-regimet.

Ifølge Frankfurter Allgemeine Zeitung har tusener av unge og regimekritiske russere forlatt hjemlandet siden Putin startet invasjonen i Ukraina den 24. februar.

Lev Vladov er «urbanist». Han vil at det skal bli bedre å bo i Tsjeljabinsk, en millionby øst for Uralfjellene. Det gjør han gjennom å blogge, bruke Instagram og andre sosiale medier. Totalt har han over 100.000 følgere.

Men da han våknet opp i et land i krig - eller i hvert «militær spesialoperasjon» - den 24. februar, var han ikke i tvil om at han skulle begynne å engasjere seg mer i politikk og mot det som skjer i Ukraina.

– Jeg markerte meg med en gang mot krigen - og møtte stor aggresjon fra mine lesere. De forsto ikke at jeg kunne gå mot myndighetene. Det var aggressive kommentarer og etter hvert trusler. Derfor forsto jeg at jeg ikke lenger var sikker i Tsjeljabinsk der folk kjenner meg igjen på gata.

KJENT ANSIKT: Lev Vladov turte ikke være i hjembyen lenger etter som han er en kjent blogger. Her er han fotografert i Tsjeljabinsk.

– Jeg flyttet først til en annen by, men etter hvert som myndighetene i Russland kom med nye lover, blant annet om inntil 15 års fengsel for «fake news» om krigen, så ble situasjonen bare verre og verre dag for dag. Etter hvert stengte også flyrutene utenlands.

– Kan ikke tie

Lev Vladov fløy innenlands til St. Petersburg, der han fikk tak i en bil som han kjørte over grensen til Estland. Siden kom han til Tyskland, der han er sammen med noen venner, som av hensyn til sin sikkerhet ikke kan stå fram.

– Jeg kan ikke tie. Jeg kunne ikke fortsette med urbanist-jobbingen da krigen startet. Da måtte jeg drive med viktigere ting. Jeg kunne ikke tie, men russiske myndigheter ga meg ikke lov til å skrive. Derfor bestemte jeg meg for å dra utenlands og fortsette å skrive om det som er viktig for meg.

– Hvis jeg hadde blitt i Russland, ville jeg trolig ha blitt arrestert. Jeg var den eneste bloggeren i min region som var mot krigen. Jeg så ingen andre i byen vår som kritiserte myndighetene offentlig.

Trusler

Dernest var trusselen fra leserne. Han visste ikke hvor reelle truslene egentlig var, men valgte å ta det alvorlig. Han ble ytterligere overbevist om at det var et riktig valg å dra da borgermesteren organiserte en stor «Z» (symbolet for de russiske styrkene i Ukraina) på den viktigste plassen i byen.

– De få som ikke støtter Russlands opptreden i Ukraina, blir regnet som statens fiender.

– Hvordan reagerte dine foreldre og andre rundt deg på avgjørelsen?

– Av mange lesere ble jeg betraktet som en forræder. De mente det var forrædersk å stå mot regimet i krigstider. Mine nærmeste venner forsto meg, men ikke mine foreldre. De ser propagandaen på lineært TV, og var sjokkert over at jeg var mot regimets politikk. Det ble en sterk konflikt med mine foreldre.

– Er det en generasjonskløft?

– Ja, jeg tror støtten til krigen er lav for dem som er under 30. Og stor for dem over 40. Det har sammenheng med at vi er barn av internettet. Vi er vant til å hente informasjon fra hele verden - og ser ikke så mye TV. For dem som er født og oppvokst i Sovjet, er troen på informasjonen fra makthaverne stor.

Vladov snakker om at russerne gikk fra den ene religionen til den andre. Fra kommunismen til «troen på den sterke mann, troen på den sterke tsar, som de ser Putin».

– Han har styrt i mer enn 20 år nå. Mindre foreldre tror at Putin kan redde dem fra fattigdommen.

«Putinismen»

– Hvordan ser du «putinismen»?

– Det er ønsket om en sterk leder. Og et populært spørsmål blant mange russere er «hvis ikke Putin, så hvem skulle være president?». De tror at bare en person kan styre landet. Og jo mer autoritær lederen er, jo mer stabilt er det i landet.

– Hvis det hadde vært valg i dag, så hadde folk igjen valgt Putin. Om han ikke stilte, så ville de velge en med samme stil og retorikk som Putin.

– Så du tror Putin blir ved makten?

– Ja, etter krig og sanksjoner blir støtten enda større til Putin. I løpet av disse årene har han klart å bygge et bilde av at Vesten står samlet mot oss, og NATO står som hovedfiende i dag som i det forrige århundre.

Bekreftelse

– Når folk ser sanksjonene og høre at Biden sier at Putin må byttes ut, så er det en bekreftelse på det de har fått innprentet gjennom propagandaen på TV gjennom alle disse årene. De får bekreftet at det er hele verden mot oss.

Lev Vladov mener at folk i Russland faktisk ser positivt på konflikten med Ukraina.

– Mange mennesker lever fattigslig. Da har du ikke noe å tape. De vil ha noe å glede seg over. Gleden for å ta Krim i 2014 var stor for mange, selv om de kanskje aldri hadde vært på Krim eller hadde noen planer om å legge ferien dit. Men de var fornøyde fordi Russland tok nytt land. Russland skulle igjen bli en sterk makt. Da var de villige til å godta fattigdommen de levde i.

Han registrerer at mange oligarker prøver å komme seg unna sanksjonene, men at folk flest ikke har så mye mot dem.

– Det er et gammelt sovjetisk ordtak som heter «gleden er ikke at alle har det like bra, men at alle har det like dårlig». Vanlige folk synes det er greit at oligarkene blir fattigere.

Vladov merker imidlertid sanksjonene på kroppen selv. Han er altså i Berlin, og har oppdaget at hans betalingskort ikke går an å bruke. Visa og Mastercard har sperret kortene for russere.

– Disse sanksjonene blir faktisk en for del for styresmaktene i Russland. Samtidig som de skaper problemer for oss. Jeg kan heller ikke åpne konto i en tysk bank, jeg kan bare bruke kontanter jeg får tak i. For oss som er opposisjonelle og kjemper mot diktaturet, blir derfor hverdagen enda mer problematisk her i Vesten.

PS: Tsjeljabinsk er en stor by for russisk forsvarsindustri - og fikk i sin tid kallenavnet «Tankograd».