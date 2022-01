SAVNET: I fem måneder visste ikke Sohails foreldre hvor han var.

Forsvant under Kabul-evakuering: Nå er han gjenforent med familien

I kaoset på flyplassen i Kabul forsvant lille Sohail (2 mnd). En taxisjåfør fant den lille gutten gråtende på bakken og tok han med seg hjem.

Av Malene Birkeland

Da Taliban i august tok kontroll over Afghanistan førte det til kaos på flyplassen i Kabul.

Flere tusen afghanere var på flyplassen i håp om evakuere. Bilder av desperate menn og kvinner som løftet barn over gjerder og sperringer gikk verden rundt.

To måneder gamle Sohail Ahmadi var et av barna som ble overrakt til en amerikansk soldat innenfor flyplassen på Kabul.

Familien ønsket å beskytte ham fra trykket fra alle menneskene som ville inn, skriver BBC.

Men da de en halvtime senere kom seg gjennom sperringen fant de ikke den lille gutten. Foreldrene brukte flere dager på å lete, men de ble også fortalt at han kunne ha blitt evakuert, ifølge Sky News.

Faren, Mirza Ali Ahmadi, som hadde jobbet som sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden, mor Suraya og deres fire barn, ble etter hvert satt på et evakueringsfly til USA.

I fem måneder ante de ikke hvor sønnen var.

Videoen nedenfor viser kaoset som utspilte seg ved flyplassen i Kabul i sommer. Det er ikke kjent om Sohail er en av barna som er filmet:

Ingen visste hvor han var

I november skrev Reuters at familien var bosatt i Texas med andre afghanske flyktninger. En afghansk flyktningorganisasjon hjalp dem med å lage en savnet-plakat med den lille sønnen deres avbildet.

Til Reuters uttalte en amerikansk myndighetsperson som er kjent med situasjonen, at saken hadde blitt flagget for alle involverte byråer, inkludert de amerikanske basene utenlands.

Men ingen kunne finne barnet.

– Alt jeg gjør er å tenke på barnet mitt, sa moren Suraya, til Reuters.

SAVNET-PLAKAT: Sohails familie fikk laget en savnet-plakat i sin desperate jakt på sønnen.

Funnet av taxisjåfør

Det familien ikke visste var at lille Sohail ble funnet på flyplassen i Kabul av Hamid Safi, en 29 år gammel taxisjåfør.

Safi har sagt at han fant Sohail alene og gråtende på bakken. Etter å ha lett etter foreldrene, bestemte han seg for å ta med barnet hjem til sin kone og sine døtre, for å oppdra ham som sitt eget barn.

NYTT HJEM: Taxisjåfør Hamid Safis kone, Farima Safi, gir Sohail flaske i huset deres i Kabul.

Familien ga den lille gutten navnet Mohammad Abed og postet bilde av ham og resten av barna på Facebook, skriver Reuters.

Noen av naboene hans kjente igjen babyen og postet kommentarer om hvor han befant seg under Reuters sin artikkel.

Da spurte Ahmadi, Sohalis far, sin svigerfar som fremdeles bor i Afghanistan, om han kunne reise til Safi og be om å få gutten tilbake.

Tårevåt gjenforening

I en ny sak fra Reuters beskrives det at Sohails bestefar, Mohammad Qasem Razawi (67), reiste til Kabul med gaver til Safi og familien. Deriblant en slaktet sau, flere kilo valnøtter og klær.

Her fulgte flere runder før han fikk gutten tilbake, skriver nyhetsbyrået.

Det skal ha endt med at bestefar Razawi kontaktet Taliban for å rapportere en kidnapping. Taxisjåfør Safi har ifølge Reuters benektet disse beskyldningene, og sier at han har tatt vare på babyen.

Den lokale politisjefen sier lørdag til Reuters at politiet har bistått familiene i å komme frem til et forlik:

– Med begge sider enige vil babyen bli overlevert til bestefaren.

TÅREVÅTT: Hamid Safi tar et siste farvel med Sohail før han overrekkes til bestefar Mohammad Qasem Razawi.

– Hamid (Safi, journ anm.) og hans kone gråt. Jeg gråt også, men forsikret dem om at de begge er unge. Allah vil gi dem en gutt. Ikke en, men flere. Jeg takket begge for å ha reddet ham fra flyplassen, sier bestefar Razawi til Reuters.

Foreldrene til lille Sohail, som nå har kommet seg til rette i en leilighet i Michigan USA, fikk se gjenforeningen via videochat.

De forteller at de er overlykkelige.

Nå håper de sønnen snart kommer hjem til dem.

– Vi må få ham tilbake til sin mor og far, det er mitt eneste ansvar, sier bestefaren.