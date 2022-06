DØMT TIL LIVSTID: Nancy Crampton Brophy i rettssalen i Portland i Orgeon.

Skrev «How to Murder Your Husband»: Dømt for å ha drept ektemannen

Livet imiterte «kunsten» for forfatteren Nancy Crampton Brophy.

Publisert: Nå nettopp

Daniel Brophy ble funnet livløs på Oregon Culinary Institute 2. juni 2018. Han var skutt. Tre måneder senere ble kona Nancy Crampton Brophy arrestert hjemme, mistenkt for å ha tatt livet av mannen.

Hun beskrev seg selv som forfatter og ga ut bøker på eget forlag med titler som «The Wrong Cop» og «The Wrong Husband».

Hun var også blogger, og spesielt ett blogginnlegg har ikke overraskende fått en del oppmerksomhet i saken. Den het «How to Murder Your Husband», og kom opp i saken. En dommer bestemte imidlertid at innholdet i denne ikke kunne bli brukt i drapssaken mot henne, skriver NBC.

Grunnen til dette var ifølge dommeren at blogginnlegget var gammelt (fra 2011), og skrevet i forbindelse med et seminar. Dommeren mente at forutinntattheten innlegget ville kunne skape overfor juryen veide tyngre enn verdien innlegget eventuelt måtte ha i en rettssak.

Aktoratet i saken, ledet at distriktsadvokat Shawn Overstreet, sier Crampton Brophys motiv var grådighet, og at hun var ute etter en livsforsikring verdt 1.4 millioner dollar, skriver avisen The Oregonian.

LANG RETTSSAK: Drapssaken mot Nancy Crampton Brophy startet 4. april.

Aktoratet har i retten hevdet at ekteparet hadde økonomiske problemer da drapet ble begått. Crampton Brophy hadde kjøpt seg et såkalt «spøkelsesvåpen». Senere hadde hun gått til anskaffelse av en Glock 17 på et våpenshow.

Hennes advokat har påpekt at Crampton Brophy er dømt på bakgrunn av indisier, og har avvist påstandene om økonomisk trøbbel. I rettssaken har de også ført vitner som har fortalt at forholdet mellom ekteparet var sterkt og kjærlig.

Crampton Brophy vitnet selv i rettssaken, noe som ikke er veldig vanlig. Her hevdet hun at både hun og ektemannen

Mandag ble 71-åringen dømt til livstids fengsel for drapet etter å ha blitt kjent skyldig av juryen 25. mai. Hun har mulighet til å søke om prøveløslatelse om 25 år, da hun vil være 96 år gammel.