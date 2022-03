DRO FRA NORGE: Valery Kakhnovich (37) er født og oppvokst i Hviterussland. Siden begynnelsen av mars har han hjulpet flyktninger ved grensestasjonen Medyka i det sørøstlige Polen.

Valery (37) vokste opp i Hviterussland: Reiste fra Norge for å hjelpe ukrainske flyktninger

MEDYKA, POLEN (VG) Hviterussiske Valery Kakhnovich (37) har bodd tolv år i Norge. Han var ikke i tvil da Russland invaderte Ukraina for en måned siden. Han måtte til grensen for å hjelpe flyktningene.

Av Frank Haugsbø og Paul Sigve Amundsen (foto)

VG møter Kakhnovich ved grenseovergangen Medyka i det sørøstlige Polen.

– Det var vanskelig å sitte hjemme og se på det som skjedde da Russland invaderte Ukraina. Jeg følte det var feil sted å være, sier lagerarbeideren fra Trondheim til VG.

Siden invasjonen 24. februar har nesten 3,5 millioner mennesker flyktet fra Ukraina, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Over to millioner av dem har kommet til Polen, og mange av disse har kommet over grensen i Medyka.

HJELPENDE HÅND: Frivillige fra hele verden har kommet til grensestasjonen Medyka for å hjelpe ukrainske flyktninger.

På polsk side av grensen har frivillige og organisasjoner fra store deler av verden strømmet til for å hjelpe flyktningene. De kommer fra USA, Israel, Spania, Frankrike – og en rekke andre land.

Her får ukrainerne en varm mottagelse. Noen får en klem idet de passerer over grensen, og hjelp til å bære bagasjen de har med seg, før polske soldater viser vei til ventende busser som skal ta dem videre til mottaksstasjonen i Przemysl, tyve minutters kjøretur unna.

KVINNER OG BARN: En polsk soldat hjelper en kvinne med koffertene hun har tatt med seg på flukten til Polen.

Fra utallige boder og telt kan flyktningene hente gratis mat og drikke. Det deles ut leker og godteri til barna, og de som trenger det, kan forsyne seg av store mengder klær som er samlet inn i Polen.

Det er også medisinske team som bistår de som er utmattede eller syke.

– Det er noe vakkert som skjer her nå, midt oppe i tragedien, sier en amerikansk hjelpearbeider til VG.

Valery Kakhnovich kom til Polen 4. mars etter å ha fått permisjon fra jobben på frukt- og grøntlageret Bare i Trondheim, som er eid av Bama Gruppen AS

– Det var ikke noe problem å få permisjon. Ledelsen støttet meg fullt ut, sier Kakhnovich, som har planlagt å bli i Medyka ut mars måned.

FIKK FRI FRA JOBBEN: Valery Kakhnovich (37) kom til Norge fra Hviterussland for tolv år siden. Nå hjelper han ukrainske flyktninger i Polen.

Han dro alene fra Trondheim, men møtte flere andre hviterussere i Medyka som hadde reist til Polen i samme ærend.

På grenseovergangen hjelper Valery flyktningene på ulike måter.

– Jeg oversetter for flyktninger som ikke kan polsk eller engelsk, og gir dem informasjon om hva de har i vente i Polen. Det er et enormt bidrag fra frivillige fra hele verden her. Vi deler ut mat, og varme pledd når det er på det kaldeste om nettene. Alle bidrar det de kan.

I SIKKERHET: Polen har tatt imot over to millioner flyktninger fra Ukraina, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Det er mange sterke historier, forteller han.

– For noen dager siden kom det et eldre ektepar over grensen. De var dårlige til beins og brukte krykker. Rundt dem løp av livlig og blid jente som viste seg å være barnebarnet deres på syv år. I begynnelsen var det vanskelig å få dem til å prate. Men etter hvert fortalte de at barnebarnet hadde vært på besøk hos dem da Kharkiv ble bombet. Moren hennes hadde forsøkt å flykte over bygrensen, men var forsvunnet. Den vesle jenta visste ikke at moren var borte, trolig død. Den samtalen vil merke meg for resten av livet.

MOT TRYGGHET: Ukrainske flyktninger har krysset grensen mellom Ukraina og Polen i tusentall hver dag etter at Russland invaderte Ukraina for en måned siden.

37-åringen kom til Norge i 2010 for å studere, men det var kjærligheten til en norsk kvinne han hadde møtt i Minsk året før som var den egentlige grunnen, forteller han.

I dag er de gift og har to barn på seks og ni år sammen.

– Kona støttet meg og sa jeg bare måtte dra og bidra så godt jeg kunne, sier han.

Valery var sist i hjemlandet i august 2010, men har ingen planer om å dra tilbake slik situasjonen i Hviterussland er nå.

– Jeg er veldig glad i landet, men etter valget i 2020 betrakter jeg risikoen for å bli pågrepet – selv vilkårlig og uten spesiell grunn – som altfor høy. Jeg drar gjerne tilbake, men ikke før det blir et regimeskifte.

Hviterusslands president Alexander Lukasjenko har støttet Russlands krig mot Ukraina, og gitt russiske styrker adgang til hviterussisk territorium.

Kakhnovich sier regjeringen i Minsk gjør som russerne vil, særlig i militære spørsmål.

– Lukasjenko støtter Putin sin krigføring, for det meste verbalt. Han hadde nok også et håp om at Ukraina skulle gi seg på et blunk, slik at han kunne få tilgang til blant annet ukrainske transportkorridorer og havner. Så langt har det ikke skjedd.

Han sier spekteret av informasjonskilder folk har tilgang til i Hviterussland, og som belyser krigen, foreløpig er mer fargerikt og bredere i Russland.

– I min omgangskrets er det ingen som støtter Russlands krigføring. Men altfor mange har dannet et bilde – et komfortabelt et – hvor Russland og Ukraina har like mye skyld i det som skjer nå.

– En del støtter Ukraina og er på vei ut av landet. Mange har reist til Georgia i det siste, eller har planer om å forlate Hviterussland.