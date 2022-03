TØFF MOTSTAND: Mens Vladimir Putin ser ut til å ha hatt en plan om å ta hele Ukraina, har Volodomyr Zelenskyjs landsmenn gjort det vanskelig for de russiske styrkene.

Ekspert: − Ser ut som Russland har gitt opp å ta hele Ukraina

Samtidig som den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj åpner for et kompromiss om de østlige delene av Ukraina, mener tidligere forsvarssjef Sverre Diesen at Russland har gitt opp å ta hele Ukraina.

Det tolker Diesen ut av de tre dager gamle uttalelsene til Sergej Rudskoj, sjefen for generalstaben i den russiske hæren.

Han sa at Russland nå vil konsentrere seg om en «fullstendig frigjøring» av Donbas-regionen øst i Ukraina. Det kommer etter at russiske styrker i lang tid har forsøkt å ta flere byer sentralt i Ukraina, deriblant hovedstaden Kyiv.

Den russiske helomvendingen kommer av at den opprinnelige planen til Russland har mislyktes, tror Diesen, som i dag jobber ved Forsvarets forskningsinstitutt.

– Det ser ut som Russland har gitt opp å ta hele Ukraina, slik de åpenbart hadde som mål da krigen startet. I stedet ser det ut som om de vil forsterke sin kontroll over Donbas- og Krim-regionene så de kan kreve disse områdene i eventuelle forhandlinger, sier Diesen til VG.

– Politisk nederlag for Putin

Søndag kveld gikk den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj ut og sa at han åpner for et kompromiss med Russland om Donbas-regionen.

Det er nettopp med tanke på forhandlinger om et slikt kompromiss Diesen tror Russland vil forsterke sine posisjoner i regionen.

– Det å feste grepet på disse områdene har førsteprioritet nå. Så vil de nok kreve at Ukraina gir fra seg områdene i forhandlinger.

– Men uansett vil en slik løsning fremstå som et politisk nederlag for Putin, tatt i betraktning det opprinnelige russiske målet om «denazifisering» og «demilitarisering» av Ukraina, som russerne ikke er i nærheten av å oppnå.

– Utnytte muligheten mens russerne er svake

Men også i tiden frem mot et eventuelt kompromiss vil de russiske styrkene få det hardt, mener oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen.

Han sier at den russiske hæren er redusert etter den første måneden av krigen.

– De har ikke styrker å hente inn, så de har begynt å rekruttere nye. Men det tar mange måneder å klargjøre større grupper av nye rekrutter for strid, sier Ydstebø til VG.

Oberstløytnanten poengterer at jo lenger krigen varer, jo mer utmattet blir både det russiske hæren, det russiske samfunnet og den russiske økonomien som lider under svært strenge sanksjoner fra det internasjonale samfunnet.

Oberstløytnanten tror den russiske strategien i Ukraina nå vil være å holde områdene de har tatt til nå, for så å få etterfylt med nye avdelinger, materiell og forsyninger.

– Samtidig vil Ukraina nok utnytte muligheten mens russerne er svake og fortsette angrepene de har startet. De vil gjøre alt de kan for å utnytte russernes dårlige posisjon og ikke la dem gjenoppbygge styrkene.